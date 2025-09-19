Home | Statistiche e quote Serie C: Sambenedettese-Carpi in equilibrio

San Benedetto si prepara a ospitare una nuova sfida della Serie C: domenica, per la quinta giornata di campionato, i rossoblù affronteranno il Carpi al Riviera delle Palme. L’incontro promette interesse non solo per la situazione di classifica, con entrambe le squadre appaiate a 5 punti, ma anche per il particolare derby familiare tra i fratelli Nouhan e Mohamed Touré, entrambi cresciuti nelle giovanili del Carpi. Il match offre spunti statistici e numerici utili per inquadrare il momento delle due formazioni.

San Benedetto e Carpi: confronto tra due squadre in cerca di riscatto

Il prossimo confronto tra Sambenedettese e Carpi mette di fronte due compagini che, dopo un avvio di stagione altalenante, cercano continuità di risultati in Serie C. I rossoblù tornano a giocare davanti al proprio pubblico dopo il pareggio esterno contro la Pianese, mentre i biancorossi arrivano da una sconfitta per 2-0 sul campo della Ternana.

Ecco alcuni dati salienti:

Entrambe le squadre hanno raccolto 5 punti nelle prime quattro giornate.

Il Carpi ha ottenuto la sua unica vittoria in trasferta (0-1 contro la Pianese), registrando però solo il 42% di possesso palla in quell'occasione.

ha ottenuto la sua unica vittoria in trasferta (0-1 contro la ), registrando però solo il 42% di possesso palla in quell’occasione. La Sambenedettese cerca la prima vittoria casalinga della stagione, fondamentale per la classifica e il morale dopo una serie di risultati non completamente soddisfacenti.

Il match assume anche un valore emotivo per la famiglia Touré: i fratelli Nouhan e Mohamed si troveranno uno contro l’altro in campo per la prima volta, arricchendo la partita di un ulteriore elemento di interesse.

Statistiche: rendimento offensivo e difensivo a confronto

Analizzando le statistiche delle ultime partite emergono alcune tendenze interessanti, sia per quanto riguarda la fase offensiva che quella difensiva delle due squadre:

Il Carpi ha mostrato una certa difficoltà nel concretizzare le occasioni create: nonostante un buon numero di tiri verso la porta avversaria, la precisione è spesso mancata.

ha mostrato una certa difficoltà nel concretizzare le occasioni create: nonostante un buon numero di tiri verso la porta avversaria, la precisione è spesso mancata. Dal punto di vista difensivo, i biancorossi hanno già subito 5 gol, di cui 4 nelle ultime due giornate. Tuttavia, la squadra si distingue per le buone percentuali nei duelli aerei e a terra vinti.

Nella Sambenedettese si osserva la tendenza a soffrire nelle fasi finali di gara, ma il fattore campo potrebbe rivelarsi determinante per invertire la rotta.

Tra i giocatori più incisivi si segnala il trequartista Matteo Cortesi del Carpi, già autore di due reti e un assist in questo avvio di stagione, pronto a mettere in difficoltà la difesa rossoblù allenata da Palladini.

Quote principali dei bookmakers e situazione mercato

I principali operatori di scommesse indicano una leggera preferenza per la Sambenedettese, favorita dal fattore campo e dalla necessità di tornare alla vittoria. Le quote per l’esito finale vedono:

Vittoria Sambenedettese: valutata leggermente sotto la pari.

: valutata leggermente sotto la pari. Pareggio: offerto a quota media, segno di equilibrio tra le due formazioni.

Vittoria Carpi: proposta a quota superiore, a testimonianza delle difficoltà incontrate dagli emiliani nelle ultime uscite.

Tuttavia, la storia recente e le statistiche evidenziano che il risultato resta tutt’altro che scontato, con entrambe le squadre capaci di sorprendere in base agli episodi della partita.

Tendenze e curiosità numeriche: tra costanza e incognite

Alcune curiosità e tendenze statistiche da tenere a mente in vista di Sambenedettese-Carpi:

Il Carpi ha segnato solo una volta in trasferta in questa stagione, proprio a Pianese.

ha segnato solo una volta in trasferta in questa stagione, proprio a . La Sambenedettese ha collezionato più pareggi che vittorie finora, ma davanti ai propri tifosi vanta una tradizione positiva nei confronti diretti con gli emiliani.

ha collezionato più pareggi che vittorie finora, ma davanti ai propri tifosi vanta una tradizione positiva nei confronti diretti con gli emiliani. L’incrocio tra i fratelli Touré rappresenta un evento raro e sentito, aggiungendo pathos a una partita che promette di essere combattuta sotto tutti i punti di vista.

Le statistiche suggeriscono un confronto aperto, con il potenziale per vedere reti da entrambe le parti e diversi episodi chiave legati alla tenuta difensiva delle due squadre.

In conclusione, la sfida tra Sambenedettese e Carpi si annuncia equilibrata e ricca di spunti statistici, con entrambe le formazioni chiamate a invertire il trend delle ultime settimane. I dati numerici, le quote e le curiosità rendono il match uno dei più interessanti della quinta giornata di Serie C, in attesa di scoprire chi saprà sfruttare al meglio le proprie occasioni.