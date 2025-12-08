Statistiche e quote Supercoppa Italiana: Inter, Napoli, Milan, Bologna

La Supercoppa Italiana 2023 si prepara a vivere una nuova edizione ricca di emozioni e novità. Il torneo, che si disputerà a Riyadh presso il moderno Stadio dell’Università Re Sa’ud, vedrà protagoniste quattro squadre di alto livello: Bologna, Napoli, Milan e Inter. L’evento si articolerà in due semifinali e una finale, con partite programmate tra il 18 e il 22 dicembre. Le statistiche, le curiosità e le quote disponibili rendono ancora più interessante l’attesa per questa manifestazione che mette in palio un titolo prestigioso del calcio italiano.

Supercoppa Italiana 2023: nuova formula e protagoniste in campo

La Supercoppa Italiana, introdotta nel 1988, ha subito una significativa trasformazione nel 2023, passando dal classico formato a due squadre a una struttura con quattro partecipanti. Questo cambiamento permette di coinvolgere ulteriori realtà del calcio nazionale e rendere la manifestazione ancor più avvincente. Le squadre qualificate quest’anno sono:

Bologna : vincitrice della Coppa Italia, avendo superato il Milan nella finale di maggio scorso all’ Olimpico di Roma per 1-0.

: vincitrice della Coppa Italia, avendo superato il nella finale di maggio scorso all’ di Roma per 1-0. Milan : finalista della Coppa Italia e detentrice in carica del trofeo.

: finalista della Coppa Italia e detentrice in carica del trofeo. Napoli : campione d’Italia in carica, forte della vittoria nell’ultima Serie A .

: campione d’Italia in carica, forte della vittoria nell’ultima . Inter: seconda classificata nell’ultimo campionato di Serie A.

La manifestazione prevede due semifinali: Napoli-Milan il 18 dicembre e Bologna-Inter il 19 dicembre, entrambe alle 20:00 ora italiana. L’atto conclusivo si disputerà il 22 dicembre, sempre nello stesso impianto che può ospitare fino a 26.000 spettatori.

Statistiche a confronto: storia, precedenti e rendimento recente

La Supercoppa Italiana vanta un albo d’oro dominato dalla Juventus con nove successi, seguita da Inter e Milan con otto trofei ciascuna. Ecco alcune statistiche salienti sulle squadre coinvolte:

Inter : otto trofei in bacheca, seconda posizione nell’ultima Serie A.

: otto trofei in bacheca, seconda posizione nell’ultima Serie A. Milan : otto successi e campione in carica della manifestazione.

: otto successi e campione in carica della manifestazione. Napoli : due volte vincitore, come la Roma .

: due volte vincitore, come la . Bologna: alla ricerca della prima affermazione in questo torneo.

Il Bologna torna protagonista grazie a un percorso esaltante in Coppa Italia, mentre Napoli e Inter confermano la loro costanza ai vertici del calcio nazionale.

Quote principali: equilibrio e opportunità nei mercati

Le quote offerte dai principali bookmaker per la Supercoppa Italiana riflettono l’equilibrio tra le squadre in campo. Nonostante Inter e Napoli partano da una posizione di leggero vantaggio secondo gli operatori, anche Milan e Bologna dispongono di chance significative grazie al loro recente rendimento:

Inter e Napoli : favorite per l’accesso alla finale secondo le valutazioni iniziali delle quote antepost.

e : favorite per l’accesso alla finale secondo le valutazioni iniziali delle quote antepost. Milan : considerata outsider di lusso, anche in virtù della vittoria nella passata edizione.

: considerata outsider di lusso, anche in virtù della vittoria nella passata edizione. Bologna: possibile sorpresa, forte dell’entusiasmo derivante dal recente successo in Coppa Italia.

Le quote su risultati secchi, passaggio turno e vincente finale sono soggette a variazioni in base agli sviluppi delle partite e alle scelte degli allenatori.

Curiosità numeriche e tendenze della Supercoppa Italiana

Tra le curiosità statistiche più interessanti relative alla Supercoppa Italiana spiccano:

Milan e Inter hanno conquistato complessivamente 16 trofei, occupando i gradini più alti della storia della competizione dopo la Juventus .

e hanno conquistato complessivamente 16 trofei, occupando i gradini più alti della storia della competizione dopo la . Il formato a quattro squadre, introdotto recentemente, ha aumentato la competitività e le possibilità di sorprese.

Il Bologna non ha mai vinto la Supercoppa, ma ha già dimostrato di saper superare avversari blasonati.

non ha mai vinto la Supercoppa, ma ha già dimostrato di saper superare avversari blasonati. Le partite si concluderanno direttamente ai rigori in caso di parità al 90°, una regola che potrebbe influire sulle strategie di gioco.

L’edizione di Riyadh promette numeri interessanti, sia in termini di pubblico che di equilibrio tra le contendenti.

In sintesi, la Supercoppa Italiana 2023 rappresenta un appuntamento di spicco per il calcio nazionale, con un format rinnovato che valorizza statistiche, storia e attese degli appassionati. L’analisi delle quote e dei dati delle squadre coinvolte conferma la grande incertezza che regna attorno a questa edizione, rendendo ogni partita imprevedibile e affascinante.