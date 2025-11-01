Statistiche e Quote Teramo-Sammaurese: analisi completa

La Serie D 2025-26 propone una sfida di grande interesse tra due squadre agli estremi della classifica: il Teramo, terzo in classifica e ancora imbattuto, ospita la Sammaurese, attualmente penultima e in cerca di riscatto. Il match si disputerà nel prossimo fine settimana presso lo Stadio Gaetano Bonolis, offrendo un’occasione importante per entrambe le formazioni: i padroni di casa puntano a consolidare la propria rincorsa verso la vetta, mentre gli ospiti cercano punti fondamentali per la salvezza.

Il Teramo cerca continuità nella rincorsa alla vetta

Il Teramo sta vivendo una stagione decisamente positiva, come testimoniano i numeri: terzo posto in classifica con 18 punti dopo otto giornate, frutto di cinque vittorie e tre pareggi. La squadra abruzzese ha segnato quindici gol, subendone sette, dimostrando una notevole solidità sia in fase offensiva che difensiva. Questa imbattibilità non solo alimenta l’entusiasmo dei tifosi, ma rappresenta anche una base solida per ambire al salto di categoria. La formazione allenata da Giovanni Guidi ha saputo mantenere equilibrio e determinazione, riuscendo a evitare sconfitte sia in casa che in trasferta.

Punti salienti del rendimento del Teramo:

5 vittorie e 3 pareggi in 8 partite

e in 8 partite 15 gol segnati , 7 subiti

, Striscia di imbattibilità che si allunga giornata dopo giornata

Due vittorie e due pareggi casalinghi, tre vittorie e un pareggio fuori casa

Sammaurese in difficoltà: numeri impietosi e necessità di punti

Dall’altra parte, la Sammaurese vive un momento complesso. Con solo quattro punti raccolti, frutto di una vittoria, un pareggio e sei sconfitte, il club romagnolo si trova in 17esima posizione. I numeri evidenziano le difficoltà soprattutto difensive: sedici gol subiti a fronte di soli sei realizzati. La squadra guidata da Antonino Asta fatica a trovare continuità di risultati e solidità nel reparto arretrato, lasciando spesso il portiere Tommaso Pazzini sotto pressione. In attacco, Francesco Casolla resta il principale riferimento, supportato da Giacomo Lucatti, ma la media realizzativa è sotto la sufficienza.

Dati principali della Sammaurese:

1 vittoria , 1 pareggio , 6 sconfitte

, , 6 gol fatti , 16 subiti

, Sola vittoria ottenuta contro il Castelfidardo

Difesa spesso in affanno, media gol subiti elevata

Le quote principali e il mercato scommesse

Al momento non sono ancora state pubblicate le quote ufficiali per Teramo-Sammaurese sui principali bookmakers, ma l’analisi delle piattaforme di scommesse emergenti evidenzia una netta preferenza per la formazione di casa. Gli operatori, basandosi sulle statistiche e sul rendimento stagionale, considerano il Teramo grande favorito. I siti specializzati utilizzano dati dettagliati, strumenti di analisi e comparazione delle quote per offrire agli utenti una panoramica chiara sugli esiti più probabili dell’incontro. La differenza in classifica e la forma attuale delle due squadre sono elementi che influenzano fortemente la valutazione del mercato.

Tendenze e curiosità: l’imbattibilità del Teramo e il rischio per la Sammaurese

Un aspetto interessante di questa sfida riguarda la striscia di risultati utili del Teramo, che non perde da otto giornate consecutive, con prestazioni convincenti sia in attacco che in difesa. Da sottolineare anche la capacità della squadra abruzzese di segnare con diversi interpreti: oltre all’attaccante Ameth Fall, sono andati in rete anche il centrocampista Pietro Messori e il difensore Manfredo Pietrantonio. La Sammaurese, invece, mantiene una media di meno di un gol a partita e dovrà invertire la rotta per evitare di allungare la serie negativa.

Il Teramo ha siglato almeno un gol in ogni partita disputata

ha siglato almeno un gol in ogni partita disputata La Sammaurese ha la seconda peggior difesa del girone

ha la seconda peggior difesa del girone La squadra ospite ha ottenuto solo 1 punto nelle ultime sei gare

In sintesi, la partita tra Teramo e Sammaurese presenta uno scenario fortemente sbilanciato sulla carta, con i padroni di casa favoriti per proseguire nel loro percorso positivo. Le statistiche e le quote disponibili sui portali di scommesse sottolineano il divario tra le due formazioni, ma il calcio, come spesso accade, può regalare sorprese anche in contesti apparentemente già scritti.