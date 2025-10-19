Home | Statistiche e quote SuperLega: focus su Modena, Milano e big

L’81° Campionato di SuperLega Credem Banca è ai nastri di partenza. Da lunedì 20 ottobre 2025, le migliori 12 squadre della pallavolo italiana si daranno battaglia per conquistare il titolo nazionale. L’attesa è palpabile tra tifosi e addetti ai lavori, con un calendario che si apre con partite di alto livello già nella prima giornata. Analizziamo le principali statistiche, le quotazioni e i dati salienti che caratterizzano questa nuova stagione di uno dei tornei più competitivi d’Europa.

La nuova stagione di SuperLega: equilibrio e rinnovamento

Il torneo 2025/26 di SuperLega si presenta con molte novità e grande equilibrio: la Itas Trentino, campione d’Italia in carica, parte con il favore dei pronostici, ma dovrà fare i conti con avversari agguerriti come Cucine Lube Civitanova, fresca vincitrice della Coppa Italia, e Sir Susa Scai Perugia, reduce dal successo in Champions League. Le squadre hanno rinnovato profondamente i roster, alternando conferme di atleti chiave e l’inserimento di giovani promesse e campioni affermati a livello internazionale. Il ritorno in SuperLega della MA Acqua S.Bernardo Cuneo dopo oltre un decennio di assenza aggiunge ulteriore interesse, mentre le neopromosse come Yuasa Battery Grottazzolina puntano a replicare le imprese dell’ultima stagione. Si preannuncia una competizione incerta, con valori distribuiti su più fronti e la possibilità che ogni giornata riservi risultati a sorpresa.

Statistiche comparative: forma, precedenti e rendimento delle squadre

Analizzando il rendimento delle formazioni, emergono alcuni dati salienti:

Itas Trentino ha chiuso la scorsa stagione con il migliore record di vittorie e una striscia positiva nei playoff che le ha permesso di conquistare il sesto scudetto. Il cambio in panchina e alcuni innesti potrebbero influire sulle prime giornate.

ha chiuso la scorsa stagione con il migliore record di vittorie e una striscia positiva nei playoff che le ha permesso di conquistare il sesto scudetto. Il cambio in panchina e alcuni innesti potrebbero influire sulle prime giornate. Cucine Lube Civitanova ha confermato la solidità difensiva (miglior libero e seconda linea) e l’apporto dei suoi schiacciatori, risultando tra le squadre più prolifiche in attacco.

ha confermato la solidità difensiva (miglior libero e seconda linea) e l’apporto dei suoi schiacciatori, risultando tra le squadre più prolifiche in attacco. Sir Susa Scai Perugia resta una delle favorite anche per la profondità del roster e la continuità della diagonale titolare, con record di trofei vinti e una difesa tra le meno battute.

resta una delle favorite anche per la profondità del roster e la continuità della diagonale titolare, con record di trofei vinti e una difesa tra le meno battute. Allianz Milano e Gas Sales Bluenergy Piacenza vantano organici rinnovati e il giusto mix tra esperienza e gioventù, con inserimenti di atleti internazionali reduci da ottime prestazioni nelle rispettive nazionali.

Per quanto riguarda le neopromosse, MA Acqua S.Bernardo Cuneo ha puntato su giocatori esperti come Ivan Zaytsev e giovani cresciuti nel proprio vivaio, mentre Yuasa Battery Grottazzolina abbina un gruppo affiatato a nuovi innesti di qualità, tra cui il giovane opposto iraniano Amir Golzadeh.

Quote principali e mercati disponibili per la prima giornata

Le principali piattaforme di scommesse hanno già pubblicato le quote delle partite inaugurali. Le squadre considerate favorite secondo i bookmaker sono:

Allianz Milano leggermente avanti contro Valsa Group Modena , grazie al fattore campo e all’organico rinnovato.

leggermente avanti contro , grazie al fattore campo e all’organico rinnovato. Sonepar Padova e MA Acqua S.Bernardo Cuneo si affrontano in una sfida tra giovani talenti, con quote equilibrate e leggero vantaggio per i padroni di casa.

e si affrontano in una sfida tra giovani talenti, con quote equilibrate e leggero vantaggio per i padroni di casa. Rana Verona parte favorita contro una Gas Sales Bluenergy Piacenza in fase di rodaggio, soprattutto grazie all’arrivo di Micah Christenson in regia.

parte favorita contro una in fase di rodaggio, soprattutto grazie all’arrivo di in regia. Per la sfida tra Cucine Lube Civitanova e Yuasa Battery Grottazzolina le quote premiano nettamente la formazione marchigiana, forte della sua tradizione e profondità di rosa.

e le quote premiano nettamente la formazione marchigiana, forte della sua tradizione e profondità di rosa. Il duello tra Vero Volley Monza e Sir Susa Scai Perugia vede gli umbri favoriti, ma non sono escluse sorprese, mentre Cisterna Volley e Itas Trentino si affrontano in una gara dal pronostico chiuso in favore dei campioni in carica.

Le quote rispecchiano l’attuale stato forma e le ambizioni delle squadre, ma il grande equilibrio della SuperLega lascia spazio a possibili colpi di scena.

Tendenze statistiche e curiosità numeriche della SuperLega

Alcune tendenze e curiosità arricchiscono l’analisi della nuova stagione:

Itas Trentino ha vinto le ultime 8 gare casalinghe di playoff, confermando un rendimento interno di altissimo livello.

ha vinto le ultime 8 gare casalinghe di playoff, confermando un rendimento interno di altissimo livello. Cucine Lube Civitanova è la squadra con il maggior numero di finali giocate negli ultimi cinque anni tra campionato, Coppa Italia e competizioni europee.

è la squadra con il maggior numero di finali giocate negli ultimi cinque anni tra campionato, Coppa Italia e competizioni europee. Sir Susa Scai Perugia detiene il record di trofei vinti nell’ultimo quinquennio e può vantare una delle difese meno battute della lega.

detiene il record di trofei vinti nell’ultimo quinquennio e può vantare una delle difese meno battute della lega. Le neopromosse, tradizionalmente, faticano nei primi turni: solo due volte negli ultimi dieci anni una debuttante ha vinto la gara inaugurale.

Numerosi campioni del mondo e medagliati internazionali sono presenti nelle rose, a testimonianza dell’alto livello tecnico del torneo.

La stagione che sta per iniziare promette spettacolo e incertezza, con numeri, statistiche e dati che saranno costantemente aggiornati. Gli appassionati potranno seguire una SuperLega sempre più internazionale e competitiva, con tante sfide equilibrate e nuovi talenti da scoprire.