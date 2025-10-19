Statistiche e quote SuperLega: focus su Modena, Milano e big

L’81° Campionato di SuperLega Credem Banca è ai nastri di partenza. Da lunedì 20 ottobre 2025, le migliori 12 squadre della pallavolo italiana si daranno battaglia per conquistare il titolo nazionale. L’attesa è palpabile tra tifosi e addetti ai lavori, con un calendario che si apre con partite di alto livello già nella prima giornata. Analizziamo le principali statistiche, le quotazioni e i dati salienti che caratterizzano questa nuova stagione di uno dei tornei più competitivi d’Europa.
La nuova stagione di SuperLega: equilibrio e rinnovamento
Il torneo 2025/26 di SuperLega si presenta con molte novità e grande equilibrio: la Itas Trentino, campione d’Italia in carica, parte con il favore dei pronostici, ma dovrà fare i conti con avversari agguerriti come Cucine Lube Civitanova, fresca vincitrice della Coppa Italia, e Sir Susa Scai Perugia, reduce dal successo in Champions League. Le squadre hanno rinnovato profondamente i roster, alternando conferme di atleti chiave e l’inserimento di giovani promesse e campioni affermati a livello internazionale. Il ritorno in SuperLega della MA Acqua S.Bernardo Cuneo dopo oltre un decennio di assenza aggiunge ulteriore interesse, mentre le neopromosse come Yuasa Battery Grottazzolina puntano a replicare le imprese dell’ultima stagione. Si preannuncia una competizione incerta, con valori distribuiti su più fronti e la possibilità che ogni giornata riservi risultati a sorpresa.
Statistiche comparative: forma, precedenti e rendimento delle squadre
Analizzando il rendimento delle formazioni, emergono alcuni dati salienti:
- Itas Trentino ha chiuso la scorsa stagione con il migliore record di vittorie e una striscia positiva nei playoff che le ha permesso di conquistare il sesto scudetto. Il cambio in panchina e alcuni innesti potrebbero influire sulle prime giornate.
- Cucine Lube Civitanova ha confermato la solidità difensiva (miglior libero e seconda linea) e l’apporto dei suoi schiacciatori, risultando tra le squadre più prolifiche in attacco.
- Sir Susa Scai Perugia resta una delle favorite anche per la profondità del roster e la continuità della diagonale titolare, con record di trofei vinti e una difesa tra le meno battute.
- Allianz Milano e Gas Sales Bluenergy Piacenza vantano organici rinnovati e il giusto mix tra esperienza e gioventù, con inserimenti di atleti internazionali reduci da ottime prestazioni nelle rispettive nazionali.
Per quanto riguarda le neopromosse, MA Acqua S.Bernardo Cuneo ha puntato su giocatori esperti come Ivan Zaytsev e giovani cresciuti nel proprio vivaio, mentre Yuasa Battery Grottazzolina abbina un gruppo affiatato a nuovi innesti di qualità, tra cui il giovane opposto iraniano Amir Golzadeh.
Quote principali e mercati disponibili per la prima giornata
Le principali piattaforme di scommesse hanno già pubblicato le quote delle partite inaugurali. Le squadre considerate favorite secondo i bookmaker sono:
- Allianz Milano leggermente avanti contro Valsa Group Modena, grazie al fattore campo e all’organico rinnovato.
- Sonepar Padova e MA Acqua S.Bernardo Cuneo si affrontano in una sfida tra giovani talenti, con quote equilibrate e leggero vantaggio per i padroni di casa.
- Rana Verona parte favorita contro una Gas Sales Bluenergy Piacenza in fase di rodaggio, soprattutto grazie all’arrivo di Micah Christenson in regia.
- Per la sfida tra Cucine Lube Civitanova e Yuasa Battery Grottazzolina le quote premiano nettamente la formazione marchigiana, forte della sua tradizione e profondità di rosa.
- Il duello tra Vero Volley Monza e Sir Susa Scai Perugia vede gli umbri favoriti, ma non sono escluse sorprese, mentre Cisterna Volley e Itas Trentino si affrontano in una gara dal pronostico chiuso in favore dei campioni in carica.
Le quote rispecchiano l’attuale stato forma e le ambizioni delle squadre, ma il grande equilibrio della SuperLega lascia spazio a possibili colpi di scena.
Tendenze statistiche e curiosità numeriche della SuperLega
Alcune tendenze e curiosità arricchiscono l’analisi della nuova stagione:
- Itas Trentino ha vinto le ultime 8 gare casalinghe di playoff, confermando un rendimento interno di altissimo livello.
- Cucine Lube Civitanova è la squadra con il maggior numero di finali giocate negli ultimi cinque anni tra campionato, Coppa Italia e competizioni europee.
- Sir Susa Scai Perugia detiene il record di trofei vinti nell’ultimo quinquennio e può vantare una delle difese meno battute della lega.
- Le neopromosse, tradizionalmente, faticano nei primi turni: solo due volte negli ultimi dieci anni una debuttante ha vinto la gara inaugurale.
- Numerosi campioni del mondo e medagliati internazionali sono presenti nelle rose, a testimonianza dell’alto livello tecnico del torneo.
La stagione che sta per iniziare promette spettacolo e incertezza, con numeri, statistiche e dati che saranno costantemente aggiornati. Gli appassionati potranno seguire una SuperLega sempre più internazionale e competitiva, con tante sfide equilibrate e nuovi talenti da scoprire.