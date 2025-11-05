Statistiche e quote Vanoli Cremona-Aquila Trento: difese protagoniste

La sesta giornata della Serie A LBA Unipol promette grande spettacolo con il confronto fra Vanoli Basket Cremona e Aquila Basket Trento. L’incontro è in programma giovedì 6 novembre alle ore 20:45 presso il Pala Radi, un match che oppone due squadre a pari merito in classifica e protagoniste di un ottimo avvio di stagione. Entrambe vantano infatti tre vittorie e due sconfitte, ma i biancoblu di Cremona sono ancora imbattuti davanti al proprio pubblico, fattore che potrebbe rivelarsi decisivo in un confronto dove la solidità difensiva sarà il tema centrale.

Un confronto tra due difese d’élite della Serie A LBA

Il match tra Vanoli Cremona e Aquila Trento si preannuncia una sfida all’insegna della difesa. I dati raccolti nelle prime giornate evidenziano come entrambe le formazioni abbiano fatto del lavoro nella propria metà campo il proprio punto di forza:

Trento è attualmente la seconda miglior difesa del campionato per punti subiti.

è attualmente la seconda miglior difesa del campionato per punti subiti. La squadra allenata da Massimo Cancellieri guida la lega nelle palle rubate, con una media di 8 recuperi a partita.

guida la lega nelle palle rubate, con una media di 8 recuperi a partita. Cremona risponde come terza miglior difesa e seconda per palle recuperate (7,8 di media), ma svetta come prima per palle perse forzate agli avversari (14,8).

Questi numeri lasciano intuire che la pressione esercitata dalle due difese potrebbe essere la chiave dell’incontro. L’intensità e l’organizzazione difensiva di entrambe le squadre rischiano infatti di limitare il ritmo e la fluidità offensiva, rendendo la partita una battaglia tattica dove ogni possesso potrebbe fare la differenza.

Analisi dei roster e protagonisti attesi in campo

L’Aquila Trento può contare su giocatori di talento, soprattutto tra gli esterni. Le combo-guard statunitensi DJ Steward e DeVante’ Jones rappresentano il motore della squadra, sia in fase di impostazione che nella pressione difensiva. In particolare, Jones è stato premiato come miglior difensore del mese di ottobre dalla LBA, grazie a una media di 2,6 palle rubate a partita. Il capitano Toto Forray, vero leader emotivo e punto di riferimento del gruppo, garantisce esperienza e solidità nei momenti chiave.

Interessante la presenza in rotazione del giovane Patrick Hassan , classe 2007, che sta trovando spazio complice l’assenza di Khalif Battle .

, classe 2007, che sta trovando spazio complice l’assenza di . Sulle ali, attenzione a Matas Jogela e al promettente Cheickh Niang (classe 2008).

e al promettente (classe 2008). Sotto canestro, fisicità e presenza di Selom Mawugbe e Jordan Bayehe .

e . In uscita dalla panchina, Peyton Aldridge, ex di giornata e miglior tiratore da tre punti con il 76% in stagione (13/17), rappresenta un’arma importante.

La Vanoli Cremona, invece, si affida alla solidità di Burns e compagni, con una difesa ben organizzata e una rotazione ampia che consente di mantenere alta l’intensità per tutta la partita. L’ultima sfida in casa contro Trento (gennaio 2024) ha visto i biancoblu imporsi 99-80, grazie alle ottime prestazioni di Grant Golden, Davide Denegri, Andrea Pecchia e Trevor Lacey.

Le quote principali dei bookmakers e i mercati più seguiti

L’equilibrio in classifica e i dati difensivi delle due squadre influenzano anche l’approccio dei principali bookmakers italiani, che propongono quote molto vicine tra loro per la vittoria finale. La Vanoli Cremona, favorita dal fattore campo e dall’imbattibilità casalinga, parte leggermente avanti nei pronostici, ma il margine è davvero ridotto. Altri mercati molto seguiti riguardano:

Il totale punti segnati, con linee proposte piuttosto basse vista la propensione difensiva di entrambe le squadre.

Quote specifiche sui giocatori più attesi, come il numero di punti di Jones o Aldridge, particolarmente attenzionati per rendimento recente.

In queste condizioni, anche i mercati legati ai margini di vittoria e alle statistiche individuali possono generare interesse tra gli appassionati.

Curiosità numeriche e tendenze statistiche recenti

Analizzando le tendenze più recenti, emergono alcune curiosità che potrebbero indirizzare il match:

La Vanoli Cremona non ha ancora perso in casa in questa stagione.

non ha ancora perso in casa in questa stagione. Entrambe le squadre sono tra le prime tre per palle recuperate in Serie A LBA.

L’ultima vittoria interna di Cremona contro Trento è datata gennaio 2024, con un margine di 19 punti a favore dei padroni di casa.

contro è datata gennaio 2024, con un margine di 19 punti a favore dei padroni di casa. Peyton Aldridge è il miglior tiratore da tre del campionato con il 76%.

Si tratta quindi di due squadre che fanno della pressione difensiva e dell’aggressività le proprie armi principali, elementi che lasciano prevedere una partita combattuta e dal punteggio potenzialmente contenuto.

In sintesi, la sfida tra Vanoli Cremona e Aquila Trento si annuncia come uno dei confronti più interessanti della sesta giornata di Serie A LBA. Le statistiche mettono in luce la forza difensiva di entrambe le formazioni e l’equilibrio delle quote riflette l’incertezza del risultato. Un appuntamento da non perdere per chi segue con attenzione i dati e le tendenze del basket italiano.