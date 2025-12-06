Home | Statistiche e quote Venezia-Cantù: numeri, tendenze e curiosità

Il match tra Umana Reyer Venezia e Acqua S.Bernardo Cantù, valido per la stagione regolare di LBA, si disputerà domenica 7 dicembre 2025 alle ore 17:00. La partita, attesa dagli appassionati di basket italiano, rappresenta uno degli scontri storicamente più sentiti del campionato. Entrambe le squadre arrivano da risultati opposti nelle rispettive ultime uscite e sono pronte a darsi battaglia per consolidare le proprie ambizioni stagionali.

Venezia-Cantù: un confronto storico tra due protagoniste della LBA

La sfida tra Venezia e Cantù è storicamente una delle più giocate della massima serie italiana. Le due squadre si sono affrontate già 89 volte, con un bilancio che vede Cantù avanti per 56 vittorie a 33. Tuttavia, analizzando i dati più recenti, emerge come Venezia abbia invertito il trend: i veneti hanno conquistato 10 degli ultimi 11 precedenti, mostrando una netta superiorità nell’ultimo periodo. Nelle gare disputate a Venezia, il bilancio è di 24 successi per i padroni di casa contro 20 per gli ospiti. L’ultimo incrocio tra le due compagini risale alla stagione 2020/21, dato che rende l’attesa per questa nuova sfida ancora più carica di aspettative.

Statistiche individuali e curiosità sugli allenatori e sui protagonisti

Oltre al confronto tra le due squadre, la partita offre diversi spunti statistici e curiosità interessanti:

Neven Spahjia , attuale tecnico di Venezia , raggiunge la sua partita numero 100 sulla panchina veneziana in campionato.

, attuale tecnico di , raggiunge la sua partita numero 100 sulla panchina veneziana in campionato. Nella stagione 2023/24, Spahjia e Nicola Brienza (allenatore di Cantù ) si sono affrontati tre volte, con un bilancio di 2-1 in favore di Spahjia .

e (allenatore di ) si sono affrontati tre volte, con un bilancio di 2-1 in favore di . Per i giocatori, segnaliamo la presenza numero 100 in Serie A per Carl Wheatle.

Numerosi anche gli ex in campo: Stefan Nikolic e Amedeo Tessitori per Venezia hanno un passato a Cantù, mentre Andrea De Nicolao e Riccardo Moraschini, oggi a Cantù, hanno scritto pagine importanti con la maglia veneziana, con De Nicolao che detiene il record di presenze e assist nella storia della Reyer.

Le quote principali degli operatori e il contesto delle scommesse

Le principali piattaforme di scommesse pongono Venezia come favorita, alla luce delle recenti prestazioni e del fattore campo. Il rendimento casalingo dei veneti e la serie positiva contro Cantù influenzano le valutazioni dei bookmaker. Nonostante ciò, il basket resta uno sport dove le sorprese sono sempre possibili, come spesso dimostrato nei precedenti tra queste due squadre. Le quote sul risultato finale vedono generalmente Venezia con una quota inferiore rispetto agli avversari, mentre per Cantù la quota appare più alta, riflettendo la difficoltà dell’impegno in trasferta.

Tendenze e curiosità numeriche: Venezia solida in casa

Analizzando i trend recenti, Venezia si conferma squadra solida tra le mura amiche, con un rendimento superiore alla media del campionato. Gli ultimi dati mostrano:

10 vittorie su 11 nei precedenti contro Cantù .

. Bilancio positivo nelle partite casalinghe contro i lombardi.

Presenza costante di protagonisti ex nelle due rose, a conferma della forte interconnessione tra i club.

Un altro dato interessante riguarda la capacità di Venezia di primeggiare in molte statistiche di squadra, come confermato anche dalle dichiarazioni degli allenatori, che sottolineano la qualità del gioco espresso dai veneti.

In sintesi, Venezia-Cantù si presenta come una sfida dal grande fascino storico e ricca di spunti statistici. I dati e le quote evidenziano il favore accordato ai padroni di casa, ma la storia del basket insegna che ogni partita può riservare sorprese. Sarà interessante seguire l’evoluzione di un confronto che mette di fronte due realtà con solide tradizioni e tanti protagonisti pronti a lasciare il segno.