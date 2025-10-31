Home | Statistiche e quote Udinese-Atalanta: numeri e protagonisti

L’incontro tra Udinese e Atalanta si giocherà sabato 1 novembre alle ore 15 presso il Bluenergy Stadium – Stadio Friuli di Udine, valido per la decima giornata di Serie A. La partita si preannuncia interessante, non solo per la classifica ma anche per alcune curiosità legate ai protagonisti in campo, come il ritorno da ex di Lazar Samardzic tra i friulani.

Il contesto della sfida: ritorni e assenze pesano sulla gara

L’attesa per la sfida tra Udinese e Atalanta è alta, con entrambe le squadre che arrivano all’appuntamento con motivazioni diverse ma la voglia di raccogliere punti preziosi. I bianconeri, guidati da Runjaic, devono fare i conti con alcune assenze importanti come quelle di Kristensen e Davis. In attacco, Buksa farà coppia con Zaniolo, mentre a centrocampo si conferma la fiducia verso Ekkelenkamp. Per la Dea, le assenze di De Roon e il riposo concesso a Scalvini obbligano Juric a soluzioni alternative, con il rientro di Djimsiti in difesa e Krstovic riferimento offensivo. Gli occhi saranno puntati su Samardzic, ex di turno, pronto a incidere contro la sua vecchia squadra.

Statistiche comparative tra Udinese e Atalanta: forma e precedenti

Analizzando le ultime prestazioni di entrambe le squadre, emergono alcuni dati rilevanti:

Udinese : 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque gare di campionato.

: 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque gare di campionato. Atalanta: 5 pareggi consecutivi, segno di una squadra solida ma meno efficace sotto porta rispetto al passato recente.

Entrambe le squadre hanno evidenziato alcune difficoltà a trovare la via del gol con continuità, ma i dati individuali parlano chiaro. Per i friulani, Zaniolo ha segnato 2 gol in 7 presenze, mentre Atta ha contribuito con un gol e due assist. Sul fronte bergamasco, Krstovic si distingue con 2 reti e 3 assist, rappresentando la principale minaccia offensiva.

Protagonisti sotto i riflettori: focus sulle performance individuali

La partita offre spunti interessanti anche a livello di singoli. Lazar Samardzic, che affronta da avversario la sua ex squadra, ha già totalizzato 7 presenze e 1 gol in questa stagione, oltre a fornire un assist. Tra i bianconeri, Arthur Atta e Abdoulaye Camara sono elementi da tenere d’occhio: il primo ha già inciso in fase realizzativa e di costruzione, il secondo è ancora in cerca di spazio, ma potrebbe rappresentare una sorpresa. Nell’Atalanta, Lookman cerca ancora la sua miglior versione dopo un avvio di stagione complicato, mentre Krstovic si candida a ruolo di protagonista grazie alle buone prestazioni recenti.

Quote principali: Atalanta favorita secondo i bookmaker

I principali operatori di scommesse concordano nel considerare l’Atalanta favorita per questo incontro:

Bookmaker 1 (Udinese) X (Pareggio) 2 (Atalanta) William Hill 4.00 3.60 1.85 Bet365 4.50 3.60 1.80

La quota per la vittoria della Dea oscilla tra 1.80 e 1.85, mentre il pareggio viene offerto a 3.60 e il successo dei friulani raggiunge valori tra 4.00 e 4.50. Queste valutazioni riflettono il diverso stato di forma delle due squadre e la maggiore esperienza degli ospiti.

Tendenze e curiosità numeriche: cosa dicono i dati?

Alcuni trend e curiosità statistici meritano attenzione:

Atalanta imbattuta nelle ultime cinque partite ma con una serie di pareggi consecutivi, sintomo di solidità ma anche di poca incisività offensiva.

imbattuta nelle ultime cinque partite ma con una serie di pareggi consecutivi, sintomo di solidità ma anche di poca incisività offensiva. Udinese in cerca di continuità, dopo una sola vittoria nelle ultime cinque gare.

in cerca di continuità, dopo una sola vittoria nelle ultime cinque gare. L’ex Samardzic è pronto a lasciare il segno in una sfida dal sapore particolare.

è pronto a lasciare il segno in una sfida dal sapore particolare. Zaniolo ha realizzato due gol consecutivi nelle ultime uscite, confermandosi uomo chiave per i friulani.

In conclusione, la sfida tra Udinese e Atalanta offre diversi spunti di analisi tra statistiche, quote e protagonisti da tenere d’occhio. Le valutazioni dei bookmaker e i dati raccolti delineano un confronto equilibrato ma con la Dea leggermente favorita, in attesa di scoprire se saranno le individualità o la compattezza di squadra a fare la differenza.