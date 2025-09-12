Statistiche e quote Verona-Cremonese: tutti i numeri chiave

Verona e Cremonese si sfideranno lunedì 15 settembre alle ore 18:30 presso lo Stadio Marcantonio Bentegodi nella terza giornata della Serie A 2025-26. L’incontro promette intensità e spettacolo in un momento cruciale per entrambe le squadre, desiderose di ottenere punti preziosi e porre solide basi per il prosieguo della stagione.

Un Bentegodi che può fare la differenza nella sfida Verona-Cremonese

Il palcoscenico dell’Stadio Bentegodi si prepara ad accogliere Verona e Cremonese per un posticipo carico di aspettative. I padroni di casa, spinti dal proprio pubblico, vogliono riscattare un avvio di campionato non brillante e conquistare i primi punti stagionali. Dall’altra parte, la Cremonese arriva a Verona con l’intento di confermare quanto di buono mostrato nelle prime giornate, puntando su organizzazione e compattezza anche lontano dalle mura amiche.

La gara si inserisce in un turno di campionato che vede protagoniste anche altre big come Juventus, Inter, Fiorentina e Napoli, ma per entrambe le formazioni in campo lunedì il focus resta la conquista di punti che potrebbero rivelarsi fondamentali nella lotta per la salvezza. Il contesto del Bentegodi, storicamente ostico per tante avversarie, sarà dunque un fattore da non sottovalutare.

Forma, precedenti e rendimento: cosa dicono i numeri

Analizzando le prestazioni delle due compagini nel primissimo scorcio di stagione, emergono alcune considerazioni interessanti:

Verona ha raccolto un solo punto in due gare (1 pareggio e 1 sconfitta), evidenziando qualche difficoltà soprattutto in fase offensiva.

ha raccolto un solo punto in due gare (1 pareggio e 1 sconfitta), evidenziando qualche difficoltà soprattutto in fase offensiva. Cremonese invece ha ottenuto una vittoria e una sconfitta, dimostrando una discreta tenuta difensiva e buone ripartenze.

invece ha ottenuto una vittoria e una sconfitta, dimostrando una discreta tenuta difensiva e buone ripartenze. Nei precedenti più recenti tra le due squadre, gli incontri sono stati spesso equilibrati, con risultati mai scontati sia a Verona che a Cremona.

Tra i giocatori più attesi in casa Verona spicca Suat Serdar, già protagonista con un gol in appena 172 minuti giocati. In casa Cremonese, attenzione al centravanti Federico Bonazzoli, che ha lasciato il segno all’esordio con una prestazione solida e un gol realizzato. Da segnalare inoltre il contributo di Federico Baschirotto, difensore già a segno contro il Milan e molto pericoloso sui piazzati.

Quote principali: equilibrio e leggero favore al Verona

I principali operatori di scommesse assegnano un lieve vantaggio al Verona in vista del match. Di seguito una tabella comparativa delle quote offerte dai due bookmaker analizzati:

Esito William Hill Bet365 Vittoria Verona 2.25 2.25 Pareggio 3.10 3.30 Vittoria Cremonese 3.10 3.20

Come si evince dalle quote, il Verona appare leggermente favorito, ma il margine è ristretto e i valori in campo sono molto vicini. Il pareggio e la vittoria degli ospiti sono opzioni considerate plausibili, a conferma dell’equilibrio che si preannuncia sul terreno di gioco.

Curiosità numeriche e tendenze statistiche della sfida

Alcuni dati e tendenze meritano attenzione in vista della partita:

Suat Serdar ha già collezionato 4 dribbling riusciti su 5 tentativi e mette in mostra qualità nei tackle (6) e nelle intercettazioni (3), a conferma di un apporto importante in entrambe le fasi.

ha già collezionato 4 dribbling riusciti su 5 tentativi e mette in mostra qualità nei tackle (6) e nelle intercettazioni (3), a conferma di un apporto importante in entrambe le fasi. Federico Bonazzoli ha segnato all’esordio, con una percentuale di tiri nello specchio del 100% (2 su 2) e un rating di 7.9.

ha segnato all’esordio, con una percentuale di tiri nello specchio del 100% (2 su 2) e un rating di 7.9. Federico Baschirotto non solo garantisce solidità difensiva, ma ha già segnato un gol e mantiene una media voto di 7.4 nelle prime due partite.

non solo garantisce solidità difensiva, ma ha già segnato un gol e mantiene una media voto di 7.4 nelle prime due partite. Storicamente, il Bentegodi è uno stadio difficile per le squadre avversarie, ma la Cremonese ha spesso dimostrato di poter sorprendere in trasferta.

La partita tra Verona e Cremonese si preannuncia quindi equilibrata e interessante sul piano statistico, con diversi giocatori in grado di incidere.

In sintesi, la sfida del Bentegodi tra Verona e Cremonese rappresenta un appuntamento cruciale per entrambe le squadre. Le statistiche e le quote evidenziano un equilibrio di valori, lasciando aperta ogni possibilità. I numeri dei singoli e l’atmosfera dello stadio contribuiranno a rendere ancora più avvincente questo posticipo della terza giornata di Serie A.