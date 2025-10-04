Statistiche e quote Spezia-Palermo: numeri, tendenze e analisi

Spezia e Palermo si affrontano nella settima giornata della Serie B 2025-26, in programma sabato 4 ottobre 2025 alle ore 17:15 presso lo Stadio Alberto Picco di La Spezia. L’incontro offre uno spaccato interessante sulle dinamiche del campionato cadetto, mettendo di fronte una squadra in cerca di riscatto e una formazione che ha dimostrato solidità e continuità nei risultati. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN.
Analisi dell’evento: Spezia a caccia di risposte, Palermo solido
La sfida tra Spezia e Palermo rappresenta uno dei punti focali della settima giornata, con le due squadre che vivono momenti opposti in classifica. Lo Spezia, attualmente diciottesimo con 3 punti (0 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte), cerca il primo successo stagionale e una svolta dopo un avvio difficile. Al contrario, il Palermo si trova in terza posizione con 12 punti, frutto di 3 vittorie e 3 pareggi, e vanta una difesa tra le meno battute del torneo. L’incontro promette di essere molto tattico, con i liguri chiamati a invertire la tendenza negativa e i siciliani intenzionati a proseguire la loro serie positiva.
Bonus di Benvenuto
|
Fino a 3.000€
T&C sul sito planetwin365.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 3.050€ di bonus
T&C sul sito goldbet.it
|VAI AL SITO
|
100% primo deposito fino a 2.550€
T&C sul sito lottomatica.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 1.024€
T&C sul sito snai.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 10.800€
T&C sul sito sisal.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 500€
T&C sul sito leovegas.it
|VAI AL SITO
|
Fino a 50€
T&C su netbet.it
|VAI AL SITO
Guida ai bonus scommesse: tipologie, requisiti e strategie di utilizzo
Guida alle quote: tipologie, variazioni e quote maggiorate
Statistiche a confronto: forma recente e precedenti storici
Analizzando la forma recente, emergono differenze rilevanti:
- Spezia: 3 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque partite, con grande difficoltà nel trovare la via della rete.
- Palermo: 2 vittorie e 3 pareggi, mantenendo imbattibilità e mostrando solidità sia in casa che in trasferta.
Nei confronti diretti in Serie B, il bilancio sorride al Palermo con 6 successi su 20 gare, 10 pareggi e 4 vittorie per lo Spezia. Al Picco, però, i liguri hanno spesso saputo difendere il proprio campo, come dimostrano i 5 clean sheet nelle ultime 7 sfide interne contro i rosanero.
Rendimento stagionale e dati dettagliati delle squadre
Le statistiche stagionali segnalano uno Spezia in difficoltà offensiva con appena 3 gol segnati in 6 gare (9,09% di conversione su 17 tiri nello specchio), mentre il Palermo si distingue per efficienza e concretezza, con 7 gol realizzati e una precisione di tiro del 10,94% su 32 conclusioni in porta. La differenza principale si rileva in fase difensiva: i siciliani hanno subito solo 2 reti, mantenendo 4 clean sheet, contro le 9 reti incassate dai liguri. Il possesso palla vede un leggero vantaggio per il Palermo (47,7% contro 44,5%). In termini disciplinari, lo Spezia ha collezionato 13 ammonizioni e 3 espulsioni, mentre il Palermo si ferma a 9 gialli e 1 rosso.
|Squadra
|Punti
|Vittorie
|Pareggi
|Sconfitte
|Gol Fatti
|Gol Subiti
|Clean Sheet
|Spezia
|3
|0
|3
|3
|3
|9
|0
|Palermo
|12
|3
|3
|0
|7
|2
|4
Le quote principali proposte dai bookmakers
Le informazioni disponibili non riportano le quote specifiche dei principali bookmakers per l’incontro Spezia-Palermo. Tuttavia, l’analisi dei dati suggerisce che il Palermo potrebbe essere leggermente favorito dagli operatori, in virtù del rendimento positivo e della compattezza difensiva mostrata nelle prime giornate. Il fattore campo e la necessità di riscatto dello Spezia potrebbero però bilanciare le valutazioni, rendendo il mercato del pareggio particolarmente attenzionato dagli osservatori.
Tendenze e curiosità numeriche del match
Nell’ambito delle tendenze numeriche, spiccano alcuni dati interessanti:
- Lo Spezia non ha ancora vinto in casa in questa stagione; una situazione già vista solo due volte negli ultimi cinque anni.
- Il Palermo vanta una striscia di 12 trasferte consecutive con almeno un gol segnato, la più lunga attualmente in Serie B.
- Il difensore Tommaso Augello figura tra i giocatori più incisivi sulla fascia sinistra, mentre il bomber Joel Pohjanpalo ha già segnato 6 gol in trasferta nell’anno solare.
- Gianluca Lapadula ha storicamente segnato contro il Palermo sia in Serie A che in B.
- La difesa dei rosanero è tra le migliori del campionato con soli 2 gol subiti.
La storia dei precedenti, la solidità difensiva del Palermo e la necessità di riscatto dello Spezia rendono questa partita particolarmente interessante per chi segue l’evoluzione del torneo cadetto e le statistiche stagionali.
In sintesi, Spezia-Palermo si presenta come una sfida tra una squadra chiamata a reagire davanti al proprio pubblico e una formazione che vuole continuare a dimostrare solidità e cinismo. Le statistiche e i dati raccolti delineano un quadro dove ogni dettaglio può fare la differenza in ottica classifica e andamento della stagione.