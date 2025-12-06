Home | Statistiche e quote Serie C: Siracusa-Foggia e Casarano-Latina

La diciassettesima giornata del girone C di Serie C vede protagoniste due sfide di particolare interesse per la zona bassa e quella centrale della classifica: Siracusa-Foggia e Casarano-Latina. Entrambe le partite si giocheranno sabato 6 dicembre 2025 alle ore 14:30, rispettivamente allo Stadio Nicola De Simone e allo Stadio Giuseppe Capozza. Il focus centrale di questo approfondimento riguarda le principali statistiche e quote offerte dai bookmaker, oltre all’analisi delle tendenze e dei dati più rilevanti relativi alle quattro squadre coinvolte.

Siracusa-Foggia: sfida in zona retrocessione e motivazioni forti

La partita tra Siracusa e Foggia rappresenta una delicata sfida per la permanenza in Serie C. Gli azzurri, attualmente penultimi con 13 punti, cercano riscatto dopo una breve serie positiva interrotta dalla sconfitta contro l’Atalanta U23. Il Foggia, invece, si trova appena sopra con 14 punti, reduce però da una significativa vittoria interna contro il Cosenza. Entrambe le squadre hanno urgente bisogno di punti per allontanarsi dalla zona playout e affrontano l’incontro con motivazioni altissime. I siciliani puntano a sfruttare il fattore campo per agganciare le squadre poco sopra in classifica, mentre i pugliesi, ora guidati da mister Barilari, sperano di dare continuità al successo appena ottenuto.

Casarano-Latina: due squadre alla ricerca di riscatto

Anche Casarano e Latina arrivano a questa giornata con l’obiettivo di risollevarsi dopo recenti risultati negativi. Il Casarano, settimo con 24 punti, ha perso l’ultima partita e ora deve difendere la zona playoff dall’assalto delle inseguitrici. Il Latina, invece, è fermo a 14 punti e viene da quattro sconfitte consecutive che lo hanno relegato in zona playout. L’arrivo del nuovo allenatore Gennaro Volpe potrebbe rappresentare la svolta per i nerazzurri, che cercano di interrompere il trend negativo proprio in una trasferta particolarmente impegnativa. Entrambe le squadre hanno dunque forti motivazioni per cercare il successo e muovere la classifica.

Statistiche comparative: forma, precedenti e rendimento

Analizzando le ultime settimane, emergono alcuni dati significativi sulle quattro squadre protagoniste:

Siracusa : tre risultati utili consecutivi prima della sconfitta con l’Atalanta U23.

: tre risultati utili consecutivi prima della sconfitta con l’Atalanta U23. Foggia : secondo successo stagionale nell’ultimo turno, morale in crescita.

: secondo successo stagionale nell’ultimo turno, morale in crescita. Casarano : in lotta per i playoff, ma reduce da una sconfitta contro il Potenza .

: in lotta per i playoff, ma reduce da una sconfitta contro il . Latina: quattro sconfitte di fila, ultimo ko casalingo contro l’Audace Cerignola.

Per quanto riguarda i precedenti, la storia recente vede un equilibrio tra le squadre, con scontri diretti spesso decisi da episodi. Il Siracusa ha mostrato una certa solidità difensiva in casa, mentre il Foggia ha faticato in trasferta. Il Casarano si è distinto per il buon rendimento interno, mentre il Latina ha avuto difficoltà soprattutto nella fase realizzativa.

Le quote principali dei bookmaker per i due match

I principali operatori di scommesse hanno pubblicato le quote per i risultati finali delle due partite:

Partita 1 (Vittoria Casa) X (Pareggio) 2 (Vittoria Trasferta) Siracusa-Foggia 1.75 3.45 4.15 Casarano-Latina 1.60 3.75 5.00

Le quote indicano un leggero favore per le squadre di casa in entrambe le partite, con la vittoria del Casarano considerata la più probabile secondo i bookmaker. Il successo esterno del Latina viene invece valutato come l’ipotesi meno probabile, mentre il Foggia parte sfavorito ma con margini di incertezza inferiori rispetto al Latina.

Tendenze e curiosità numeriche sulle sfide del girone C

Alcuni trend statistici meritano attenzione in vista dei due incontri:

Siracusa ha segnato in tutte le ultime tre partite giocate in casa.

ha segnato in tutte le ultime tre partite giocate in casa. Foggia ha fatto registrare due pareggi e una vittoria nelle ultime quattro trasferte.

ha fatto registrare due pareggi e una vittoria nelle ultime quattro trasferte. Casarano ha perso solo una delle ultime cinque gare interne, mostrando solidità davanti al proprio pubblico.

ha perso solo una delle ultime cinque gare interne, mostrando solidità davanti al proprio pubblico. Latina non segna da due partite consecutive e ha subito il doppio delle reti rispetto ai gol realizzati nelle ultime quattro giornate.

Questi dati suggeriscono come le dinamiche delle partite possano essere fortemente influenzate dalla forma recente e dal fattore campo, elementi spesso determinanti nei match di Serie C.

In conclusione, le sfide Siracusa-Foggia e Casarano-Latina rappresentano due snodi fondamentali per la stagione delle rispettive squadre, con statistiche e quote che riflettono il peso del momento e le difficoltà incontrate fino a questo punto. La ricerca di punti preziosi per obiettivi diversi rende questi incontri particolarmente interessanti anche sotto il profilo dei dati e delle tendenze numeriche.