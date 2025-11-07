Statistiche e quote Spezia-Bari: equilibrio e tendenze Serie B

Spezia e Bari si affrontano venerdì 7 novembre 2025 alle ore 20:30 presso lo stadio Alberto Picco di La Spezia per la 12a giornata di Serie B 2025/26. L’evento segna anche il debutto di Roberto Donadoni sulla panchina dei liguri, in una sfida dal peso specifico rilevante per entrambe le formazioni: i padroni di casa cercano ossigeno in classifica, mentre i pugliesi inseguono la continuità e la rincorsa verso la zona playoff.

Il contesto di Spezia-Bari: debutto e obiettivi contrapposti

La partita tra Spezia e Bari si inserisce in un momento cruciale per entrambe le squadre. I liguri, attualmente 19esimi con 7 punti in 11 partite, hanno collezionato soltanto una vittoria, 4 pareggi e 6 sconfitte, con 10 gol fatti e 15 subiti. La situazione è delicata: il rendimento interno pesa soprattutto, con soli due punti raccolti nelle prime sei al Picco. L’arrivo di Donadoni rappresenta una speranza di inversione di rotta. Dal lato opposto, il Bari, 14esimo con 12 punti in 10 gare, vive una fase positiva: 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, 10 reti realizzate e 15 incassate. I biancorossi arrivano da due vittorie consecutive e inseguono un tris che manca dal marzo 2023. Il match, quindi, offre motivazioni forti a entrambe le squadre e un equilibrio che si riflette anche nei dati stagionali.

Statistiche comparative: forma recente e precedenti storici

L’analisi della forma recente mette in luce differenze significative:

Spezia : 4 punti nelle ultime 5 partite (1 vittoria, 1 pareggio, 3 sconfitte)

: 4 punti nelle ultime 5 partite (1 vittoria, 1 pareggio, 3 sconfitte) Bari: 10 punti nelle ultime 5 partite (3 vittorie, 1 pareggio, 1 sconfitta)

Gli ultimi risultati mostrano un Bari in netta ripresa e uno Spezia ancora alla ricerca di stabilità:

Ultime 5 partite Spezia Bari 5° più recente Spezia-Palermo 1-2 Virtus Entella-Bari 2-2 4° più recente Spezia-Cesena 1-2 Bari-Calcio Padova 2-1 3° più recente Avellino-Spezia 0-4 Reggiana-Bari 3-1 2° più recente Spezia-Calcio Padova 1-1 Bari-Mantova 1-0 Più recente Monza-Spezia 1-0 Bari-Cesena 1-0

I precedenti pesano sulla statistica: lo Spezia non subisce gol dal Bari da sette incroci casalinghi consecutivi in Serie B, mentre i pugliesi hanno trovato due clean sheet nelle ultime due sfide dirette, eguagliando le precedenti 22.

Ulteriori dati e rendimento delle due squadre

Se si confrontano i numeri stagionali, emergono analogie e differenze:

Entrambe hanno segnato 10 gol e subito 15 reti

Clean sheet stagionali: 2 per parte

Possesso palla: Spezia 45,5%, Bari 46,9%

45,5%, 46,9% Precisione passaggi: Bari 81,9%, Spezia 78,5%

81,9%, 78,5% Tiri in porta: Spezia 39, Bari 30

Tra i singoli spiccano Gianluca Lapadula (3 gol per lo Spezia) e Gabriele Moncini (5 gol per il Bari). Lorenzo Dickmann si distingue per 3 assist stagionali, due dei quali nelle ultime tre gare.

Quote principali e informazioni dalle lavagne dei bookmaker

Sebbene le quote aggiornate specifiche non siano menzionate negli articoli, si deduce che il match venga considerato equilibrato dagli operatori, dato il momento complesso dello Spezia e la risalita del Bari. Le lavagne dei bookmaker in questi casi tipicamente propongono valori simili per il pareggio e la vittoria di entrambe le squadre, rispecchiando il bilanciamento visto anche nei dati statistici. L’attenzione resta alta su marcatori come Lapadula e Moncini, spesso inseriti tra i possibili protagonisti delle offerte dedicate.

Tendenze, curiosità e numeri da record

Alcune curiosità statistiche arricchiscono la sfida:

Lo Spezia ha mantenuto la porta inviolata in casa contro il Bari nelle ultime 7 sfide di Serie B

ha mantenuto la porta inviolata in casa contro il nelle ultime 7 sfide di Il Bari ha chiuso con la porta inviolata le ultime 2 sfide contro lo Spezia in campionato

ha chiuso con la porta inviolata le ultime 2 sfide contro lo in campionato Lapadula alterna una gara con gol a una senza, mostrando andamento altalenante

alterna una gara con gol a una senza, mostrando andamento altalenante Dickmann ha già raggiunto il suo record di assist in categoria

ha già raggiunto il suo record di assist in categoria Il Bari cerca la terza vittoria consecutiva in Serie B dopo oltre un anno e mezzo

La disciplina arbitrale potrebbe essere un fattore: il direttore di gara Calzavara ha una media di 4,2 cartellini gialli a gara e si segnala per il controllo nella gestione del match.

In sintesi, Spezia-Bari si annuncia come una sfida equilibrata e ricca di spunti statistici, con entrambe le formazioni chiamate a confermare o invertire le rispettive tendenze. Il confronto tra numeri e rendimento recente ne fa una delle partite più interessanti della giornata in Serie B.