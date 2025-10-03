Statistiche e quote Udinese-Cagliari: numeri e tendenze chiave

Domenica 5 ottobre, alle ore 12:30, il Bluenergy Stadium di Udine sarà teatro della sfida tra Udinese e Cagliari, valida per la sesta giornata della Serie A 2025/26. Due squadre con ambizioni e bisogni simili si affrontano in un momento cruciale della stagione: entrambe sono a caccia di punti per rilanciarsi dopo risultati poco soddisfacenti e per migliorare la classifica.
Analisi dell’evento: equilibrio e voglia di riscatto
L’incontro tra Udinese e Cagliari si preannuncia equilibrato. I friulani, guidati da Runjaic, cercano di voltare pagina dopo due sconfitte consecutive, mentre i sardi di Pisacane puntano a trovare nuove soluzioni offensive in seguito all’infortunio di Belotti. Entrambe le compagini si trovano a pari punti in classifica (7), a metà graduatoria, e condividono la necessità di trovare continuità nei risultati. L’Udinese ritrova Bayo e Buksa in attacco, mentre il Cagliari deve fare i conti con assenze importanti e alcune condizioni fisiche da valutare, come quelle di Zappa, Luvumbo e Pintus. Il contesto e il valore in palio rendono la partita particolarmente interessante anche sotto il profilo statistico e delle quote offerte dai bookmaker.
Statistiche a confronto: precedenti, forma e rendimento
La storia della sfida tra Udinese e Cagliari in Serie A racconta di 58 confronti con questi risultati:
- Vittorie Udinese: 29
- Pareggi: 18
- Vittorie Cagliari: 11
Negli ultimi 12 incontri, i friulani hanno vinto 8 volte (3 pareggi e solo 1 sconfitta). Da notare che l’Udinese è imbattuta da sei sfide contro i rossoblù e ha costruito una solida tradizione casalinga: nelle ultime 15 gare tra le mura amiche contro il Cagliari, i bianconeri hanno ottenuto 9 vittorie e 4 pareggi, con una media di 2,1 reti segnate a partita. Tuttavia, la squadra friulana non vince da sette gare in casa, mentre il Cagliari ha trovato il successo solo due volte nelle ultime 12 trasferte.
Di seguito, alcune statistiche individuali di rilievo:
- Arthur Atta (Udinese): 5 presenze, 1 gol, media voto 6,84, 8 tiri nello specchio, 15 dribbling riusciti su 22 tentativi, 8 passaggi chiave.
- Keinan Davis (Udinese): 5 presenze, 2 gol, 1 assist, media voto 6,94, 30 duelli vinti su 58.
- Adam Obert (Cagliari): 5 presenze, media voto 7,12, 183 passaggi, 9 intercettazioni, 18 duelli vinti su 32.
Quote principali: equilibrio con lieve preferenza ai padroni di casa
I principali bookmaker mostrano un certo equilibrio nelle quote, ma attribuiscono una leggera preferenza all’Udinese. Le principali offerte sono:
|Esito
|William Hill
|Bet365
|Vittoria Udinese
|2.20
|2.15
|Pareggio
|3.10
|3.20
|Vittoria Cagliari
|3.40
|3.60
Anche le quote relative al numero di gol segnalano aspettative di una partita piuttosto chiusa, con l’Over 2.5 a 1.60 e l’Under 2.5 meglio pagato a 2.20. Il risultato esatto considerato più probabile dai bookmaker è l’1-0 per i friulani, quotato a 6.50.
Tendenze e curiosità: numeri chiave della sfida
- L’Udinese non ha vinto nessuna delle ultime otto gare di Serie A disputate nell’anticipo domenicale delle 12:30 (3 pareggi, 5 sconfitte).
- I friulani sono una delle due squadre del campionato (insieme al Torino) a non aver ancora segnato nell’ultima mezz’ora di gioco; nei secondi tempi hanno realizzato solo 2 reti.
- Il Cagliari ha effettuato solo 18 recuperi offensivi in seguito a pressing, tra i dati più bassi della Serie A, e ha prodotto solo 2 tiri da queste situazioni.
- Nelle ultime 6 sfide tra le due squadre, l’Udinese è sempre rimasta imbattuta.
La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN, visibile su smart tv, pc e dispositivi mobili.
In conclusione, Udinese e Cagliari si presentano all’appuntamento con numeri e statistiche che raccontano di una sfida molto equilibrata, dove la tradizione sembra favorire i friulani ma le ultime tendenze suggeriscono cautela. L’analisi delle quote e dei dati offre spunti interessanti per gli appassionati, in attesa del verdetto del campo.