Statistiche e quote Verona-Inter: i numeri della sfida al Bentegodi

Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona si prepara ad ospitare il confronto tra Hellas Verona e Inter, valido per la decima giornata della Serie A 2025/26. La partita, che si disputerà domenica 2 novembre alle ore 12:30, vede contrapposte due squadre attualmente agli antipodi della classifica: da una parte i padroni di casa, alla ricerca di punti salvezza, dall’altra i nerazzurri di Cristian Chivu, in corsa per il vertice e desiderosi di consolidare la loro posizione. L’incontro si preannuncia ricco di spunti interessanti, sia dal punto di vista statistico sia per quanto riguarda le valutazioni dei bookmaker.

Analisi dell’evento: sfida tra due squadre dai destini opposti

La partita tra Verona e Inter rappresenta un crocevia importante per entrambe le compagini, seppur con obiettivi diversi. Da un lato, i gialloblù allenati da Zanetti affrontano la sfida con una rosa condizionata dagli infortuni e con un percorso finora complesso: nessuna vittoria, cinque pareggi e quattro sconfitte nelle prime nove giornate, per un totale di 5 punti e una posizione di poco sopra la zona retrocessione. Dall’altro, l’Inter arriva al Bentegodi con 18 punti frutto di sei vittorie e tre sconfitte, 22 gol fatti e 11 subiti, a sole tre lunghezze dalla vetta occupata da Napoli e Roma.

Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su ADM e sui siti degli operatori.
  • Verona cerca il primo successo stagionale.
  • Inter in piena corsa per il titolo.
  • Situazione infortuni delicata per i padroni di casa.

Le formazioni probabili, con qualche dubbio in entrambi gli schieramenti, vedono per il Verona la presenza di Montipò tra i pali e di Giovane e Orban in attacco, mentre i nerazzurri schierano il duo Bonny-Lautaro davanti, supportati da un centrocampo di qualità con Çalhanoğlu e Barella.

Statistiche comparative: rendimento e numeri chiave delle squadre

Un confronto tra le statistiche delle due squadre evidenzia una netta differenza di rendimento:

Squadra Punti Vittorie Pareggi Sconfitte Gol Fatti Gol Subiti
Inter 18 6 0 3 22 11
Verona 5 0 5 4 5 14
  • Inter ha il miglior attacco della Serie A con 22 reti realizzate.
  • Verona seconda peggior difesa con 14 gol subiti.
  • Nessuna vittoria per il Verona, che resta a +2 dall’ultimo posto.

L’ultimo precedente al Bentegodi risale al 23 novembre 2024 e ha visto una netta affermazione dell’Inter per 5-0, con reti di Thuram (doppietta), Correa, De Vrij e Bisseck.

Quote principali offerte dai bookmaker per Verona-Inter

I principali operatori di scommesse evidenziano il forte favore dei nerazzurri:

Bookmaker 1 (Verona) X (Pareggio) 2 (Inter)
William Hill 7.00 4.60 1.40
Bet365 7.50 4.50 1.42
  • La vittoria dell’Inter è quotata tra 1.40 e 1.42.
  • Il pareggio è offerto intorno a 4.50-4.60.
  • Il successo del Verona supera quota 7.00.

Per quanto riguarda i risultati esatti, il 4-0 per l’Inter oscilla tra 17.00 e 18.00, mentre il 3-1 è offerto tra 12.00 e 13.00 a seconda dell’operatore. Questi dati riflettono la differenza di valori emersa anche nei precedenti stagionali.

Tendenze interessanti e curiosità numeriche dell’incontro

L’analisi delle tendenze suggerisce alcune curiosità:

  • Inter ha segnato almeno 2 gol in 7 delle 9 partite disputate.
  • Verona non ha mai ottenuto una vittoria nelle ultime 10 gare di Serie A.
  • L’ultima vittoria casalinga del Verona contro l’Inter risale a diversi anni fa.

Tra i protagonisti, spiccano Çalhanoğlu (5 gol e 421 passaggi totali), Bonny (3 gol e 3 assist in 3 presenze da titolare) e Lautaro Martínez (3 gol e 13 passaggi chiave). Per il Verona, Gagliardini è il centrocampista più presente, mentre Orban e Giovane rappresentano i principali riferimenti offensivi.

Il confronto tra Verona e Inter si distingue per il divario nei numeri, nelle quote e nelle ambizioni delle due squadre. I dati e le statistiche fotografano una sfida che, almeno sulla carta, sembra pendere dalla parte dei nerazzurri. Tuttavia, come spesso accade in Serie A, il campo può ancora riservare sorprese.

Argomenti

