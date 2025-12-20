Statistiche e quote Tottenham-Liverpool: sfida d’alta quota

La sfida tra Tottenham e Liverpool rappresenta uno dei momenti più attesi del diciassettesimo turno della Premier League. Il match è in programma alle ore 18:30 presso il moderno Tottenham Hotspur Stadium e mette di fronte due squadre che ambiscono a un piazzamento in Europa. Nell’articolo analizziamo i dati più significativi, le statistiche comparative e le principali quote offerte dai bookmakers per questa sfida di vertice.

Tottenham-Liverpool: confronto tra squadre in cerca d’Europa

Il Tottenham, guidato dal tecnico danese Thomae Frank, si trova al tredicesimo posto in classifica con 22 punti. Gli Spurs hanno dimostrato una certa irregolarità nelle ultime settimane: nelle ultime quattro partite di campionato hanno raccolto quattro punti, frutto di una vittoria (2-0 contro Brentford), un pareggio (2-2 contro Newcastle) e due sconfitte (1-2 contro Fulham e 0-3 contro Nottingham Forest). Da segnalare anche il successo in Champions League contro lo Slavia Praga (3-0), che evidenzia la capacità della squadra di ottenere buoni risultati nelle competizioni internazionali.

Il Liverpool dell’olandese Arne Slot, invece, occupa la settima posizione con 26 punti, in compagnia di squadre come Crystal Palace, Manchester United e Sunderland. I Reds arrivano al match dopo aver vinto 2-0 sia contro il West Ham che contro il Brighton e aver pareggiato 3-3 con il Leeds United. In Champions League si sono imposti 1-0 sull’Inter a San Siro, confermando la solidità difensiva e la capacità di imporsi anche fuori casa.

Statistiche comparative: rendimento e precedenti delle due squadre

Tottenham : 22 punti in classifica, 4 punti nelle ultime 4 gare di Premier League .

: 22 punti in classifica, 4 punti nelle ultime 4 gare di . Ultimi risultati: 1 vittoria, 1 pareggio, 2 sconfitte.

Assenze importanti: Udogie , Solanke , Dragusin , Takai , Kulusevski e Maddison .

, , , , e . Forma europea: successo per 3-0 in Champions League contro lo Slavia Praga.

Liverpool : 26 punti in classifica, 2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime partite.

: 26 punti in classifica, 2 vittorie e 2 pareggi nelle ultime partite. Assenze: Salah (impegnato in Coppa d’Africa), Szoboszlai in dubbio, Leoni , Gakpo , Endo e Gomez indisponibili.

(impegnato in Coppa d’Africa), in dubbio, , , e indisponibili. Ultimi risultati: vittorie contro West Ham e Brighton , pareggio con Leeds United .

e , pareggio con . In Champions League vittoria 1-0 contro l’Inter a San Siro.

Entrambe le squadre si presentano con alcune defezioni rilevanti, che potrebbero influire sulle scelte tattiche e sull’andamento della gara.

Le principali quote disponibili per Tottenham-Liverpool

I bookmakers propongono quote equilibrate per questa sfida, a testimonianza dell’incertezza che aleggia sul risultato finale. La vittoria del Tottenham è spesso quotata leggermente più alta rispetto a quella del Liverpool, considerata la posizione attuale in classifica e le recenti prestazioni dei Reds, soprattutto in trasferta. Il pareggio è un’eventualità da non sottovalutare, vista la tendenza delle due squadre a dividere la posta nelle ultime uscite.

Esito Quota media Tottenham vincente 2.90 Pareggio 3.50 Liverpool vincente 2.30

Le quote rispecchiano un certo equilibrio, anche se il Liverpool parte leggermente favorito secondo i principali operatori. Da monitorare anche i mercati relativi ai marcatori e al numero di gol, dati i precedenti ricchi di reti tra queste due squadre.

Tendenze e curiosità: numeri interessanti della sfida

Il Tottenham ha segnato almeno una rete in 3 delle ultime 4 partite casalinghe.

ha segnato almeno una rete in 3 delle ultime 4 partite casalinghe. Il Liverpool ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime 2 trasferte di campionato.

ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime 2 trasferte di campionato. Gli ultimi 5 confronti diretti tra queste squadre hanno visto entrambe andare a segno in 4 occasioni.

La media gol nelle ultime sfide tra Tottenham e Liverpool supera i 2,5 a partita.

Questi dati confermano la propensione delle due formazioni a giocare a viso aperto, regalando spesso spettacolo e reti agli spettatori.

In conclusione, Tottenham e Liverpool si affrontano in un momento delicato della stagione, con la posta in palio che potrebbe risultare determinante per le ambizioni europee di entrambe. Le statistiche e le quote dei bookmakers testimoniano l’equilibrio e l’incertezza che caratterizzano questo atteso incontro di Premier League.