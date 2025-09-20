Statistiche e quote Serie C: Vis Pesaro-Pianese a confronto

Il match tra Vis Pesaro e Pianese si disputerà sabato 20 settembre 2025 alle ore 15:00 presso lo Stadio Tonino Benelli di Pesaro. La partita rappresenta la quinta giornata del girone B di Serie C, con entrambe le squadre attualmente a pari punti in classifica. In questa fase iniziale della stagione, il confronto si preannuncia aperto e potenzialmente decisivo per le ambizioni di entrambe le formazioni.

Vis Pesaro e Pianese: due squadre a pari punti e ambizioni simili

Entrambe le compagini arrivano a questa sfida con un bilancio identico nelle prime quattro gare: una vittoria, due pareggi e una sconfitta. Vis Pesaro ha iniziato il campionato con qualche difficoltà, ma l’ultima giornata ha visto una netta affermazione per 3-0 contro il Livorno, risultato che può dare slancio e fiducia in vista di un nuovo impegno casalingo consecutivo. Dall’altra parte, la Pianese si presenta al Benelli dopo il pareggio esterno con la Sambenedettese e mostra una certa solidità soprattutto nelle partite fuori casa, fattore che potrebbe risultare determinante anche contro i marchigiani.

Vis Pesaro: 1 vittoria, 2 pareggi, 1 sconfitta (ultimo match: vittoria 3-0)

Pianese: 1 vittoria, 2 pareggi, 1 sconfitta (ultimo match: pareggio 1-1)

Entrambe le squadre cercano conferme e punti per restare nella parte alta della classifica

Forma recente e precedenti: equilibrio e voglia di riscatto

L’analisi delle prestazioni recenti evidenzia un sostanziale equilibrio fra le due squadre. La Vis Pesaro sembra aver trovato la giusta determinazione dopo il successo contro il Livorno, mentre la Pianese si conferma una formazione ostica soprattutto lontano dal proprio campo, come dimostra la vittoria esterna contro la Torres (0-2) nella seconda giornata. I precedenti non mettono in luce una netta supremazia di una delle due squadre, suggerendo che anche questo incontro sarà probabilmente combattuto e deciso da episodi.

Vis Pesaro: miglior rendimento in casa, 3 punti nell’ultima gara interna

Pianese: buon rendimento in trasferta, già due risultati utili lontano da casa

Precedenti diretti in equilibrio, gare spesso decise da pochi episodi

Le quote principali dei bookmakers per Vis Pesaro-Pianese

Secondo le quote offerte da Snai, i favori del pronostico pendono leggermente dalla parte della Vis Pesaro, il cui successo è quotato a 2,10. Il pareggio (segno X) si attesta su una quota di 3,05, mentre il colpo esterno della Pianese pagherebbe 3,25. Questi valori riflettono la situazione di equilibrio tra le due formazioni, ma tengono conto anche del vantaggio del fattore campo per i marchigiani.

Esito Quota Snai 1 (Vis Pesaro) 2,10 X (Pareggio) 3,05 2 (Pianese) 3,25

Le quote sono indicative dell’equilibrio che caratterizza la gara, lasciando aperte tutte le possibilità e confermando come ogni dettaglio possa risultare decisivo.

Tendenze e curiosità statistiche della sfida

Alcuni dati interessanti emergono dall’analisi delle prime giornate di campionato. La Vis Pesaro ha ottenuto il suo unico successo in casa, dimostrandosi particolarmente efficace davanti al proprio pubblico, mentre la Pianese si è distinta per un rendimento positivo in trasferta, dove ha conquistato la maggior parte dei suoi punti. Un elemento da non sottovalutare è la capacità della Pianese di andare a segno anche su campi difficili, come dimostra la vittoria esterna contro la Torres. Finora nessuna delle due squadre ha brillato in fase realizzativa, ma entrambe hanno mostrato solidità difensiva che potrebbe rendere la sfida particolarmente tattica e combattuta.

Vis Pesaro: miglior rendimento casalingo

Pianese: più punti raccolti fuori casa

Entrambe le squadre con pochi gol subiti e realizzati

In conclusione, il confronto tra Vis Pesaro e Pianese appare quanto mai incerto e bilanciato, con statistiche e quote che riflettono un equilibrio accentuato. L’esito della partita potrebbe dire molto sulle potenzialità delle due squadre in questa stagione di Serie C, in attesa di ulteriori sviluppi nel loro percorso.