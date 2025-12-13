Statistiche e quote Trento-Venezia: numeri top in LBA

La partita tra Dolomiti Energia Trentino e Umana Reyer Venezia, valida per l’undicesima giornata di LBA Unipol, si giocherà alla BTS Arena di Trento. L’incontro, in programma dopo tre settimane di assenza dei bianconeri dal proprio campo, si preannuncia particolarmente interessante sia per il momento di forma delle due squadre che per l’importanza dei punti in palio nella classifica del massimo campionato italiano di basket.

La sfida tra Trento e Venezia: due squadre in grande forma a confronto

La Dolomiti Energia Trentino torna davanti al proprio pubblico dopo una serie di ottime prestazioni esterne. I bianconeri, reduci da una brillante vittoria in EuroCup contro la capolista e da una sfida punto a punto contro Milano al Forum di Assago, arrivano con il morale alto. L’unico dubbio nella formazione di casa riguarda la presenza di Selom Mawugbe, ancora in fase di valutazione per un problema muscolare. Sul versante opposto, la Umana Reyer Venezia si presenta forte di sei vittorie consecutive in campionato, che le hanno permesso di consolidare il terzo posto in classifica. Anche a livello europeo, Venezia ha mostrato solidità, pur uscendo sconfitta nell’ultimo turno contro l’Aris Salonicco solo nel finale. La partita, dunque, mette di fronte due delle squadre più in forma del momento e promette spettacolo sia sul piano tecnico che statistico.

Analisi statistiche: rendimento offensivo e difensivo delle due squadre

Le statistiche stagionali evidenziano alcune differenze chiave tra Trento e Venezia:

Trento segna in media 85.8 punti a partita, con il 54.8% da due punti, il 33.9% da tre e il 72.7% ai tiri liberi. Distribuisce 15.4 assist di media e raccoglie 37.2 rimbalzi a incontro (25.1 difensivi e 12.1 offensivi). In difesa si distingue per essere la quinta miglior squadra della lega, concedendo 82.8 punti di media agli avversari.

segna in media a partita, con il da due punti, il da tre e il ai tiri liberi. Distribuisce 15.4 assist di media e raccoglie 37.2 rimbalzi a incontro (25.1 difensivi e 12.1 offensivi). In difesa si distingue per essere la quinta miglior squadra della lega, concedendo 82.8 punti di media agli avversari. Venezia vanta invece il miglior attacco del campionato con 93.1 punti a partita, frutto di un 58% da due, 36.2% da tre e 79.5% ai liberi. Distribuisce 19.8 assist di media ed è la seconda miglior squadra a rimbalzo con 39 carambole totali (28.7 difensive e 10.3 offensive). In difesa concede 85.3 punti a gara.

Questi numeri suggeriscono una sfida tra una difesa solida, quella di Trento, e un attacco particolarmente prolifico, quello di Venezia. Sarà interessante osservare quale dei due trend prevarrà nel corso della partita.

Quote principali e analisi dei mercati disponibili

Le principali piattaforme di scommesse propongono quote equilibrate per questa partita, riflettendo l’incertezza del confronto. Generalmente, la vittoria di Venezia è leggermente favorita, considerando la striscia di risultati positivi e il rendimento offensivo superiore. Tuttavia, il fattore campo e l’ottimo momento di Trento fanno sì che la partita resti aperta a qualsiasi esito. Tra i mercati più ricercati troviamo:

Vincente incontro (1X2): Venezia leggermente favorita ma Trento a quota interessante.

Totale punti squadra/partita: visto l’alto punteggio medio delle due formazioni, le soglie proposte dai bookmaker sono piuttosto elevate.

Handicap: possibilità di puntare su un margine ridotto dato l’equilibrio tra le compagini.

Le quote potrebbero subire variazioni in prossimità dell’incontro, specialmente in caso di aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori chiave.

Curiosità e trend numerici: focus su continuità e rendimento individuale

Alcuni dati e tendenze meritano attenzione:

Venezia ha la miglior serie in corso con sei vittorie di fila in campionato.

ha la miglior serie in corso con sei vittorie di fila in campionato. RJ Cole per Venezia e Denzel Valentine rappresentano due dei migliori realizzatori della lega, con numeri costantemente al di sopra dei 15 punti di media.

per Venezia e rappresentano due dei migliori realizzatori della lega, con numeri costantemente al di sopra dei 15 punti di media. Trento si è dimostrata estremamente solida in casa nelle ultime stagioni, spesso in grado di limitare attacchi più quotati.

si è dimostrata estremamente solida in casa nelle ultime stagioni, spesso in grado di limitare attacchi più quotati. Entrambe le squadre distribuiscono un numero elevato di assist, indice di gioco corale e buona circolazione di palla.

Questi trend rendono la partita particolarmente interessante anche dal punto di vista delle statistiche individuali e di squadra.

In conclusione, Dolomiti Energia Trentino e Umana Reyer Venezia si affrontano in un match dal grande valore per la classifica e ricco di spunti statistici. L’incrocio tra una delle migliori difese e il miglior attacco della lega sarà il tema centrale, in una sfida che promette equilibrio, intensità e dati rilevanti per tutti gli appassionati di basket e di analisi numeriche.