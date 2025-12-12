Statistiche e quote SuperLega: Civitanova-Milano, Monza-Grottazzolina

La stagione sportiva di SuperLega Credem Banca si avvicina a una fase cruciale con due sfide di grande interesse, in programma nel weekend: Cucine Lube Civitanova contro Allianz Milano e Vero Volley Monza contro Yuasa Battery Grottazzolina. Questi incontri, previsti rispettivamente domenica 14 dicembre e sabato 13 dicembre, entrambi alle ore 18, mettono in palio punti fondamentali per la classifica e potrebbero influenzare la griglia dei quarti di Coppa Italia. Analizziamo statistiche, tendenze e le principali quote dei bookmakers relativi a queste partite chiave del campionato di volley maschile.

Allianz Milano e Cucine Lube Civitanova: sfida decisiva per la classifica

La partita tra Allianz Milano e Cucine Lube Civitanova rappresenta un vero snodo della stagione. Entrambe le squadre si trovano appaiate in classifica: Civitanova sesta con 17 punti, Milano settima con 16. Il match si gioca all’Eurosuole Forum, storico fortino della Lube, e mette in palio tre punti che potrebbero risultare determinanti anche per l’accesso ai quarti di Coppa Italia. La sfida arriva dopo una settimana europea positiva per entrambe: la Lube ha esordito in Champions League con una vittoria netta, mentre Milano ha superato agevolmente l’impegno in CEV Challenge Cup, nonostante le difficoltà logistiche della trasferta. Entrambe le squadre sono quindi motivate a confermare il proprio valore anche in campionato.

Statistiche comparative: precedenti, forma e rendimento delle squadre

L’analisi dei precedenti e delle statistiche recenti fornisce una chiave di lettura interessante per queste due sfide.

Cucine Lube Civitanova vanta 25 successi contro i 9 di Allianz Milano negli scontri diretti in SuperLega.

vanta 25 successi contro i 9 di negli scontri diretti in SuperLega. La Lube, in questa stagione, mantiene l’imbattibilità casalinga, avendo vinto tutte le gare giocate all’ Eurosuole Forum e perso tutte quelle in trasferta nelle ultime cinque giornate.

e perso tutte quelle in trasferta nelle ultime cinque giornate. Allianz Milano ha avuto risultati alterni contro le grandi del campionato e cerca la svolta per migliorare la propria posizione in classifica.

Nella sfida tra Vero Volley Monza e Yuasa Battery Grottazzolina, i numeri sono più limitati ma significativi:

Due soli precedenti in Serie A tra le due squadre, con perfetto equilibrio nel conto delle vittorie.

Monza arriva da due vittorie di fila, mentre Grottazzolina è ancora alla ricerca del primo successo stagionale.

arriva da due vittorie di fila, mentre è ancora alla ricerca del primo successo stagionale. L’organico di Monza ha cambiato volto rispetto alla scorsa stagione, inserendo giovani talenti e giocatori internazionali, mentre Grottazzolina ha mantenuto un gap punti simile rispetto alla passata annata.

Quote principali e mercati dei bookmakers per i match

I principali bookmakers propongono quote che riflettono l’equilibrio e le tendenze delle squadre. Per la sfida Civitanova-Milano, la squadra di casa parte favorita grazie alla solidità mostrata tra le mura amiche e alla tradizione favorevole nei confronti diretti. L’assenza di Nikolov (squalificato) potrebbe influire, ma la presenza di campioni del mondo come Balaso, Boninfante, Bottolo e Gargiulo mantiene alte le aspettative per la Lube. Interessanti le quote sui set vinti, dato il rendimento interno di Civitanova e la voglia di rivalsa di Milano.

Nel confronto tra Monza e Grottazzolina, la quota per la vittoria dei lombardi è favorita, ma la curiosità riguarda la reazione degli ospiti, che un anno fa proprio a Monza iniziarono una positiva serie di risultati. I mercati alternativi, come il totale dei set o la possibilità di un tie-break, sono particolarmente seguiti in questa fase della stagione.

Tendenze statistiche e curiosità numeriche delle due sfide

Sono numerosi i dati e le curiosità che caratterizzano le due partite:

Ferre Reggers (Allianz Milano) e Nikolov (Lube, assente per squalifica) sono i bomber della SuperLega, entrambi vicini a traguardi personali importanti.

(Allianz Milano) e (Lube, assente per squalifica) sono i bomber della SuperLega, entrambi vicini a traguardi personali importanti. Diversi giocatori sono a ridosso di record: Otsuka di Milano a un solo punto dai 100 attacchi vincenti stagionali, Bottolo e Loeppky della Lube a pochi punti dai 100 attacchi vincenti, Boninfante a due ace dai 100 in carriera.

di Milano a un solo punto dai 100 attacchi vincenti stagionali, e della Lube a pochi punti dai 100 attacchi vincenti, a due ace dai 100 in carriera. La Lube ha sempre vinto in casa in questa stagione, mentre Grottazzolina cerca ancora il primo successo dopo diversi tie-break persi.

ha sempre vinto in casa in questa stagione, mentre cerca ancora il primo successo dopo diversi tie-break persi. La formazione di Monza si affida a un mix tra esperienza (capitano Beretta) e giovani di prospettiva, con atleti internazionali reduci da ottimi risultati estivi.

Questi elementi contribuiscono a definire il quadro di due match che, oltre a pesare sulla classifica, offrono spunti statistici e dati utili per appassionati e addetti ai lavori.

Le sfide Civitanova-Milano e Monza-Grottazzolina rappresentano appuntamenti chiave per la SuperLega, con classifica, morale e accesso alla Coppa Italia in palio. I numeri, i precedenti e le quote dei bookmakers confermano l’equilibrio e l’importanza di ogni dettaglio. Seguire questi incontri significa osservare da vicino tendenze e protagonisti che potrebbero segnare la stagione del volley italiano.