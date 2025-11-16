Statistiche e quote SuperLega: i numeri del 5° turno

La 5ª giornata di SuperLega Credem Banca si apre sabato 15 novembre 2025 alle ore 18:00 con la sfida tra Sonepar Padova e Allianz Milano. Domenica 16 novembre il programma prosegue con altri big match, tra cui spiccano Sir Susa Scai Perugia contro Rana Verona e Gas Sales Bluenergy Piacenza contro Cucine Lube Civitanova. Il turno si preannuncia ricco di interesse sia per la lotta in vetta sia per i numerosi incroci tra squadre in cerca di punti pesanti.

SuperLega: uno sguardo ai match chiave della 5ª giornata

Il weekend si apre con l’anticipo tra Sonepar Padova e Allianz Milano, entrambe a quota 5 punti in classifica e decise a risalire posizioni. Il calendario domenicale prevede ben cinque gare, tra cui spicca la sfida delle 16:00 tra la capolista Sir Susa Scai Perugia e la terza in classifica Rana Verona. Perugia, ancora imbattuta, guida la classifica a 16 punti, seguita da Cucine Lube Civitanova a 13 e Verona a 12. Piacenza e Civitanova si affrontano invece in un duello che promette spettacolo e agonismo, anche per la sfida in famiglia tra coach Dante Boninfante e il figlio Mattia, palleggiatore della Lube. Completano il quadro Itas Trentino contro Vero Volley Monza, Yuasa Battery Grottazzolina contro MA Acqua S. Bernardo Cuneo e il posticipo tra Cisterna Volley e Valsa Group Modena.

Statistiche a confronto: forma, precedenti e rendimento

Le statistiche dei match principali offrono spunti interessanti:

Padova-Milano : 25 precedenti, con 18 vittorie per Milano e 7 per Padova . Entrambe le squadre stazionano a metà classifica e cercano punti vitali per allontanarsi dalla zona bassa.

: 25 precedenti, con 18 vittorie per e 7 per . Entrambe le squadre stazionano a metà classifica e cercano punti vitali per allontanarsi dalla zona bassa. Perugia-Verona : 43 incroci, con un bilancio nettamente favorevole ai Block Devils (35-8). Perugia ha mantenuto una marcia impressionante e gioca con la consapevolezza di essere la squadra da battere.

: 43 incroci, con un bilancio nettamente favorevole ai (35-8). ha mantenuto una marcia impressionante e gioca con la consapevolezza di essere la squadra da battere. Piacenza-Civitanova : 15 precedenti, con 13 successi per la Lube e solo 2 per Piacenza . La tradizione è dalla parte dei marchigiani, ma la squadra emiliana punta a invertire il trend.

: 15 precedenti, con 13 successi per la e solo 2 per . La tradizione è dalla parte dei marchigiani, ma la squadra emiliana punta a invertire il trend. Trentino-Monza: 39 precedenti, 32 vittorie per Trentino e 7 per Monza. Trentino cerca continuità dopo qualche passo falso, mentre Monza deve riscattare una serie negativa.

La classifica aggiornata vede Perugia in testa con 16 punti, seguita da Civitanova (13), Verona (12), Modena (10), Trentino (9), Piacenza (6), Milano (5), Padova (5), Cuneo (5), Cisterna (4), Monza (4), Grottazzolina (1).

Quote principali e mercati disponibili sulle sfide di giornata

Le quote dei bookmakers per questa giornata di SuperLega riflettono i valori espressi finora dalle squadre ma riservano margini di incertezza in alcuni confronti chiave. La sfida tra Perugia e Verona vede i padroni di casa favoriti, forti dell’imbattibilità e della solidità mostrata finora. Più equilibrate, pur con un leggero favore per gli ospiti, le quote per Piacenza-Civitanova, considerando la tradizione a favore della Lube ma anche la crescita di Piacenza nelle ultime uscite. I bookmakers segnalano invece un sostanziale equilibrio tra Padova e Milano, dato che entrambe sono appaiate in classifica e cercano continuità. Le quote per Trentino-Monza e Cisterna-Modena riflettono la voglia di riscatto delle squadre in trasferta, ma il fattore campo potrebbe essere determinante in entrambi i casi.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche della giornata

Numerosi elementi statistici arricchiscono la 5ª giornata:

Edoardo Caneschi ( Milano ): a 11 attacchi vincenti dai 1.000 in carriera.

( ): a 11 attacchi vincenti dai 1.000 in carriera. Ferre Reggers ( Milano ): a 5 muri dai 100 in SuperLega .

( ): a 5 muri dai 100 in . Roberto Russo ( Perugia ): a 9 punti dai 1.000 in SuperLega .

( ): a 9 punti dai 1.000 in . Marco Vitelli ( Verona ): a 14 muri dai 1.000 in Regular Season.

( ): a 14 muri dai 1.000 in Regular Season. Paul Buchegger ( Modena ): a 4 attacchi vincenti dai 1.500 nella massima serie.

( ): a 4 attacchi vincenti dai 1.500 nella massima serie. Filippo Lanza (Cisterna): a 15 punti dai 3.000 in Regular Season.

Da segnalare anche la presenza di numerosi “ex” nelle sfide di giornata, che contribuiranno a rendere ancora più sentite alcune partite. In particolare, la sfida tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Cucine Lube Civitanova si caratterizza per la presenza di due veterani come Robertlandy Simon e Dragan Travica con trascorsi significativi nelle Marche.

Il turno di SuperLega promette spettacolo e grande equilibrio, con diversi incroci tra squadre in cerca di riscatto o conferme. I numeri e le quote confermano il valore di un campionato sempre più competitivo, dove ogni giornata può riservare sorprese e ribaltare le gerarchie. Gli appassionati avranno occhi puntati su tutti i parquet per una giornata che si preannuncia densa di emozioni e dati rilevanti.