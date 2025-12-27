Statistiche e quote Torino-Cagliari: dati, trend e curiosità

Torino e Cagliari si preparano a chiudere il proprio 2025 con una sfida cruciale in programma sabato 27 dicembre alle ore 15:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino, valida per la 17ª giornata di Serie A 2025/26. L’incontro si presenta come uno snodo importante per entrambe le formazioni, impegnate nella lotta per la salvezza e desiderose di archiviare l’anno con un risultato positivo che possa dare slancio in vista della seconda parte di stagione.

Il contesto della sfida: scontro salvezza all’Olimpico

Il match tra Torino e Cagliari rappresenta uno scontro diretto nella parte bassa della classifica. I granata occupano attualmente la 13ª posizione con 20 punti (5 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte; 16 gol fatti e 26 subiti), mentre i rossoblù sono 15° con 15 punti (3 vittorie, 6 pareggi, 7 sconfitte; 17 gol segnati e 23 incassati). Entrambe le squadre arrivano da risultati utili: il Torino ha raccolto due vittorie consecutive contro Cremonese e Sassuolo, dimostrando maggiore solidità e staccandosi dalla zona calda, mentre il Cagliari ha impattato in casa contro il Pisa con un pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca soprattutto per l’infortunio di Folorunsho. La posta in gioco è alta: i piemontesi cercano continuità, i sardi punti preziosi per non farsi risucchiare dalle ultime posizioni, considerando che il Verona – terzultimo – dista solo tre lunghezze, con una partita in meno.

Statistiche comparative: forma recente e precedenti tra Torino e Cagliari

L’andamento delle ultime partite evidenzia una leggera superiorità del Torino:

Torino : 6 punti nelle ultime 5 gare, con due successi (contro Cremonese e Sassuolo ), tre sconfitte e un trend altalenante che, però, sembra in miglioramento.

: 6 punti nelle ultime 5 gare, con due successi (contro e ), tre sconfitte e un trend altalenante che, però, sembra in miglioramento. Cagliari: 5 punti negli ultimi cinque incontri, frutto di una vittoria, due pareggi e due sconfitte. I rossoblù hanno mostrato maggiore vivacità offensiva ma continuano a faticare lontano da casa, con una sola vittoria esterna nelle prime otto trasferte.

Nei confronti diretti più recenti, i granata si sono imposti in due delle ultime tre sfide di Serie A contro il Cagliari, dato che indica una leggera tendenza favorevole per la squadra di casa. Da segnalare anche che il Torino ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime due partite interne contro i sardi: la terza volta consecutiva manca dal periodo 1964-67.

Rendimento stagionale: dati a confronto tra le due squadre

Dal punto di vista delle statistiche stagionali, il Torino ha realizzato 16 gol e ne ha subiti 26, con una media di possesso palla del 42,8% e 7 clean sheet. Il Cagliari ha segnato una rete in più (17) ma subito meno gol (23), mostrando però meno solidità difensiva in trasferta e collezionando solo 3 partite senza subire reti.

Squadra Gol fatti Gol subiti Clean sheet Possesso (%) Torino 16 26 7 42,8 Cagliari 17 23 3 45,2

Altri dati chiave includono:

Tiri totali: Torino 135, Cagliari 121

135, 121 Precisione tiri: Torino 50,4%, Cagliari 46,3%

50,4%, 46,3% Gol di testa: Cagliari 5, Torino 2

5, 2 Cartellini gialli: Cagliari 41, Torino 27

Quote principali: equilibrio e leggera preferenza per il Torino

Le principali quote dei bookmaker riflettono una situazione di sostanziale equilibrio, ma con un lieve favore per il Torino:

Vittoria Torino : 1.97

: 1.97 Pareggio: 3.25

Vittoria Cagliari : 4.20

: 4.20 Gol di entrambe le squadre: 1.95

Il fattore campo sembra incidere sulle valutazioni dei quotisti, che premiano la maggior solidità casalinga dei granata, ma non sottovalutano la capacità dei sardi di rendersi pericolosi soprattutto sulle palle inattive e nei duelli aerei.

Tendenze e curiosità: numeri chiave e trend particolari

Il Torino non vince l’ultima partita dell’anno solare in Serie A dal 2016: cinque pareggi e tre sconfitte da allora.

non vince l’ultima partita dell’anno solare in dal 2016: cinque pareggi e tre sconfitte da allora. Il Cagliari non segna nell’ultimo turno dell’anno da quattro stagioni (ultimo gol nel 2020).

non segna nell’ultimo turno dell’anno da quattro stagioni (ultimo gol nel 2020). Il Torino è secondo in campionato per gol segnati su contropiede (20 ripartenze registrate).

è secondo in campionato per gol segnati su contropiede (20 ripartenze registrate). Cagliari tra le migliori squadre per gol realizzati di testa (5); i granata ne hanno subiti altrettanti con questo fondamentale.

tra le migliori squadre per gol realizzati di testa (5); i granata ne hanno subiti altrettanti con questo fondamentale. Vlasic coinvolto in reti da cinque gare consecutive, mentre il giovane Kilicsoy può diventare il primo under 21 a segno in due partite di fila per il Cagliari dal 2007/08.

In sintesi, Torino-Cagliari si presenta come un appuntamento delicato e ricco di spunti numerici. Entrambe le squadre hanno mostrato segnali di miglioramento, ma dovranno confermare continuità e attenzione ai dettagli per chiudere l’anno con fiducia. Le statistiche e le quote delineano una gara equilibrata, dove piccoli episodi e fattori come le palle inattive e la solidità difensiva potrebbero fare la differenza.