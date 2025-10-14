Statistiche e quote SuperLega volley maschile: analisi squadre top

SuperLega Credem Banca 2025/26 si prepara a prendere il via con una stagione ricca di attese, nuove ambizioni e rinnovate sfide tra le dodici protagoniste del massimo campionato italiano di pallavolo maschile. Il torneo, giunto all’81ª edizione, vedrà squadre storiche e volti nuovi contendersi il tricolore e i posti nelle competizioni europee, a partire da fine ottobre. Tra conferme illustri e innesti di rilievo, la lotta per le posizioni di vertice si preannuncia quanto mai equilibrata e carica di spunti statistici interessanti.

Le dodici protagoniste ai nastri di partenza: tra tradizione e novità

La SuperLega Credem Banca si apre con una composizione eterogenea e competitiva. La detentrice del titolo, Itas Trentino, riparte da una base solida ma con importanti novità nello staff tecnico e in campo, mentre la Cucine Lube Civitanova punta a confermare la sua presenza costante ai vertici, forte dei successi in Coppa Italia e delle finali raggiunte nella scorsa stagione. Sir Susa Scai Perugia, reduce dalla vittoria in Champions League, è considerata la squadra da battere, grazie a un roster di alto livello e continuità tecnica con coach Angelo Lorenzetti.

Non mancano le sorprese: torna in massima serie, dopo oltre dieci anni, MA Acqua S.Bernardo Cuneo, galvanizzata dall’arrivo di campioni come Ivan Zaytsev e da una rosa che combina esperienza e giovani promesse.

Allianz Milano e Gas Sales Bluenergy Piacenza confermano le proprie ambizioni europee, affiancando alla competizione nazionale la partecipazione alle coppe continentali.

e confermano le proprie ambizioni europee, affiancando alla competizione nazionale la partecipazione alle coppe continentali. Sul fronte delle neopromosse, la Yuasa Battery Grottazzolina rinnova metà organico e punta su un mix di esperienza e talento emergente.

rinnova metà organico e punta su un mix di esperienza e talento emergente. Completano il quadro Cisterna Volley, Valsa Group Modena, Vero Volley Monza, Sonepar Padova e Rana Verona, ciascuna con strategie di mercato e tecniche ben definite.

Statistiche a confronto: forma, precedenti e rendimento delle squadre

L’analisi statistica delle principali contendenti alla vigilia della stagione mostra come la continuità tecnica e la capacità di rinnovarsi siano elementi chiave. Ecco alcuni dati di rilievo:

Itas Trentino ha conquistato il sesto Scudetto lo scorso maggio, confermando la propria presenza costante tra le prime della classe. Il cambio di guida tecnica con l’arrivo di Marcelo Mendez e gli innesti di Theo Faure e Jordi Ramon rappresentano le principali variabili da monitorare per valutare la tenuta della squadra.

ha conquistato il sesto Scudetto lo scorso maggio, confermando la propria presenza costante tra le prime della classe. Il cambio di guida tecnica con l’arrivo di e gli innesti di e rappresentano le principali variabili da monitorare per valutare la tenuta della squadra. Cucine Lube Civitanova si affida a una rosa che unisce l’esperienza di elementi come Fabio Balaso e Santiago Orduna a giovani di talento come Noa Duflos-Rossi e Mattia Boninfante .

si affida a una rosa che unisce l’esperienza di elementi come e a giovani di talento come e . Sir Susa Scai Perugia mantiene invariato il sestetto titolare e integra elementi di qualità come Donovan Dzavoronok e Federico Crosato.

Nei precedenti stagionali, Perugia è reduce da una lunga striscia di successi casalinghi, mentre Trentino e Lube hanno spesso alternato vittorie e sconfitte negli scontri diretti, rendendo il campionato particolarmente aperto ai colpi di scena.

Le principali quote disponibili: equilibrio e valori di mercato

Le principali agenzie di scommesse attribuiscono particolare fiducia a Sir Susa Scai Perugia come favorita per la vittoria finale, vista la solidità del roster e la continuità mostrata negli ultimi anni. Le quote antepost, aggiornate alla vigilia del via, riflettono l’equilibrio tra le prime tre forze:

Squadra Vittoria Campionato Sir Susa Scai Perugia 2.50 Itas Trentino 3.00 Cucine Lube Civitanova 3.50

Le outsider, come Allianz Milano e Gas Sales Bluenergy Piacenza, sono quotate tra 8.00 e 12.00, a testimonianza di una forbice più ampia rispetto alle stagioni precedenti. Le neopromosse e le squadre che puntano alla salvezza partono invece da quote superiori a 30.00.

Tendenze e curiosità numeriche: punti forti e record

Guardando alle tendenze degli ultimi anni, emergono alcuni dati interessanti:

Perugia ha conquistato 15 trofei negli ultimi nove anni e vanta la miglior difesa della scorsa stagione.

ha conquistato 15 trofei negli ultimi nove anni e vanta la miglior difesa della scorsa stagione. Trentino è reduce da due titoli consecutivi (nazionale e internazionale), con Alessandro Michieletto MVP sia nelle finali scudetto che nei recenti Mondiali.

è reduce da due titoli consecutivi (nazionale e internazionale), con MVP sia nelle finali scudetto che nei recenti Mondiali. Allianz Milano e Gas Sales Bluenergy Piacenza hanno sempre centrato almeno i quarti di finale nelle ultime tre stagioni.

e hanno sempre centrato almeno i quarti di finale nelle ultime tre stagioni. Curiosità: Cuneo torna in SuperLega dopo undici anni e schiera un’icona come Ivan Zaytsev.

La stagione 2025/26 della SuperLega si presenta quindi come una delle più incerte e affascinanti degli ultimi anni, con tanti spunti di interesse sia sul piano tecnico che statistico. L’equilibrio nelle quote e la grande varietà di roster rendono ogni partita potenzialmente decisiva per il cammino delle squadre verso i playoff e le competizioni europee.