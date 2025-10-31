Statistiche e quote Verona-Inter: i numeri della sfida al Bentegodi

Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona si prepara ad ospitare il confronto tra Hellas Verona e Inter, valido per la decima giornata della Serie A 2025/26. La partita, che si disputerà domenica 2 novembre alle ore 12:30, vede contrapposte due squadre attualmente agli antipodi della classifica: da una parte i padroni di casa, alla ricerca di punti salvezza, dall’altra i nerazzurri di Cristian Chivu, in corsa per il vertice e desiderosi di consolidare la loro posizione. L’incontro si preannuncia ricco di spunti interessanti, sia dal punto di vista statistico sia per quanto riguarda le valutazioni dei bookmaker.
Analisi dell’evento: sfida tra due squadre dai destini opposti
La partita tra Verona e Inter rappresenta un crocevia importante per entrambe le compagini, seppur con obiettivi diversi. Da un lato, i gialloblù allenati da Zanetti affrontano la sfida con una rosa condizionata dagli infortuni e con un percorso finora complesso: nessuna vittoria, cinque pareggi e quattro sconfitte nelle prime nove giornate, per un totale di 5 punti e una posizione di poco sopra la zona retrocessione. Dall’altro, l’Inter arriva al Bentegodi con 18 punti frutto di sei vittorie e tre sconfitte, 22 gol fatti e 11 subiti, a sole tre lunghezze dalla vetta occupata da Napoli e Roma.
- Verona cerca il primo successo stagionale.
- Inter in piena corsa per il titolo.
- Situazione infortuni delicata per i padroni di casa.
Le formazioni probabili, con qualche dubbio in entrambi gli schieramenti, vedono per il Verona la presenza di Montipò tra i pali e di Giovane e Orban in attacco, mentre i nerazzurri schierano il duo Bonny-Lautaro davanti, supportati da un centrocampo di qualità con Çalhanoğlu e Barella.
Statistiche comparative: rendimento e numeri chiave delle squadre
Un confronto tra le statistiche delle due squadre evidenzia una netta differenza di rendimento:
|Squadra
|Punti
|Vittorie
|Pareggi
|Sconfitte
|Gol Fatti
|Gol Subiti
|Inter
|18
|6
|0
|3
|22
|11
|Verona
|5
|0
|5
|4
|5
|14
- Inter ha il miglior attacco della Serie A con 22 reti realizzate.
- Verona seconda peggior difesa con 14 gol subiti.
- Nessuna vittoria per il Verona, che resta a +2 dall’ultimo posto.
L’ultimo precedente al Bentegodi risale al 23 novembre 2024 e ha visto una netta affermazione dell’Inter per 5-0, con reti di Thuram (doppietta), Correa, De Vrij e Bisseck.
Quote principali offerte dai bookmaker per Verona-Inter
I principali operatori di scommesse evidenziano il forte favore dei nerazzurri:
|Bookmaker
|1 (Verona)
|X (Pareggio)
|2 (Inter)
|William Hill
|7.00
|4.60
|1.40
|Bet365
|7.50
|4.50
|1.42
- La vittoria dell’Inter è quotata tra 1.40 e 1.42.
- Il pareggio è offerto intorno a 4.50-4.60.
- Il successo del Verona supera quota 7.00.
Per quanto riguarda i risultati esatti, il 4-0 per l’Inter oscilla tra 17.00 e 18.00, mentre il 3-1 è offerto tra 12.00 e 13.00 a seconda dell’operatore. Questi dati riflettono la differenza di valori emersa anche nei precedenti stagionali.
Tendenze interessanti e curiosità numeriche dell’incontro
L’analisi delle tendenze suggerisce alcune curiosità:
- Inter ha segnato almeno 2 gol in 7 delle 9 partite disputate.
- Verona non ha mai ottenuto una vittoria nelle ultime 10 gare di Serie A.
- L’ultima vittoria casalinga del Verona contro l’Inter risale a diversi anni fa.
Tra i protagonisti, spiccano Çalhanoğlu (5 gol e 421 passaggi totali), Bonny (3 gol e 3 assist in 3 presenze da titolare) e Lautaro Martínez (3 gol e 13 passaggi chiave). Per il Verona, Gagliardini è il centrocampista più presente, mentre Orban e Giovane rappresentano i principali riferimenti offensivi.
Il confronto tra Verona e Inter si distingue per il divario nei numeri, nelle quote e nelle ambizioni delle due squadre. I dati e le statistiche fotografano una sfida che, almeno sulla carta, sembra pendere dalla parte dei nerazzurri. Tuttavia, come spesso accade in Serie A, il campo può ancora riservare sorprese.