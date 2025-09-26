Home | Statistiche e quote Venezia-Spezia: analisi e numeri chiave

Venezia e Spezia si sfidano in un match valido per il campionato di Serie B, in programma allo stadio Pier Luigi Penzo. La partita, attesa dagli appassionati di calcio italiano, mette di fronte due squadre con ambizioni differenti e storie recenti ben distinte, offrendo numerosi spunti di analisi tra statistiche, precedenti e indicatori numerici che possono aiutare a comprendere meglio l’evento.

Venezia imbattuto in casa contro lo Spezia: il peso del fattore campo

Quando Venezia e Spezia si incontrano allo Pier Luigi Penzo, la storia parla chiaro: i lagunari sono imbattuti da ben 13 confronti casalinghi contro le Aquile in Serie B, con un bilancio di 10 vittorie e 3 pareggi. Questa solidità casalinga si traduce in un dato difensivo di rilievo: in otto di queste tredici sfide, la porta del Venezia è rimasta inviolata, incluse le ultime quattro partite interne contro lo Spezia. Nel panorama del campionato cadetto, solo contro Pistoiese (sei clean sheet), Alessandria e Piacenza (cinque a testa), i lagunari vantano una serie più lunga di match senza subire gol tra le mura amiche.

Statistiche comparative: rendimento recente e precedenti

Spezia ha vinto tre delle ultime quattro partite ufficiali contro il Venezia (tra Serie A e Serie B ), inclusa la più recente del 10 maggio 2024, terminata 2-1 per i liguri.

Entrambe le squadre non attraversano un periodo particolarmente brillante. Il Venezia, guidato dall’ex aquilotto Giovanni Stroppa, non ha trovato la vittoria nelle ultime tre partite di Serie B (due pareggi e una sconfitta), ripetendo un trend negativo già visto a dicembre 2023. Sul fronte opposto, lo Spezia non ha ancora conquistato un successo nelle prime quattro giornate del campionato in corso, con due pareggi e due sconfitte: una partenza difficile che si era già verificata nella stagione 2023/24 e, in precedenza, nel 2007/08.

Quote principali disponibili e trend nei mercati scommesse

Le quote dei bookmaker riflettono la solida tradizione casalinga del Venezia e il momento poco brillante dello Spezia. In generale, il successo interno dei lagunari viene offerto a quote piuttosto basse, segno di una fiducia diffusa nei mercati verso la squadra locale. Il pareggio e la vittoria esterna dello Spezia sono invece proposte a quote più alte, a testimonianza delle difficoltà recenti dei liguri sia in trasferta che in avvio di stagione.

Anche i mercati relativi ai gol e alle difese rispecchiano le statistiche: il Venezia ha mantenuto la porta inviolata in numerose occasioni e spesso i confronti diretti offrono punteggi contenuti, rendendo le quote per l’Under 2.5 e il No Goal particolarmente interessanti per chi segue le tendenze numeriche.

Tendenze numeriche e curiosità: rigori e singoli in evidenza

Nelle ultime tre gare, il Venezia ha segnato due reti su calcio di rigore, risultando tra le squadre più prolifiche dagli undici metri insieme a Carrarese , Mantova e Modena .

ha segnato due reti su calcio di rigore, risultando tra le squadre più prolifiche dagli undici metri insieme a , e . In casa, negli ultimi quattro scontri con lo Spezia , il Venezia non ha mai subito gol.

, il non ha mai subito gol. Nello Spezia , Issa Doumbia è il giocatore con più tiri in porta senza gol (11 conclusioni) e uno dei più attivi in area avversaria (18 palloni giocati), ma ancora a secco di reti.

, è il giocatore con più tiri in porta senza gol (11 conclusioni) e uno dei più attivi in area avversaria (18 palloni giocati), ma ancora a secco di reti. Antonio Candela, passato in estate dal Venezia allo Spezia, è già il ligure con più cross su azione tentati (14), almeno cinque in più rispetto a qualsiasi altro compagno.

La partita allo Pier Luigi Penzo tra Venezia e Spezia si presenta come un confronto ricco di spunti statistici e curiosità. Il fattore campo sembra favorire i lagunari, ma la recente vivacità offensiva degli ospiti e alcune individualità potrebbero incidere sull’andamento del match. Le quote e i dati suggeriscono una sfida equilibrata, in cui dettagli numerici e piccoli episodi possono risultare decisivi.