Statistiche e quote Serie C: Vis Pesaro-Torres tra storia e dati

Serie C torna protagonista con la sfida tra Vis Pesaro e Torres, valida per la 9^ giornata del Girone B della stagione 2025/2026. Il match è in programma domenica 12 ottobre alle 12:30 presso lo Stadio Tonino Benelli di Pesaro. Un confronto tra due squadre storiche che cercano punti preziosi per risalire la classifica, dopo un avvio di campionato caratterizzato da risultati altalenanti.

Vis Pesaro-Torres: confronto tra squadre in cerca di riscatto

La sfida di domenica vede opposte due formazioni che, dopo essere state protagoniste nell’ultimo campionato, stanno attraversando una fase di difficoltà. Torres arriva alla partita dopo tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali in casa contro la Sambenedettese (0-2). L’ultimo successo rossoblù risale alla prima giornata. Vis Pesaro, dal canto suo, ha pareggiato 2-2 sul campo del Campobasso nell’ultimo turno, portando a quattro la serie di partite senza vittorie. Le due squadre occupano la parte destra della classifica:

Torres : 17^ posizione, 5 punti (zona playout)

: 17^ posizione, 5 punti (zona playout) Vis Pesaro: 13^ posizione, 8 punti (al pari di Pineto e Pontedera, quota salvezza diretta)

Entrambe cercano un’inversione di tendenza per migliorare il proprio percorso stagionale e allontanarsi dalle zone pericolose della graduatoria.

Analisi statistiche: difese fragili e attacchi poco prolifici

Le statistiche delle prime otto giornate evidenziano alcune criticità comuni. Sul piano difensivo, la Torres ha già subito 11 reti (come il Livorno), mentre solo Pineto (12), Perugia (13), Bra e Pontedera (14), Juventus NG (16) hanno fatto peggio. Vis Pesaro ha incassato 8 gol, cifra in linea con squadre come Ternana e Sambenedettese. Un dato interessante riguarda il secondo tempo: è in questa frazione che le due squadre subiscono più gol (7 per la Torres, 5 per la Vis Pesaro).

L’attacco non brilla:

Torres : 5 reti segnate (come Guidonia e Rimini ), solo il Livorno ha fatto peggio (4)

: 5 reti segnate (come e ), solo il ha fatto peggio (4) Vis Pesaro: 8 gol realizzati da 6 marcatori diversi

Tra i biancorossi, spiccano Stabile e Vezzoni (2 gol ciascuno) e il capocannoniere Musso (3 reti). Gli attacchi faticano a trovare continuità, aspetto che potrebbe incidere sull’andamento della gara.

I precedenti storici tra Vis Pesaro e Torres: equilibrio e spettacolo

La storia degli incroci tra Vis Pesaro e Torres parte dalla stagione 1959/60 di Serie C e si sviluppa in varie epoche calcistiche. Nei primi confronti (1959-1970):

7 vittorie Torres

3 pareggi

4 successi Vis Pesaro

Negli anni successivi si registrano varie sfide in Serie C1 e C2, spesso equilibrate e ricche di emozioni. Dal 1997 al 2003, le due squadre si sono affrontate regolarmente, condividendo promozioni e momenti salienti:

6 vittorie Torres

2 pareggi

4 vittorie Vis Pesaro

Tra i protagonisti delle sfide passate figurano nomi come Pinna, Karasavvidis, Amoruso, Langella e Fischnaller. Le ultime stagioni hanno visto la Torres allungare la serie di successi, con prestazioni spesso decise nei minuti finali.

Quote principali e curiosità numeriche del match

Le quote dei bookmaker per Vis Pesaro-Torres riflettono l’equilibrio e l’incertezza che caratterizzano il match. Pur non essendo disponibili valori precisi, la storia recente e le statistiche suggeriscono una partita aperta a qualsiasi risultato. Si segnala inoltre che:

Vis Pesaro è la squadra più sanzionata con cartellini gialli del girone (25)

è la squadra più sanzionata con cartellini gialli del girone (25) Torres ha collezionato più cartellini rossi di tutti (4)

ha collezionato più cartellini rossi di tutti (4) Entrambe tendono a subire più reti nella ripresa

La varietà di marcatori biancorossi può rappresentare un’arma in più

Questi dati rappresentano spunti interessanti per analizzare le possibili dinamiche del confronto.

In sintesi, Vis Pesaro e Torres arrivano a questo appuntamento con la necessità di invertire la rotta. Le statistiche evidenziano una sfida tra squadre in difficoltà, ma la storia dei precedenti lascia spazio a colpi di scena. Il match del Tonino Benelli si preannuncia aperto e combattuto, con numeri e curiosità che aumentano l’interesse degli appassionati di statistiche e analisi calcistica.