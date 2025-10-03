Home | Statistiche e quote Udinese-Cagliari: numeri e tendenze chiave

Domenica 5 ottobre, alle ore 12:30, il Bluenergy Stadium di Udine sarà teatro della sfida tra Udinese e Cagliari, valida per la sesta giornata della Serie A 2025/26. Due squadre con ambizioni e bisogni simili si affrontano in un momento cruciale della stagione: entrambe sono a caccia di punti per rilanciarsi dopo risultati poco soddisfacenti e per migliorare la classifica.

Analisi dell’evento: equilibrio e voglia di riscatto

L’incontro tra Udinese e Cagliari si preannuncia equilibrato. I friulani, guidati da Runjaic, cercano di voltare pagina dopo due sconfitte consecutive, mentre i sardi di Pisacane puntano a trovare nuove soluzioni offensive in seguito all’infortunio di Belotti. Entrambe le compagini si trovano a pari punti in classifica (7), a metà graduatoria, e condividono la necessità di trovare continuità nei risultati. L’Udinese ritrova Bayo e Buksa in attacco, mentre il Cagliari deve fare i conti con assenze importanti e alcune condizioni fisiche da valutare, come quelle di Zappa, Luvumbo e Pintus. Il contesto e il valore in palio rendono la partita particolarmente interessante anche sotto il profilo statistico e delle quote offerte dai bookmaker.

Statistiche a confronto: precedenti, forma e rendimento

La storia della sfida tra Udinese e Cagliari in Serie A racconta di 58 confronti con questi risultati:

Vittorie Udinese : 29

: 29 Pareggi: 18

Vittorie Cagliari: 11

Negli ultimi 12 incontri, i friulani hanno vinto 8 volte (3 pareggi e solo 1 sconfitta). Da notare che l’Udinese è imbattuta da sei sfide contro i rossoblù e ha costruito una solida tradizione casalinga: nelle ultime 15 gare tra le mura amiche contro il Cagliari, i bianconeri hanno ottenuto 9 vittorie e 4 pareggi, con una media di 2,1 reti segnate a partita. Tuttavia, la squadra friulana non vince da sette gare in casa, mentre il Cagliari ha trovato il successo solo due volte nelle ultime 12 trasferte.

Di seguito, alcune statistiche individuali di rilievo:

Arthur Atta ( Udinese ): 5 presenze, 1 gol, media voto 6,84, 8 tiri nello specchio, 15 dribbling riusciti su 22 tentativi, 8 passaggi chiave.

( ): 5 presenze, 1 gol, media voto 6,84, 8 tiri nello specchio, 15 dribbling riusciti su 22 tentativi, 8 passaggi chiave. Keinan Davis ( Udinese ): 5 presenze, 2 gol, 1 assist, media voto 6,94, 30 duelli vinti su 58.

( ): 5 presenze, 2 gol, 1 assist, media voto 6,94, 30 duelli vinti su 58. Adam Obert (Cagliari): 5 presenze, media voto 7,12, 183 passaggi, 9 intercettazioni, 18 duelli vinti su 32.

Quote principali: equilibrio con lieve preferenza ai padroni di casa

I principali bookmaker mostrano un certo equilibrio nelle quote, ma attribuiscono una leggera preferenza all’Udinese. Le principali offerte sono:

Esito William Hill Bet365 Vittoria Udinese 2.20 2.15 Pareggio 3.10 3.20 Vittoria Cagliari 3.40 3.60

Anche le quote relative al numero di gol segnalano aspettative di una partita piuttosto chiusa, con l’Over 2.5 a 1.60 e l’Under 2.5 meglio pagato a 2.20. Il risultato esatto considerato più probabile dai bookmaker è l’1-0 per i friulani, quotato a 6.50.

Tendenze e curiosità: numeri chiave della sfida

L’ Udinese non ha vinto nessuna delle ultime otto gare di Serie A disputate nell’anticipo domenicale delle 12:30 (3 pareggi, 5 sconfitte).

non ha vinto nessuna delle ultime otto gare di disputate nell’anticipo domenicale delle 12:30 (3 pareggi, 5 sconfitte). I friulani sono una delle due squadre del campionato (insieme al Torino ) a non aver ancora segnato nell’ultima mezz’ora di gioco; nei secondi tempi hanno realizzato solo 2 reti.

) a non aver ancora segnato nell’ultima mezz’ora di gioco; nei secondi tempi hanno realizzato solo 2 reti. Il Cagliari ha effettuato solo 18 recuperi offensivi in seguito a pressing, tra i dati più bassi della Serie A , e ha prodotto solo 2 tiri da queste situazioni.

ha effettuato solo 18 recuperi offensivi in seguito a pressing, tra i dati più bassi della , e ha prodotto solo 2 tiri da queste situazioni. Nelle ultime 6 sfide tra le due squadre, l’Udinese è sempre rimasta imbattuta.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, visibile su smart tv, pc e dispositivi mobili.

In conclusione, Udinese e Cagliari si presentano all’appuntamento con numeri e statistiche che raccontano di una sfida molto equilibrata, dove la tradizione sembra favorire i friulani ma le ultime tendenze suggeriscono cautela. L’analisi delle quote e dei dati offre spunti interessanti per gli appassionati, in attesa del verdetto del campo.