Statistiche e quote Verona-Inter: i numeri della sfida al Bentegodi

Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona si prepara ad ospitare il confronto tra Hellas Verona e Inter, valido per la decima giornata della Serie A 2025/26. La partita, che si disputerà domenica 2 novembre alle ore 12:30, vede contrapposte due squadre attualmente agli antipodi della classifica: da una parte i padroni di casa, alla ricerca di punti salvezza, dall’altra i nerazzurri di Cristian Chivu, in corsa per il vertice e desiderosi di consolidare la loro posizione. L’incontro si preannuncia ricco di spunti interessanti, sia dal punto di vista statistico sia per quanto riguarda le valutazioni dei bookmaker.

Analisi dell’evento: sfida tra due squadre dai destini opposti

La partita tra Verona e Inter rappresenta un crocevia importante per entrambe le compagini, seppur con obiettivi diversi. Da un lato, i gialloblù allenati da Zanetti affrontano la sfida con una rosa condizionata dagli infortuni e con un percorso finora complesso: nessuna vittoria, cinque pareggi e quattro sconfitte nelle prime nove giornate, per un totale di 5 punti e una posizione di poco sopra la zona retrocessione. Dall’altro, l’Inter arriva al Bentegodi con 18 punti frutto di sei vittorie e tre sconfitte, 22 gol fatti e 11 subiti, a sole tre lunghezze dalla vetta occupata da Napoli e Roma.

Verona cerca il primo successo stagionale.

cerca il primo successo stagionale. Inter in piena corsa per il titolo.

in piena corsa per il titolo. Situazione infortuni delicata per i padroni di casa.

Le formazioni probabili, con qualche dubbio in entrambi gli schieramenti, vedono per il Verona la presenza di Montipò tra i pali e di Giovane e Orban in attacco, mentre i nerazzurri schierano il duo Bonny-Lautaro davanti, supportati da un centrocampo di qualità con Çalhanoğlu e Barella.

Statistiche comparative: rendimento e numeri chiave delle squadre

Un confronto tra le statistiche delle due squadre evidenzia una netta differenza di rendimento:

Squadra Punti Vittorie Pareggi Sconfitte Gol Fatti Gol Subiti Inter 18 6 0 3 22 11 Verona 5 0 5 4 5 14

Inter ha il miglior attacco della Serie A con 22 reti realizzate.

ha il miglior attacco della Serie A con 22 reti realizzate. Verona seconda peggior difesa con 14 gol subiti.

seconda peggior difesa con 14 gol subiti. Nessuna vittoria per il Verona, che resta a +2 dall’ultimo posto.

L’ultimo precedente al Bentegodi risale al 23 novembre 2024 e ha visto una netta affermazione dell’Inter per 5-0, con reti di Thuram (doppietta), Correa, De Vrij e Bisseck.

Quote principali offerte dai bookmaker per Verona-Inter

I principali operatori di scommesse evidenziano il forte favore dei nerazzurri:

Bookmaker 1 (Verona) X (Pareggio) 2 (Inter) William Hill 7.00 4.60 1.40 Bet365 7.50 4.50 1.42

La vittoria dell’ Inter è quotata tra 1.40 e 1.42.

è quotata tra 1.40 e 1.42. Il pareggio è offerto intorno a 4.50-4.60.

Il successo del Verona supera quota 7.00.

Per quanto riguarda i risultati esatti, il 4-0 per l’Inter oscilla tra 17.00 e 18.00, mentre il 3-1 è offerto tra 12.00 e 13.00 a seconda dell’operatore. Questi dati riflettono la differenza di valori emersa anche nei precedenti stagionali.

Tendenze interessanti e curiosità numeriche dell’incontro

L’analisi delle tendenze suggerisce alcune curiosità:

Inter ha segnato almeno 2 gol in 7 delle 9 partite disputate.

ha segnato almeno 2 gol in 7 delle 9 partite disputate. Verona non ha mai ottenuto una vittoria nelle ultime 10 gare di Serie A.

non ha mai ottenuto una vittoria nelle ultime 10 gare di Serie A. L’ultima vittoria casalinga del Verona contro l’Inter risale a diversi anni fa.

Tra i protagonisti, spiccano Çalhanoğlu (5 gol e 421 passaggi totali), Bonny (3 gol e 3 assist in 3 presenze da titolare) e Lautaro Martínez (3 gol e 13 passaggi chiave). Per il Verona, Gagliardini è il centrocampista più presente, mentre Orban e Giovane rappresentano i principali riferimenti offensivi.

Il confronto tra Verona e Inter si distingue per il divario nei numeri, nelle quote e nelle ambizioni delle due squadre. I dati e le statistiche fotografano una sfida che, almeno sulla carta, sembra pendere dalla parte dei nerazzurri. Tuttavia, come spesso accade in Serie A, il campo può ancora riservare sorprese.