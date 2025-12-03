Home | Statistiche e quote Udinese-Genoa: numeri e trend della sfida

Lunedì sera, alle ore 18, il Genoa farà visita all’Udinese al Bluenergy Stadium di Udine per il posticipo di Serie A. Si tratta di una sfida particolarmente attesa, poiché vede i rossoblù protagonisti di una notevole rinascita sotto la guida tecnica di Daniele De Rossi e i padroni di casa chiamati a una prova di carattere per interrompere una serie di risultati poco brillanti. L’attenzione di tifosi e addetti ai lavori è rivolta sia all’aspetto tecnico-tattico sia ai dati statistici che raccontano le ultime settimane delle due formazioni.

Il nuovo volto del Genoa con De Rossi: numeri e identità

L’arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa ha rappresentato una vera e propria svolta per la squadra ligure. Dopo l’esonero di Patrick Vieira, il club ha affidato la guida tecnica all’ex centrocampista della Roma, ottenendo immediatamente segnali di ripresa sia sul piano del gioco sia su quello dei risultati. In tre partite con De Rossi allenatore, il Genoa non ha mai perso: due pareggi, contro Fiorentina (2-2) e Cagliari (3-3), e una vittoria nell’ultimo turno contro l’Hellas Verona (2-1).

Ciò che colpisce maggiormente è l’aumento della produzione offensiva: nelle ultime tre gare, il Genoa ha segnato 7 gol, più della metà di quelli realizzati nelle precedenti dieci giornate (6 reti). La squadra ha mostrato una personalità ritrovata, traducendosi in maggiore aggressività e presenza nelle aree chiave del campo. Questo cambiamento è stato certificato dai dati Sics, che evidenziano come il Genoa sia oggi primo in Serie A per duelli vinti (1.027) e terzo per dribbling (230).

Forma attuale e rendimento: confronto tra Genoa e Udinese

Analizzando le statistiche delle ultime settimane, emergono differenze significative tra le due squadre:

Genoa imbattuto nelle ultime tre partite, con 7 gol fatti e 3 subiti.

imbattuto nelle ultime tre partite, con 7 gol fatti e 3 subiti. Udinese con una sola vittoria e due gol realizzati negli ultimi tre turni.

con una sola vittoria e due gol realizzati negli ultimi tre turni. Nell’indice di aggressività, il Genoa è salito al quinto posto (41.4), mentre l’Udinese è decima (37.2).

Nei recuperi palla, il Genoa è terzo (938), l’Udinese dodicesima (855).

Entrambe le squadre hanno subito 20 gol in campionato, una cifra che evidenzia alcune difficoltà difensive comuni.

Da segnalare inoltre l’impatto di alcuni singoli come Morten Thorsby, passato da riserva a protagonista con De Rossi e miglior giocatore per duelli vinti e chilometri percorsi nell’ultima gara contro il Verona.

Quote principali offerte dai bookmaker

Le principali agenzie di scommesse hanno aggiornato le quote per la sfida tra Udinese e Genoa alla luce delle ultime prestazioni. La tendenza vede un leggero equilibrio, ma con un’attenzione crescente verso il Genoa, reduce da una fase positiva:

Vittoria Udinese : quota leggermente superiore rispetto al pareggio, dato il momento di incertezza dei bianconeri.

: quota leggermente superiore rispetto al pareggio, dato il momento di incertezza dei bianconeri. Pareggio : considerato tra le opzioni più probabili, vista la solidità difensiva e la recente imbattibilità del Genoa.

: considerato tra le opzioni più probabili, vista la solidità difensiva e la recente imbattibilità del Genoa. Vittoria Genoa: quota in calo dopo gli ultimi risultati positivi con De Rossi.

Inoltre, i mercati dedicati ai gol e ai marcatori riflettono la ritrovata verve offensiva dei rossoblù, con quote più basse per Over 2.5 e per i gol di alcuni protagonisti come Gudmundsson e Thorsby.

Curiosità numeriche e tendenze statistiche della sfida

La partita tra Udinese e Genoa offre diversi spunti interessanti dal punto di vista statistico:

Il Genoa è primo in Serie A per palle inattive a favore (517), mentre l’Udinese è settima (456).

Nei dribbling completati, il Genoa è terzo (230), l’Udinese settima (205), grazie anche alle prestazioni di Arthur Atta e Norton-Cuffy .

e . Sia Genoa che Udinese condividono la quota di 20 gol subiti, ma il Genoa ha mostrato maggiore miglioramento in fase offensiva nell’ultimo periodo.

Il Genoa ha vinto 36 duelli in più rispetto all’Udinese negli ultimi due turni.

Questi dati sottolineano come la formazione rossoblù abbia acquisito maggiore combattività e incisività, mentre l’Udinese dovrà ritrovare solidità e capacità di reazione.

In conclusione, la sfida tra Udinese e Genoa si preannuncia come un confronto tra due squadre con percorsi recenti molto diversi. I numeri raccontano di un Genoa in crescita, guidato dall’energia e dall’identità imposta da De Rossi, mentre l’Udinese è chiamata a una prova di orgoglio per invertire la tendenza. Le statistiche e le quote dei bookmaker confermano l’interesse attorno a questa partita, che potrebbe offrire risvolti significativi per la classifica di Serie A.