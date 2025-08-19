Home | Statistiche e quote Triplete: Inter, Napoli e Juve a confronto

Con l’avvicinarsi dell’inizio dei principali campionati europei, l’attenzione degli appassionati di calcio si concentra sulle possibili imprese stagionali, tra cui quella più ambita: il Triplete. In Italia, il campionato di Serie A prenderà il via nel prossimo weekend, coinvolgendo squadre come Inter, Napoli e Juventus, tutte considerate in corsa dai principali bookmaker per la conquista simultanea di campionato, coppa nazionale e Champions League. Vediamo nel dettaglio le statistiche e le quote aggiornate che caratterizzano questa particolare scommessa.

Triplete: una sfida tra tradizione e pronostici dei bookmaker

Il Triplete rappresenta uno degli obiettivi più difficili da raggiungere nella stagione calcistica europea. Dopo il recente successo del Psg guidato da Luis Enrique, che ha conquistato campionato, coppa e Champions, l’attenzione si rivolge ora ai club italiani che potrebbero ripetere questa impresa. Nella passata stagione, l’Inter è stata la formazione italiana ad andare più vicina a questo traguardo, restando in corsa fino a maggio prima di essere eliminata dalla Coppa Italia in semifinale dal Milan e subendo poi una pesante sconfitta in finale di Champions League contro il Psg. Quest’anno, con il cambio in panchina e nuovi assetti, le tre grandi italiane ripartono con l’obiettivo di essere protagoniste su tutti i fronti, nonostante le difficoltà evidenziate dalle quote offerte dai principali bookmaker.

Statistiche comparative: forma recente e precedenti delle italiane

L’Inter, reduce da una stagione di transizione e dal cambio di allenatore, ha mostrato un ottimo rendimento nella passata edizione di Serie A e un percorso europeo di alto livello, pur fermandosi ad un passo dal trionfo. Il Napoli, sotto la nuova guida di Antonio Conte, si presenta con una rosa rinnovata e la voglia di confermare i progressi degli ultimi anni, anche se i precedenti nelle coppe europee non sono dei più favorevoli per il tecnico salentino. La Juventus di Tudor, infine, ha ottenuto la qualificazione in Champions League solo all’ultima giornata della scorsa stagione, ma vanta una tradizione vincente sia in Italia che nelle competizioni continentali.

Le quote principali per il Triplete delle italiane e delle big europee

I principali siti di scommesse hanno pubblicato le quote per il Triplete delle squadre più quotate. I valori indicano la complessità dell’impresa per le italiane, tutte proposte a quote molto elevate:

Squadra Eurobet Snai Netbet Inter 702,00 480,00 385,00 Napoli 247,00 285,00 300,00 Juventus 800,00 820,00 810,00

Tra le principali favorite a livello europeo, il Psg mantiene la posizione di leadership secondo i bookmaker, con quote intorno a 10,00, seguito da Real Madrid e Bayern (tra 34,00 e 35,00) e Barcellona (tra 40,00 e 45,00). Le squadre inglesi, tra cui Liverpool e Manchester City, sono invece considerate meno probabili, con quote ben oltre il 100,00.

Tendenze e curiosità numeriche sul Triplete

La conquista del Triplete è storicamente un’impresa rara, riuscita solo a poche squadre in Europa. Il recente successo del Psg ha acceso la competizione, ma le quote attuali riflettono la difficoltà di replicare una simile impresa. Altri dati interessanti:

L’ Inter ha sfiorato il Triplete solo una volta negli ultimi dieci anni, riuscendoci però storicamente nel 2010.

ha sfiorato il Triplete solo una volta negli ultimi dieci anni, riuscendoci però storicamente nel 2010. Il Napoli non ha mai conquistato il Triplete nella propria storia.

non ha mai conquistato il Triplete nella propria storia. La Juventus ha spesso vinto più competizioni in una stagione ma non ha mai centrato questo obiettivo.

ha spesso vinto più competizioni in una stagione ma non ha mai centrato questo obiettivo. Le squadre inglesi, nonostante i successi in patria e in Europa, faticano a imporsi su tutti i fronti nello stesso anno.

In conclusione, l’interesse per la corsa al Triplete anima il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori. Le statistiche e le quote aggiornate confermano la complessità dell’impresa per Inter, Napoli e Juventus, mantenendo alto il fascino di una sfida che resta aperta e ricca di incognite all’alba della nuova stagione calcistica.