Statistiche e quote Serie C: Vicenza-Pro Vercelli in cifre

Vicenza e Pro Vercelli tornano in campo per la settima giornata del Campionato di Serie C – Girone A. Il match, atteso per lunedì 29 settembre 2025 allo stadio Romeo Menti di Vicenza con calcio d’inizio alle ore 20:30, rappresenta un crocevia importante per la classifica, con i padroni di casa intenzionati a puntare alla vetta e gli ospiti determinati a mantenere la posizione in zona playoff.

Vicenza-Pro Vercelli: una sfida chiave per la classifica del Girone A

La partita tra Vicenza e Pro Vercelli arriva in un momento cruciale della stagione. I biancorossi, con una vittoria, potrebbero raggiungere la vetta del Girone A di Serie C, superando il Lecco e consolidando il proprio ruolo di favorita del girone. Dall’altra parte, la Pro Vercelli punta a difendere la posizione in zona playoff. L’equilibrio della sfida serale promette spettacolo, con entrambe le squadre motivate da obiettivi importanti. L’appuntamento di lunedì sera è inoltre arricchito dalla cornice dello storico stadio Romeo Menti. Il match sarà anche visibile in streaming tramite l’app di un noto bookmaker, a testimonianza della crescente attenzione verso la terza serie italiana.

Le statistiche recenti di Vicenza e Pro Vercelli: andamento e forma

Analizzando i risultati delle ultime sei giornate, emergono dati interessanti sulle prestazioni delle due squadre:

Vicenza: 5 vittorie e 1 pareggio, con una sola gara senza reti all’attivo (0-0 contro Ospitaletto ).

5 vittorie e 1 pareggio, con una sola gara senza reti all’attivo (0-0 contro ). Successi convincenti in casa ( 5-0 contro Lumezzane , 2-1 contro Arzignano , 3-0 contro Pro Patria ).

contro , contro , contro ). Vittorie anche in trasferta, tra cui il 1-0 contro Cittadella e il 2-1 contro Dolomiti Bellunesi .

contro e il contro . Pro Vercelli: 4 vittorie e 2 sconfitte.

4 vittorie e 2 sconfitte. Successi fuori casa contro Pro Patria e Novara , e vittoria interna su Albinoleffe .

e , e vittoria interna su . Sconfitte pesanti come il 5-0 subito dal Brescia e il 0-2 contro la Virtus Verona.

Le statistiche evidenziano una maggiore costanza del Vicenza, soprattutto in fase realizzativa, mentre la Pro Vercelli alterna buone prestazioni a passi falsi, in particolare in fase difensiva.

Quote dei bookmaker: le valutazioni sulle principali opzioni

Le quote aggiornate per la sfida offrono uno spaccato interessante sull’attesa degli operatori:

Goal (entrambe le squadre a segno): 2.75

2.75 No Goal: 1.40

1.40 Over 2.5 (almeno tre gol totali): 2.25

2.25 Under 2.5 (meno di tre gol totali): 1.61

Per il mercato marcatori, Nicola Rauti (Vicenza) è quotato a 3.00, mentre Asane Sow (Pro Vercelli) a 5.50. Tra i risultati esatti, il 2-1 in favore della squadra di casa è offerto a quota 10.00, segno di una partita che si preannuncia comunque combattuta.

Curiosità numeriche e tendenze emerse dai dati

Osservando le tendenze recenti emergono alcune curiosità utili:

Vicenza ha sempre segnato almeno un gol nelle ultime cinque gare disputate.

ha sempre segnato almeno un gol nelle ultime cinque gare disputate. In casa, la squadra biancorossa ha realizzato complessivamente 10 reti in tre partite.

Pro Vercelli mostra una maggiore propensione a segnare in trasferta rispetto alle gare interne.

mostra una maggiore propensione a segnare in trasferta rispetto alle gare interne. Entrambe le squadre hanno subito almeno una sconfitta nelle ultime sei giornate, segno di un girone equilibrato.

Questi dati suggeriscono una sfida aperta, in cui l’efficacia offensiva del Vicenza potrebbe incontrare la determinazione della Pro Vercelli a limitare i danni e puntare a un risultato utile.

La gara tra Vicenza e Pro Vercelli si preannuncia intensa e ricca di spunti statistici, con quote che riflettono l’equilibrio e l’incertezza tipici del campionato di Serie C. Analizzando numeri e tendenze, emerge il profilo di una partita che può dire molto sulle ambizioni delle due formazioni in questa stagione.