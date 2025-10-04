Home | Statistiche e quote Spezia-Palermo: numeri, tendenze e analisi

Spezia e Palermo si affrontano nella settima giornata della Serie B 2025-26, in programma sabato 4 ottobre 2025 alle ore 17:15 presso lo Stadio Alberto Picco di La Spezia. L’incontro offre uno spaccato interessante sulle dinamiche del campionato cadetto, mettendo di fronte una squadra in cerca di riscatto e una formazione che ha dimostrato solidità e continuità nei risultati. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN.

Analisi dell’evento: Spezia a caccia di risposte, Palermo solido

La sfida tra Spezia e Palermo rappresenta uno dei punti focali della settima giornata, con le due squadre che vivono momenti opposti in classifica. Lo Spezia, attualmente diciottesimo con 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte), cerca il primo successo stagionale e una svolta dopo un avvio difficile. Al contrario, il Palermo si trova in terza posizione con 12 punti, frutto di 3 vittorie e 3 pareggi, e vanta una difesa tra le meno battute del torneo. L’incontro promette di essere molto tattico, con i liguri chiamati a invertire la tendenza negativa e i siciliani intenzionati a proseguire la loro serie positiva.

Statistiche a confronto: forma recente e precedenti storici

Analizzando la forma recente, emergono differenze rilevanti:

Spezia : 3 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque partite, con grande difficoltà nel trovare la via della rete.

: 3 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque partite, con grande difficoltà nel trovare la via della rete. Palermo: 2 vittorie e 3 pareggi, mantenendo imbattibilità e mostrando solidità sia in casa che in trasferta.

Nei confronti diretti in Serie B, il bilancio sorride al Palermo con 6 successi su 20 gare, 10 pareggi e 4 vittorie per lo Spezia. Al Picco, però, i liguri hanno spesso saputo difendere il proprio campo, come dimostrano i 5 clean sheet nelle ultime 7 sfide interne contro i rosanero.

Rendimento stagionale e dati dettagliati delle squadre

Le statistiche stagionali segnalano uno Spezia in difficoltà offensiva con appena 3 gol segnati in 6 gare (9,09% di conversione su 17 tiri nello specchio), mentre il Palermo si distingue per efficienza e concretezza, con 7 gol realizzati e una precisione di tiro del 10,94% su 32 conclusioni in porta. La differenza principale si rileva in fase difensiva: i siciliani hanno subito solo 2 reti, mantenendo 4 clean sheet, contro le 9 reti incassate dai liguri. Il possesso palla vede un leggero vantaggio per il Palermo (47,7% contro 44,5%). In termini disciplinari, lo Spezia ha collezionato 13 ammonizioni e 3 espulsioni, mentre il Palermo si ferma a 9 gialli e 1 rosso.

Squadra Punti Vittorie Pareggi Sconfitte Gol Fatti Gol Subiti Clean Sheet Spezia 3 0 3 3 3 9 0 Palermo 12 3 3 0 7 2 4

Le quote principali proposte dai bookmakers

Le informazioni disponibili non riportano le quote specifiche dei principali bookmakers per l’incontro Spezia-Palermo. Tuttavia, l’analisi dei dati suggerisce che il Palermo potrebbe essere leggermente favorito dagli operatori, in virtù del rendimento positivo e della compattezza difensiva mostrata nelle prime giornate. Il fattore campo e la necessità di riscatto dello Spezia potrebbero però bilanciare le valutazioni, rendendo il mercato del pareggio particolarmente attenzionato dagli osservatori.

Tendenze e curiosità numeriche del match

Nell’ambito delle tendenze numeriche, spiccano alcuni dati interessanti:

Lo Spezia non ha ancora vinto in casa in questa stagione; una situazione già vista solo due volte negli ultimi cinque anni.

non ha ancora vinto in casa in questa stagione; una situazione già vista solo due volte negli ultimi cinque anni. Il Palermo vanta una striscia di 12 trasferte consecutive con almeno un gol segnato, la più lunga attualmente in Serie B .

vanta una striscia di 12 trasferte consecutive con almeno un gol segnato, la più lunga attualmente in . Il difensore Tommaso Augello figura tra i giocatori più incisivi sulla fascia sinistra, mentre il bomber Joel Pohjanpalo ha già segnato 6 gol in trasferta nell’anno solare.

figura tra i giocatori più incisivi sulla fascia sinistra, mentre il bomber ha già segnato 6 gol in trasferta nell’anno solare. Gianluca Lapadula ha storicamente segnato contro il Palermo sia in Serie A che in B .

ha storicamente segnato contro il sia in che in . La difesa dei rosanero è tra le migliori del campionato con soli 2 gol subiti.

La storia dei precedenti, la solidità difensiva del Palermo e la necessità di riscatto dello Spezia rendono questa partita particolarmente interessante per chi segue l’evoluzione del torneo cadetto e le statistiche stagionali.

In sintesi, Spezia-Palermo si presenta come una sfida tra una squadra chiamata a reagire davanti al proprio pubblico e una formazione che vuole continuare a dimostrare solidità e cinismo. Le statistiche e i dati raccolti delineano un quadro dove ogni dettaglio può fare la differenza in ottica classifica e andamento della stagione.