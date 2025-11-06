Home | Statistiche e quote Venezia-Sampdoria: storia e tendenze

Sabato 8 novembre alle ore 19:30 lo Stadio Pierluigi Penzo sarà il palcoscenico di una sfida ricca di storia e significato per la Serie B: Venezia contro Sampdoria. Questo confronto non rappresenta solo una tappa importante per la classifica di entrambe le formazioni, ma offre anche uno spaccato interessante sulle statistiche storiche e sulle tendenze che hanno caratterizzato le precedenti edizioni dell’incontro.

Venezia-Sampdoria: una sfida dal sapore storico e cruciale

Il match tra Venezia e Sampdoria si preannuncia come uno degli appuntamenti più interessanti della giornata di Serie B. I Lagunaripuntano sono determinati a riscattare la recente sconfitta contro il Catanzaro e a consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. Dall’altra parte, i blucerchiati hanno urgente bisogno di punti per allontanarsi dalle zone meno tranquille e risalire la graduatoria. Il contesto della gara è quindi carico di aspettative e di tensioni, con entrambe le squadre che hanno motivazioni forti per ottenere un risultato positivo davanti ai propri tifosi e agli appassionati.

Statistiche comparative: l’analisi dei precedenti fra Venezia e Sampdoria

Le statistiche storiche della sfida tra Venezia e Sampdoria offrono spunti di riflessione significativi. Nei 19 incontri ufficiali tra campionato e coppa, il bilancio pende a favore della formazione genovese:

Sampdoria : 8 vittorie

: 8 vittorie Venezia : 5 vittorie

: 5 vittorie Pareggi: 6

Questi numeri evidenziano una storica supremazia dei Doriani nei confronti degli Arancioneroverdi. Tuttavia, va sottolineato come il Venezia, soprattutto nelle gare casalinghe, sia riuscito più volte a mettere in difficoltà la compagine ligure. L’ultimo confronto disputato in laguna, nella stagione di Serie A 2021/2022, vide la Sampdoria imporsi per 2-0. Nonostante ciò, la storia recente suggerisce che la sfida possa riservare sorprese e grande equilibrio.

Quote principali disponibili per il confronto del Pierluigi Penzo

Le principali piattaforme di bookmaker tendono a offrire quote molto equilibrate per questo tipo di sfida. La tradizione favorevole per la Sampdoria viene controbilanciata dal fattore campo a favore del Venezia, che nelle gare tra le mura amiche ha spesso saputo esprimere il meglio del proprio potenziale. L’andamento delle quote potrebbe quindi essere influenzato sia dallo storico che dalle motivazioni contingenti delle formazioni, come il desiderio di riscatto dei padroni di casa e la necessità di punti degli ospiti.

Tendenze numeriche e curiosità delle sfide Venezia-Sampdoria

Oltre ai dati sui risultati, è interessante osservare alcune tendenze che emergono dagli ultimi confronti:

Le sfide tra Venezia e Sampdoria sono spesso combattute fino all’ultimo minuto, come testimoniano i 6 pareggi in 19 partite.

e sono spesso combattute fino all’ultimo minuto, come testimoniano i 6 pareggi in 19 partite. La Sampdoria ha vinto l’ultima gara giocata a Venezia con il punteggio di 2-0.

ha vinto l’ultima gara giocata a con il punteggio di 2-0. Il Venezia è riuscito a imporsi in 5 occasioni, dimostrando di saper mettere in difficoltà la compagine ligure in casa propria.

Questi dati suggeriscono che la partita potrebbe essere caratterizzata da grande equilibrio e intensità agonistica.

In sintesi, Venezia–Sampdoria si presenta come una gara dal grande fascino, sia per il suo valore in classifica che per la ricchezza di spunti statistici e storici. Gli appassionati si troveranno di fronte a un confronto aperto, dove la tradizione e le motivazioni attuali si intrecciano per dare vita a una sfida dal pronostico incerto e dal sicuro valore sportivo.