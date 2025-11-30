Home | Statistiche e quote Trapani-Monopoli: analisi e dati chiave

La sfida tra Trapani e Monopoli, valida per la sedicesima giornata di Serie C, rappresenta un importante crocevia per entrambe le squadre in ottica playoff. L’incontro è in programma domenica 30 novembre 2025, con fischio d’inizio alle ore 14:30. Lo scontro tra due formazioni appartenenti a regioni storicamente appassionate di calcio, la Sicilia e la Puglia, tiene banco tra gli appassionati e gli osservatori, anche per via delle diverse dinamiche di rendimento che stanno attraversando le due squadre.

Trapani in crescita, Monopoli in difficoltà: analisi del momento

Il Trapani si presenta all’appuntamento forte di un periodo particolarmente positivo. La squadra siciliana, guidata da un rendimento in crescendo, ha conquistato due vittorie consecutive contro Crotone (2-1) e Picerno (2-1), impreziosite dal successo per 3-1 ottenuto nell’ultimo turno contro il Foggia. L’unico neo recente resta la sconfitta esterna subita a Potenza per 2-1, risultato che non ha però intaccato la fiducia del gruppo.

Trapani : 3 vittorie nelle ultime 4 partite di campionato.

: 3 vittorie nelle ultime 4 partite di campionato. Ultima partita: vittoria 3-1 contro il Foggia .

. Unica sconfitta recente: 2-1 contro il Potenza.

Il Monopoli, invece, attraversa un periodo di crisi. Dopo l’ultimo successo ottenuto contro il Casarano (3-1 in trasferta), i biancoverdi hanno subito due sconfitte consecutive: 3-1 contro il Benevento e 2-0 contro il Picerno. Questi risultati hanno fatto scivolare la compagine pugliese fuori dalla zona playoff, aumentando la pressione sull’organico e sullo staff tecnico.

Monopoli : due sconfitte nelle ultime due uscite.

: due sconfitte nelle ultime due uscite. Ultima vittoria: 3-1 in casa del Casarano .

. Goal subiti nelle ultime due partite: 5.

Statistiche comparative tra Trapani e Monopoli

Analizzando i dati recenti, emergono alcune differenze significative tra le due squadre sia in termini di forma che di produzione offensiva e difensiva.

Squadra Ultime 4 partite Vittorie Sconfitte Goal Fatti Goal Subiti Trapani 3V 0P 1S 3 1 8 5 Monopoli 1V 0P 3S 1 3 4 8

Il Trapani ha dunque mostrato una maggiore solidità nelle ultime gare, mentre il Monopoli ha incassato un numero elevato di reti, faticando sia in fase offensiva che difensiva.

Le quote principali dei bookmakers per Trapani-Monopoli

Secondo le principali agenzie di scommesse, il Trapani parte con i favori del pronostico. La vittoria interna dei siciliani è quotata a 1.90, segno di una discreta fiducia nei confronti della formazione allenata da Aronica. Il successo esterno del Monopoli è invece proposto a 3.95, mentre il pareggio viene offerto a 3.15.

Vittoria Trapani : quota 1.90

: quota 1.90 Pareggio: quota 3.15

Vittoria Monopoli: quota 3.95

Per quanto riguarda il mercato “Gol/No Gol”, la quota per entrambe le squadre a segno è 1.85, mentre l’opzione “No Gol” è a 1.77. Queste cifre riflettono una moderata aspettativa di reti da entrambe le parti, senza però escludere la possibilità che almeno una delle due difese riesca a mantenere la porta inviolata.

Tendenze e curiosità numeriche della sfida di Serie C

La partita tra Trapani e Monopoli mette in luce alcune tendenze interessanti:

Il Trapani ha segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime tre vittorie.

ha segnato almeno due gol in ciascuna delle ultime tre vittorie. Il Monopoli non pareggia da quattro giornate consecutive.

non pareggia da quattro giornate consecutive. Nelle ultime quattro partite disputate dal Trapani , si sono sempre registrati almeno tre gol complessivi.

, si sono sempre registrati almeno tre gol complessivi. Il Monopoli ha subito almeno due reti in ciascuna delle ultime due sconfitte.

Questi dati suggeriscono una certa vivacità offensiva nei match del Trapani, mentre il Monopoli dovrà migliorare la fase difensiva per mantenere vive le proprie ambizioni playoff.

In sintesi, la sfida tra Trapani e Monopoli si preannuncia equilibrata ma con i padroni di casa leggermente favoriti secondo le statistiche e le quote dei bookmaker. La partita rappresenta un’occasione importante per entrambe le formazioni: il Trapani cerca continuità, mentre il Monopoli è chiamato a invertire la rotta per non perdere contatto con la zona playoff.