Statistiche e quote Servette-Shakhtar: Conference League in bilico

Questa sera, alle ore 21:00, allo Stade de Genève si disputerà il match di ritorno tra Servette e Shakhtar Donetsk, valido per l’accesso alla fase a gironi della prossima Conference League. Dopo l’1-1 maturato all’andata, giocata sul neutro di Cracovia in Polonia, entrambe le squadre si giocano molto: per i ginevrini il passaggio del turno rappresenta un’occasione per riscattare un difficile avvio di stagione, mentre gli ucraini non possono permettersi ulteriori passi falsi dopo l’esclusione dalle altre competizioni europee.

Analisi dell’evento e contesto della sfida europea

La partita tra Servette e Shakhtar Donetsk rappresenta uno snodo cruciale per entrambe le formazioni. I padroni di casa, guidati da Gourvennec, vivono un periodo complicato: in campionato sono ultimi con un solo punto in tre giornate, mentre sul fronte europeo sono stati eliminati sia nei playoff di Champions League che in quelli di Europa League. Il fattore campo dello Stade de Genève potrebbe rivelarsi determinante per invertire la rotta. Sull’altro fronte, il Shakhtar di Arda Turan arriva da un pareggio all’andata vissuto come un’occasione persa: nonostante il dominio territoriale e la netta supremazia nei tiri (23 contro 2), gli ucraini hanno mostrato poca concretezza sotto porta. La pressione è ora tutta sugli ospiti, chiamati a confermare sul campo il ruolo di favoriti.

Statistiche comparative: forma recente e precedenti

Analizzando i dati delle due squadre, emergono alcuni punti chiave che possono influenzare l’andamento della sfida:

Servette – Inizio di stagione negativo: ultimi in classifica nel proprio campionato, solo 1 punto raccolto in tre partite.

Eliminazione sia dai playoff di Champions League che di Europa League, con prestazioni al di sotto delle aspettative.

che di , con prestazioni al di sotto delle aspettative. Shakhtar Donetsk – L’andata ha visto un dominio netto con 23 tiri complessivi contro i soli 2 avversari, ma l’efficacia realizzativa è mancata.

Non perde una partita ufficiale in trasferta da 18 gare consecutive: l'ultimo ko risale al 29 gennaio (3-1 contro il Borussia Dortmund).

). Nel confronto diretto recente, sono emerse difficoltà offensive per entrambe.

Questi dati suggeriscono un match equilibrato, in cui il Servette cercherà di sfruttare il fattore campo e il Shakhtar proverà a far valere la propria tenuta esterna e l’esperienza internazionale.

Le quote principali disponibili per l’evento

Le principali quote dei bookmakers vedono il Shakhtar Donetsk partire leggermente favorito, complice la maggiore esperienza europea e la solidità mostrata soprattutto in trasferta. Il pareggio dell’andata, unito al rendimento negativo dei ginevrini, incide sulle valutazioni degli operatori. Le quote sul passaggio del turno sono quindi orientate verso gli ucraini, ma il margine rimane contenuto, a testimonianza dell’incertezza della sfida.

Tra i mercati più attenzionati troviamo:

Vittoria Servette : quota superiore a 3.00

: quota superiore a 3.00 Vittoria Shakhtar : quota intorno a 2.20-2.50

: quota intorno a 2.20-2.50 Pareggio : quota tra 3.20 e 3.40

: quota tra 3.20 e 3.40 Goal/No Goal e Over/Under 2.5 sono proposti con valori abbastanza equilibrati, vista la natura decisiva della gara

Le variazioni potrebbero essere influenzate dalla scelta delle formazioni ufficiali e dalle condizioni fisiche di alcuni titolari, come Newerton e Kaua Elias.

Tendenze, numeri e curiosità statistiche del match

Alcuni dati statistici meritano attenzione in vista di questo incontro:

Shakhtar Donetsk imbattuto da 18 gare ufficiali in trasferta.

imbattuto da 18 gare ufficiali in trasferta. Nel match di andata, il Shakhtar ha totalizzato 23 tiri e il Servette solo 2, evidenziando una chiara supremazia territoriale degli ucraini.

ha totalizzato 23 tiri e il solo 2, evidenziando una chiara supremazia territoriale degli ucraini. Entrambe le squadre hanno alternato diversi moduli tattici nel corso della stagione, con il Servette schierato spesso con un 4-2-3-1 e il Shakhtar con un 4-1-4-1 molto offensivo.

schierato spesso con un 4-2-3-1 e il con un 4-1-4-1 molto offensivo. Per il Servette , la partecipazione alla fase a gironi della Conference League rappresenterebbe un traguardo storico e una boccata d’ossigeno dopo settimane difficili.

, la partecipazione alla fase a gironi della rappresenterebbe un traguardo storico e una boccata d’ossigeno dopo settimane difficili. La squadra svizzera non vince da inizio stagione, mentre il Shakhtar cerca di confermare la propria solidità fuori casa.

In conclusione, la sfida tra Servette e Shakhtar Donetsk si presenta come un confronto aperto e ricco di spunti statistici. Le quote aggiornate dei bookmakers riflettono l’equilibrio e l’incertezza dell’evento, con i dati numerici che suggeriscono un match combattuto fino all’ultimo minuto. La qualificazione alla Conference League resta in bilico e molto dipenderà dall’atteggiamento delle due squadre in campo.