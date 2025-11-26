Statistiche e quote SuperLega: Perugia-Monza, numeri chiave

La SuperLega Credem Banca vede questa settimana un anticipo molto atteso: mercoledì 26 novembre 2025 alle ore 20.30, presso il Pala Barton Energy, la Sir Susa Scai Perugia affronta la Vero Volley Monza. L’incontro rappresenta la prima giornata del girone di ritorno, anticipata per la partecipazione dei Block Devils al prossimo Mondiale per Club. L’evento sarà trasmesso in diretta su VBTV e promette interesse sia per i tifosi che per gli appassionati di statistiche e analisi numeriche del campionato.

SuperLega Credem Banca: Perugia–Monza, sfida di prestigio al Pala Barton Energy

L’anticipo tra Perugia e Monza arriva in un momento chiave della stagione. I Block Devils, attualmente primi in classifica a pari merito con Verona a 17 punti, cercano il riscatto dopo due sconfitte consecutive. La formazione umbra, guidata da Oleh Plotnytskyi, punta a ritrovare subito la vittoria, come dichiarato dallo stesso schiacciatore, sottolineando l’importanza di concentrarsi sul proprio gioco. Sul fronte ospite, Monza arriva da un periodo difficile: penultima posizione e solo un punto conquistato nelle ultime quattro giornate, oltre a trovarsi alla terza trasferta consecutiva dopo le sfide contro Trento e Verona. Martin Atanasov ha evidenziato l’impegno richiesto per affrontare una delle migliori squadre d’Italia, ribadendo la volontà di lottare per conquistare punti preziosi.

Statistiche comparative: precedenti e rendimento recente

Il bilancio storico tra le due squadre vede un netto predominio di Perugia, che ha ottenuto 34 vittorie su 42 incontri totali, contro le 8 di Monza. L’ultima sfida, disputata il 21 ottobre 2025, ha visto la vittoria di Perugia per 3-1. Ecco alcuni dati salienti:

Perugia condivide il primato in classifica (17 punti) ma viene da due sconfitte consecutive.

condivide il primato in classifica (17 punti) ma viene da due sconfitte consecutive. Monza ha raccolto solo 1 punto negli ultimi quattro incontri e si trova penultima.

ha raccolto solo 1 punto negli ultimi quattro incontri e si trova penultima. Precedenti totali: 42 (34 vittorie Perugia, 8 Monza).

Il rendimento recente mostra una Perugia alla ricerca di continuità e una Monza motivata a invertire il trend negativo. Il ritorno in campo di Erik Röhrs per Monza e la presenza di diversi ex tra le fila di entrambe le squadre rendono la partita ancora più interessante dal punto di vista degli incroci personali.

Quote principali disponibili: focus sui mercati più seguiti

Le quote dei principali bookmaker per questa sfida riflettono il diverso momento delle due formazioni. I mercati principali, come esito finale e set betting, vedono Perugia favorita, considerando la superiorità mostrata nei precedenti e la migliore posizione in classifica. Solitamente, in questi casi, le quote per una vittoria dei padroni di casa risultano più basse rispetto a quelle degli ospiti, mentre il successo di Monza è quotato più alto, dato il recente rendimento negativo.

Altri mercati di interesse riguardano:

Totale punti per set: interesse per il rendimento offensivo di Ben Tara e Loser .

e . Ace e punti individuali: Ben Tara si trova a 2 ace dai 100 in Superlega, Loser a 4 punti dai 1.000 in Italia e Russo a 5 dai 1.000 in Superlega.

Questi dati contribuiscono a rendere particolarmente seguiti i mercati legati alle performance individuali e ai record.

Curiosità numeriche e tendenze statistiche della sfida

Oltre ai dati sui precedenti e ai numeri di classifica, diversi traguardi individuali stimolano l’attenzione degli appassionati:

Ben Tara potrebbe raggiungere il traguardo dei 100 ace in Superlega.

potrebbe raggiungere il traguardo dei 100 ace in Superlega. Loser è a un passo dai 1.000 punti segnati in Italia.

è a un passo dai 1.000 punti segnati in Italia. Russo ha la possibilità di superare i 1.000 punti in Superlega.

Inoltre, il ritorno al Pala Barton del palleggiatore Jan Zimmermann, ex della partita, arricchisce la sfida di ulteriori motivi di interesse. Gli incroci tra ex compagni e la voglia di riscatto di entrambe le squadre promettono una partita combattuta e ricca di spunti, sia in termini di numeri che di emozioni sportive.

La sfida tra Perugia e Monza si annuncia come un crocevia importante nella stagione di SuperLega. I dati e le statistiche evidenziano il predominio storico degli umbri, ma anche le motivazioni degli ospiti. Le quote e le curiosità numeriche aggiungono ulteriore interesse a un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di volley e di analisi sportive.