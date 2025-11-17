Home | Statistiche e quote Treviso-Bologna: analisi e curiosità

Treviso e Bologna si affrontano in una sfida di Serie A2 di basket che promette emozioni e interesse sia per gli appassionati sia per chi segue i dati e le statistiche relative agli incontri. Il match è previsto per il 17 novembre 2025 e rappresenta un crocevia importante per entrambe le formazioni all’interno della stagione. L’incontro si disputerà in un momento delicato per Treviso e in un contesto di alta classifica per Bologna.

Treviso-Bologna: confronto tra squadre in momenti opposti

Il match tra Treviso e Bologna offre un confronto interessante tra due squadre che vivono stagioni molto diverse. Treviso Basket si trova attualmente in penultima posizione in classifica con soli 2 punti, frutto di una sola vittoria e ben sei sconfitte. Dopo una pesante battuta d’arresto contro Milano, la squadra allenata da Rossi e Torresani cerca riscatto partendo da quel segnale positivo dato dalla vittoria in trasferta su Reggio Emilia. Questo successo ha restituito un po’ di fiducia ad un gruppo che appare ancora alla ricerca di una precisa identità di gioco e di continuità nei risultati.

Bologna, dal canto suo, arriva all’appuntamento da protagonista. La formazione guidata da Nenad Jakovljevic occupa le posizioni di vertice con 12 punti, alla pari con Brescia, Venezia e Tortona. Le ultime due vittorie, ottenute contro Varese e Reggio Emilia, hanno confermato lo stato di forma della squadra, anche se le difficoltà incontrate soprattutto nell’ultima uscita mostrano quanto il livello del campionato sia competitivo.

Treviso : 1 vittoria, 6 sconfitte

: 1 vittoria, 6 sconfitte Bologna : 12 punti in classifica

: 12 punti in classifica Ultima vittoria di Treviso a Reggio Emilia

a Bologna: due successi consecutivi

Precedenti, forma e probabili quintetti in campo

Analizzando i precedenti e la condizione delle squadre, emerge come Bologna abbia una marcia in più in questa fase della stagione, ma le partite di basket possono riservare sempre sorprese. La penultima posizione di Treviso non deve trarre in inganno: la squadra ha mostrato nelle ultime settimane piccoli segnali di crescita e la voglia di risalire la classifica.

I probabili quintetti che scenderanno in campo sono:

Treviso Bologna Ragland Vildoza Miaschi Edwards Olisevicius Diouf Pinkins Jallow Stephens Smailagic

Le scelte degli allenatori potrebbero influire sull’andamento della partita, con Treviso che dovrà puntare su una maggiore coesione difensiva e Bologna che potrà contare su una rosa più ampia e diversa profondità tecnica.

Le principali quote offerte dai bookmaker

Le quote dei bookmaker rispecchiano il diverso stato di forma delle due squadre. Solitamente, una formazione in alta classifica come Bologna parte favorita rispetto ad una squadra in difficoltà come Treviso. Le quote principali offerte per l’esito finale vedono quindi Bologna con un margine di vantaggio nei pronostici degli operatori.

Vittoria Bologna : generalmente quotata come favorita

: generalmente quotata come favorita Vittoria Treviso : quota più alta, riflesso del momento negativo

: quota più alta, riflesso del momento negativo Quote sugli scarti di punti e sulle prestazioni individuali possono offrire spunti interessanti per chi segue i dati statistici

Da evidenziare anche la presenza di mercati dedicati ai marcatori e ai risultati parziali, che permettono di analizzare il match da più prospettive statistiche.

Numeri e curiosità: focus sulle tendenze delle squadre

Dal punto di vista delle statistiche, Treviso ha mostrato difficoltà soprattutto in fase difensiva, con diversi punti subiti nelle ultime uscite. Tuttavia, la recente vittoria in trasferta rappresenta un dato interessante da monitorare per capire se il trend negativo sia in via di inversione.

Treviso ha ottenuto la sua unica vittoria fuori casa

ha ottenuto la sua unica vittoria fuori casa Bologna è reduce da due successi di fila

è reduce da due successi di fila Il livello medio del campionato risulta molto competitivo, con scarti spesso ridotti

Questi elementi rendono la sfida aperta, pur con Bologna che parte avvantaggiata secondo i dati raccolti fino a questo momento della stagione.

In conclusione, Treviso-Bologna si preannuncia come una gara interessante dal punto di vista statistico e delle quote, con una squadra in cerca di riscatto e l’altra intenzionata a consolidare la propria posizione ai vertici della Serie A2 di basket. Analizzare numeri, tendenze e quote permette di comprendere meglio le dinamiche di una partita tutta da seguire.