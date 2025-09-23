Vai al contenuto
Statistiche e quote Serie C: Ternana-Pontedera, tutti i numeri

Il Liberati di Terni si prepara ad ospitare una sfida importante del campionato di Serie CGirone B. Martedì 23 settembre 2025, alle ore 18:30, Ternana e Pontedera si affronteranno nel recupero della sesta giornata. Le due squadre arrivano a questo appuntamento con motivazioni differenti e con numeri che raccontano un inizio di stagione piuttosto diverso.

Il contesto della sfida tra Ternana e Pontedera

La partita tra Ternana e Pontedera assume un peso particolare in questa fase del campionato. I padroni di casa, guidati da Fabio Liverani, sono alla ricerca del secondo successo stagionale davanti al proprio pubblico, dopo aver pareggiato nell’ultima trasferta a Sassari. La squadra umbra mira a sfruttare il fattore campo e a restare agganciata alle posizioni di vertice. Sul fronte opposto, il Pontedera allenato da Leonardo Menichini cerca il riscatto dopo il pesante ko per 4-0 subito contro il Campobasso. La formazione toscana, tra le più giovani del girone con un’età media di 22 anni, punta a sorprendere per invertire il trend negativo di inizio stagione. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulle piattaforme Bet365, Sky Sport e Now, consentendo agli appassionati di seguire ogni dettaglio anche tramite statistiche aggiornate in tempo reale.

Analisi delle statistiche: andamento stagionale e precedenti

Le due squadre si presentano con percorsi differenti nelle prime giornate di Serie C:

  • Ternana: ha mostrato solidità difensiva, ma anche margini di crescita in fase realizzativa. Dopo il pareggio a Sassari, la squadra cerca continuità di risultati.
  • Pontedera: attualmente al sedicesimo posto, ha raccolto 4 punti grazie a una vittoria contro il Rimini (2-1) e un pareggio col Pineto (1-1). Le sconfitte contro Torres, Arezzo e Campobasso pesano però sul morale della squadra.

Negli ultimi confronti diretti, la Ternana ha spesso dimostrato di saper sfruttare il fattore campo, ma il Pontedera cercherà di opporsi anche grazie a giovani talenti e a una rosa molto dinamica.

Numeri a confronto: forma, rendimento e curiosità

  • La Ternana ha la possibilità di rilanciare la propria corsa sfruttando il turno casalingo e il possibile turnover annunciato da Liverani.
  • Il Pontedera, formazione giovane, alterna fasi di buona intensità a cali di concentrazione, come dimostrato dal pesante passivo contro il Campobasso.
  • Tra i giocatori da tenere d’occhio, in casa rossoverde spicca Marcelo Orellana, mentre tra gli ospiti attenzione a Simone Ianesi.
Ultime 5 partite Pontedera Risultato
Vs Campobasso Sconfitta 0-4
Vs Rimini Vittoria 2-1
Vs Pineto Pareggio 1-1
Vs Arezzo Sconfitta 0-3
Vs Torres Sconfitta 0-1

Quote principali e mercati disponibili per la sfida

L’interesse degli appassionati si concentra anche sulle principali quote offerte dai bookmaker per Ternana-Pontedera:

  • Vittoria Ternana: quota da verificare
  • Pareggio: 3.90
  • Vittoria Pontedera: 6.50
  • Goal/No Goal: entrambe a segno a 2.25, No Goal a 1.57
  • Over 2.5: 2.00
  • Under 2.5: 1.80
  • Marcatori: Orellana (Ternana) a 5.50, Ianesi (Pontedera) a 3.50
  • Risultato esatto 2-2: 23.00

Le quote evidenziano come la Ternana parta favorita, ma non mancano possibilità per chi crede in un risultato a sorpresa o in una gara con pochi gol.

Tendenze e curiosità: numeri da non sottovalutare

Alcuni dati statistici sottolineano aspetti interessanti della sfida:

  • Il Pontedera ha subito almeno due reti in quattro delle ultime cinque partite disputate.
  • La Ternana punta a sfruttare la sua compattezza difensiva, ma ha segnato meno del previsto nelle gare casalinghe recenti.
  • Il Pontedera, con la rosa più giovane del girone, potrebbe puntare su entusiasmo e freschezza atletica per mettere in difficoltà i padroni di casa.

In sintesi, Ternana-Pontedera si presenta come una gara dal grande interesse statistico e tecnico. Le quote e i numeri suggeriscono un possibile equilibrio, ma con i rossoverdi leggermente favoriti. L’appuntamento al Liberati sarà un banco di prova importante per entrambe le squadre, tra ricerca di conferme e voglia di riscatto.

