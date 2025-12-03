Statistiche e quote Serie C: Torres-Pineto, tutti i numeri chiave

Torres e Pineto si preparano a scendere in campo per la 17^ giornata del Girone B della Serie C 2025/2026, in programma domenica 7 dicembre alle ore 14:30 presso lo stadio Vanni Sanna di Sassari. L’incontro vede i rossoblù ospitare una formazione abruzzese in grande forma, capace di sorprendere e occupare le posizioni alte della classifica. L’articolo analizza i dati stagionali, i precedenti e le principali statistiche utili per comprendere a fondo il contesto di questa sfida.

Torres-Pineto: il contesto e le motivazioni delle due squadre

La 17^ giornata di Serie C si prospetta particolarmente interessante per il confronto tra Torres e Pineto, due squadre che approdano all’appuntamento con stati d’animo e obiettivi differenti. Da una parte, la formazione rossoblù arriva da una pausa forzata dovuta all’esclusione del Rimini e, prima ancora, da una sconfitta per 3-1 subita contro il Livorno. La squadra sarda vive un momento delicato, senza vittorie da quattordici giornate e con soli 8 punti in classifica, trovandosi al 19° posto e con la salvezza distante 7 lunghezze. Pineto, invece, è reduce da una sconfitta per 0-3 contro il Ravenna, che ha interrotto una striscia positiva di 7 risultati utili consecutivi. Nonostante l’ultimo passo falso, i biancazzurri occupano la 6^ posizione con 23 punti e continuano a inseguire la zona playoff. Le motivazioni per entrambe le squadre sono quindi forti: la Torres deve invertire la rotta per restare agganciata al treno salvezza, mentre il Pineto punta a consolidare la sua posizione nella parte alta della graduatoria.

Analisi delle statistiche stagionali e confronto tra le squadre

Lo stato di forma e i dati statistici delle due squadre offrono spunti interessanti:

Torres ha segnato 7 gol in campionato, ultimo attacco del girone, con reti realizzate da 5 differenti giocatori. Il miglior marcatore è Antonino Musso (3 gol), che però non trova la rete da 9 partite consecutive.

ha segnato 7 gol in campionato, ultimo attacco del girone, con reti realizzate da 5 differenti giocatori. Il miglior marcatore è (3 gol), che però non trova la rete da 9 partite consecutive. Dal punto di vista difensivo, i rossoblù hanno subito 21 reti, terza peggior difesa del girone, a pari con Juventus NG e Perugia . Solo il Pontedera ha fatto peggio (27 gol subiti).

e . Solo il ha fatto peggio (27 gol subiti). Pineto vanta invece il quinto miglior attacco con 20 gol segnati (esclusi quelli contro il Rimini ), distribuiti tra 9 marcatori diversi. Giovanni Bruzzaniti spicca con 7 reti, secondo miglior marcatore del girone.

vanta invece il quinto miglior attacco con 20 gol segnati (esclusi quelli contro il ), distribuiti tra 9 marcatori diversi. spicca con 7 reti, secondo miglior marcatore del girone. La difesa abruzzese ha subito 17 gol, di cui 8 in trasferta. Il portiere Alessandro Tonti ha mantenuto la porta inviolata in 5 occasioni su 15 incontri.

Questi dati evidenziano come il Pineto si presenti con un attacco più prolifico e una difesa più solida rispetto alla Torres, che invece fatica sia a segnare che a mantenere la propria porta inviolata.

Precedenti e curiosità nei confronti tra Torres e Pineto

I precedenti tra Torres e Pineto sono ormai numerosi, con il primo incrocio risalente alla Coppa Italia di Serie D 2019, quando gli abruzzesi si imposero ai rigori dopo un pirotecnico 3-3 nei tempi regolamentari. Più recenti gli incontri in Serie C: nella stagione 2023/2024, i sardi vinsero 1-0 in casa grazie a una punizione di Scotto, mentre il ritorno si concluse 2-2. Nella stagione in corso, la gara d’andata a Sassari è terminata 1-1 (gol di Fischnaller e Bruzzaniti), mentre il match di Pineto si è chiuso a reti inviolate. Un dato curioso riguarda la provenienza dei gol: 4 delle 7 reti segnate in Serie C sono arrivate da calcio da fermo, divisi tra punizioni e rigori realizzati da entrambe le squadre. Questo dettaglio sottolinea l’importanza delle palle inattive nel bilancio delle sfide tra queste due formazioni.

Quote principali e dati sui mercati delle scommesse

Le quote dei principali bookmaker per la sfida tra Torres e Pineto riflettono l’attuale equilibrio e i dati stagionali raccolti finora. La squadra abruzzese, in virtù della migliore posizione di classifica e del rendimento offensivo superiore, è spesso considerata leggermente favorita rispetto ai padroni di casa, che però cercheranno di sfruttare il fattore campo. Si registra una tendenza verso punteggi bassi, con l’under 2.5 che nelle passate sfide è risultato frequente, anche in virtù delle difficoltà offensive della Torres e della solidità difensiva del Pineto. Le quote per il pareggio sono mediamente più basse rispetto ad altri incontri del girone, segno di una rivalità equilibrata e di precedenti spesso terminati senza un vincitore. Chi osserva i dati per orientarsi nelle scelte di gioco troverà particolare interesse anche nei mercati relativi ai gol su calcio da fermo, viste le statistiche storiche delle due squadre.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche sulla sfida

Analizzando i trend numerici delle ultime stagioni emergono alcune curiosità:

La Torres non vince da oltre 14 partite consecutive in campionato.

non vince da oltre 14 partite consecutive in campionato. Il Pineto ha segnato almeno un gol in 8 delle ultime 10 trasferte.

ha segnato almeno un gol in 8 delle ultime 10 trasferte. In 4 degli ultimi 6 confronti diretti tra le due squadre si è registrato un pareggio.

Ben 4 delle ultime 7 reti segnate negli scontri diretti sono arrivate da situazioni di palla inattiva (punizione o rigore).

Giovanni Bruzzaniti è il giocatore più prolifico in campo, con 7 reti in stagione.

Questi dati confermano la tendenza all’equilibrio e sottolineano l’importanza delle situazioni da fermo e della solidità difensiva, elementi che potrebbero risultare determinanti anche nella prossima sfida.

La partita tra Torres e Pineto si annuncia come un confronto equilibrato, ricco di spunti statistici e con molti elementi da monitorare. Le due squadre arrivano all’appuntamento con motivazioni forti e storie recenti differenti, ma con la consapevolezza che anche i piccoli dettagli potrebbero fare la differenza. Il focus sulle statistiche, i precedenti e le tendenze numeriche aiuta a delineare un quadro chiaro per tutti gli appassionati di calcio e di analisi sportiva.