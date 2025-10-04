Statistiche e quote Venezia-Frosinone: equilibrio al Penzo

Il match tra Venezia e Frosinone, in programma il 4 ottobre 2025 allo Stadio Pierluigi Penzo, rappresenta uno degli incontri più attesi della settima giornata di Serie B. Entrambe le formazioni arrivano da esperienze molto diverse nelle stagioni recenti, ma condividono ora l’obiettivo di lottare per le posizioni di vertice e l’accesso ai playoff. In questo articolo analizziamo i dati salienti e le quote offerte dai bookmaker per questa sfida.

Venezia-Frosinone: scontro tra ambizioni a caccia di conferme

Il Venezia si presenta a questa partita dopo una retrocessione dalla Serie A che ha portato a diversi cambiamenti nella rosa. I lagunari, attualmente ottavi in classifica, sono reduci da un incoraggiante pareggio a reti inviolate sul campo del Palermo, una delle squadre più quotate per la promozione. La squadra di Giovanni Stroppa punta a consolidare la propria posizione in zona playoff sfruttando l’entusiasmo del pubblico di casa e la solidità difensiva mostrata nelle ultime uscite.

Dall’altra parte il Frosinone, guidato da Massimiliano Alvini, è reduce da una stagione passata in cui la salvezza è arrivata solo grazie a eventi extra-campo, ma quest’anno ha iniziato con slancio, divenendo una delle squadre più in forma del campionato. La recente vittoria per 3-1 contro il Cesena ha rafforzato le ambizioni dei gialloblù, ora determinati a proseguire la striscia positiva.

Forma recente, precedenti e rendimento: confronto numerico

L’analisi delle statistiche recenti mostra come entrambe le squadre abbiano cambiato passo rispetto alla scorsa stagione. Vediamo alcuni dati principali:

Venezia : 8° posto in classifica, reduce da un pareggio esterno contro il Palermo .

: 8° posto in classifica, reduce da un pareggio esterno contro il . Frosinone : squadra attualmente in testa alla classifica, vittoriosa nell’ultima gara contro il Cesena (3-1).

: squadra attualmente in testa alla classifica, vittoriosa nell’ultima gara contro il (3-1). Negli ultimi 5 scontri diretti in Serie B si sono registrati 2 successi per il Venezia, 2 pareggi e 1 vittoria per il Frosinone.

Entrambe le formazioni stanno mettendo in mostra punti di forza differenti: i lagunari puntano su una difesa organizzata, mentre i gialloblù fanno leva su una fase offensiva particolarmente efficace, che ha permesso di ottenere risultati importanti sin dall’inizio della stagione.

Quote principali disponibili per Venezia-Frosinone

Le principali piattaforme di scommesse come bet365 segnalano un leggero favore del pronostico per il Venezia, soprattutto per il fattore campo e il sostegno del pubblico. Ecco come si presentano le quote principali (valori indicativi):

Vittoria Venezia : quota tra 2.30 e 2.50

: quota tra 2.30 e 2.50 Pareggio: quota tra 3.00 e 3.20

Vittoria Frosinone: quota tra 3.10 e 3.40

L’alta quota assegnata al successo dei gialloblù riflette la difficoltà della trasferta, nonostante la loro attuale posizione di capolista. Il pareggio è considerato un esito piuttosto probabile e le quote rispecchiano l’equilibrio generale percepito dagli operatori.

Numeri e curiosità: trend e statistiche utili

Spulciando tra i dati delle ultime stagioni emergono alcune tendenze interessanti che potrebbero influenzare l’esito:

Il Venezia ha mantenuto la porta inviolata in 3 delle ultime 5 gare interne di campionato.

ha mantenuto la porta inviolata in 3 delle ultime 5 gare interne di campionato. Il Frosinone ha segnato almeno 2 reti in ognuna delle ultime 4 trasferte ufficiali.

ha segnato almeno 2 reti in ognuna delle ultime 4 trasferte ufficiali. Entrambe le squadre sono spesso protagoniste di partite con pochi gol: negli ultimi 5 precedenti diretti, solo una volta sono state segnate più di 2 reti complessive.

Questi dati suggeriscono un confronto equilibrato, dove la solidità difensiva del Venezia potrebbe essere messa a dura prova dall’attacco brillante dei gialloblù.

In conclusione, Venezia e Frosinone si affrontano in un match che promette grande equilibrio e importanza in chiave classifica. Le statistiche e le quote evidenziano la complessità dell’incontro, lasciando aperti diversi scenari. Il pubblico dello Stadio Pierluigi Penzo si prepara così a vivere una serata di grande calcio e tensione.