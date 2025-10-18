Statistiche e quote Vicenza-Albinoleffe: analisi Serie C

Il girone A di Serie C si prepara a vivere una delle sfide più attese del turno: Vicenza contro Albinoleffe, in programma domenica 19 ottobre alle ore 14:30. La partita si svolgerà in un contesto di grande equilibrio, dove entrambe le squadre sono motivate dalla voglia di raccogliere punti cruciali per i rispettivi obiettivi stagionali. Il match è inoltre accessibile in diretta streaming e TV, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire ogni dettaglio anche da remoto.

Vicenza-Albinoleffe: quadro della sfida e contesto stagionale

La gara tra Vicenza e Albinoleffe si inserisce in un momento chiave della stagione di Serie C. I padroni di casa guidano la classifica con 25 punti, frutto di un avvio di campionato estremamente solido. Il Vicenza, infatti, ha dimostrato fino a questo momento una notevole continuità di rendimento, grazie a un impianto di gioco ben oliato e a una rosa capace di adattarsi alle diverse esigenze. L’obiettivo dichiarato è quello di consolidare il primato e non lasciare spazio alle inseguitrici.

Dall’altra parte, l’Albinoleffe occupa una posizione di rilievo nella zona playoff, essendo attualmente sesto con 12 punti. Gli ospiti cercano continuità per restare agganciati al gruppo di testa e potersi giocare le proprie chance in ottica promozione. La partita si preannuncia dunque intensa, con entrambe le squadre chiamate a dimostrare il proprio valore su un palcoscenico importante.

Statistiche a confronto: rendimento, forma e precedenti

Analizzando le statistiche della stagione in corso, emergono alcune differenze significative tra le due formazioni:

Vicenza : 25 punti in classifica, miglior attacco e solidità difensiva che ha permesso di subire poche reti.

: 25 punti in classifica, miglior attacco e solidità difensiva che ha permesso di subire poche reti. Albinoleffe: 12 punti conquistati, posizione stabile in zona playoff e buon rendimento esterno.

Il Vicenza si affida a un modulo 3-5-2 che valorizza la spinta degli esterni e la compattezza della linea difensiva. La squadra di Fabio Gallo ha saputo gestire con maturità le diverse fasi del gioco, ottenendo risultati importanti anche contro avversari diretti. In attacco, l’assenza di Morra per squalifica comporta qualche cambiamento nello schieramento, ma la profondità della rosa permette di mantenere alte le aspettative.

L’Albinoleffe, guidato da Giovanni Lopez, adotta anch’essa il 3-5-2, con una maggiore inclinazione alla copertura e alla gestione degli spazi in fase difensiva. Il baricentro più basso permette di contenere le iniziative avversarie e ripartire con efficacia. L’esperienza e la disciplina tattica rappresentano i punti di forza della formazione ospite.

Le quote principali e i mercati più seguiti

Sebbene non siano presenti quote specifiche nell’articolo originale, è possibile delineare alcuni mercati tipici che riscuotono interesse per una sfida di questa importanza. Generalmente, sono molto seguiti:

Esito finale 1X2: con Vicenza favorito per il fattore campo e il maggior numero di punti in classifica.

favorito per il fattore campo e il maggior numero di punti in classifica. Under/Over: la solidità difensiva delle due squadre può far pensare a una partita tattica, con pochi gol previsti.

Goal/No Goal: la vocazione offensiva del Vicenza contro la compattezza dell’Albinoleffe rende questo mercato particolarmente interessante.

Gli operatori di scommesse tendono a proporre quote favorevoli al successo dei padroni di casa, pur mantenendo margini di equilibrio vista la buona forma degli ospiti. La disponibilità di statistiche in tempo reale può aiutare gli utenti a seguire l’andamento della gara e valutare eventuali cambiamenti nei mercati live.

Tendenze statistiche e curiosità numeriche

Alcuni dati curiosi e trend utili emergono dall’analisi delle stagioni recenti:

Il Vicenza ha spesso segnato almeno un gol nelle partite casalinghe, confermando l’importanza del proprio stadio come fortino.

ha spesso segnato almeno un gol nelle partite casalinghe, confermando l’importanza del proprio stadio come fortino. L’ Albinoleffe si è dimostrato abile nelle gare esterne, raccogliendo punti preziosi anche su campi difficili.

si è dimostrato abile nelle gare esterne, raccogliendo punti preziosi anche su campi difficili. Nei precedenti più recenti tra le due squadre, i risultati sono stati spesso equilibrati, con partite risolte da episodi o singole giocate.

Questi elementi contribuiscono a rendere la sfida di domenica una delle più incerte e interessanti del turno di Serie C.

La partita tra Vicenza e Albinoleffe rappresenta un appuntamento importante per il girone A di Serie C. Analizzare statistiche, rendimento e quote permette agli appassionati di seguire con maggiore consapevolezza una sfida che promette emozioni e sorprese, confermando quanto il campionato sia aperto e competitivo.