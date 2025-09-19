Statistiche e quote Serie C: Sambenedettese-Carpi in equilibrio

San Benedetto si prepara a ospitare una nuova sfida della Serie C: domenica, per la quinta giornata di campionato, i rossoblù affronteranno il Carpi al Riviera delle Palme. L’incontro promette interesse non solo per la situazione di classifica, con entrambe le squadre appaiate a 5 punti, ma anche per il particolare derby familiare tra i fratelli Nouhan e Mohamed Touré, entrambi cresciuti nelle giovanili del Carpi. Il match offre spunti statistici e numerici utili per inquadrare il momento delle due formazioni.
San Benedetto e Carpi: confronto tra due squadre in cerca di riscatto
Il prossimo confronto tra Sambenedettese e Carpi mette di fronte due compagini che, dopo un avvio di stagione altalenante, cercano continuità di risultati in Serie C. I rossoblù tornano a giocare davanti al proprio pubblico dopo il pareggio esterno contro la Pianese, mentre i biancorossi arrivano da una sconfitta per 2-0 sul campo della Ternana.
Ecco alcuni dati salienti:
- Entrambe le squadre hanno raccolto 5 punti nelle prime quattro giornate.
- Il Carpi ha ottenuto la sua unica vittoria in trasferta (0-1 contro la Pianese), registrando però solo il 42% di possesso palla in quell’occasione.
- La Sambenedettese cerca la prima vittoria casalinga della stagione, fondamentale per la classifica e il morale dopo una serie di risultati non completamente soddisfacenti.
Il match assume anche un valore emotivo per la famiglia Touré: i fratelli Nouhan e Mohamed si troveranno uno contro l’altro in campo per la prima volta, arricchendo la partita di un ulteriore elemento di interesse.
Statistiche: rendimento offensivo e difensivo a confronto
Analizzando le statistiche delle ultime partite emergono alcune tendenze interessanti, sia per quanto riguarda la fase offensiva che quella difensiva delle due squadre:
- Il Carpi ha mostrato una certa difficoltà nel concretizzare le occasioni create: nonostante un buon numero di tiri verso la porta avversaria, la precisione è spesso mancata.
- Dal punto di vista difensivo, i biancorossi hanno già subito 5 gol, di cui 4 nelle ultime due giornate. Tuttavia, la squadra si distingue per le buone percentuali nei duelli aerei e a terra vinti.
- Nella Sambenedettese si osserva la tendenza a soffrire nelle fasi finali di gara, ma il fattore campo potrebbe rivelarsi determinante per invertire la rotta.
Tra i giocatori più incisivi si segnala il trequartista Matteo Cortesi del Carpi, già autore di due reti e un assist in questo avvio di stagione, pronto a mettere in difficoltà la difesa rossoblù allenata da Palladini.
Quote principali dei bookmakers e situazione mercato
I principali operatori di scommesse indicano una leggera preferenza per la Sambenedettese, favorita dal fattore campo e dalla necessità di tornare alla vittoria. Le quote per l’esito finale vedono:
- Vittoria Sambenedettese: valutata leggermente sotto la pari.
- Pareggio: offerto a quota media, segno di equilibrio tra le due formazioni.
- Vittoria Carpi: proposta a quota superiore, a testimonianza delle difficoltà incontrate dagli emiliani nelle ultime uscite.
Tuttavia, la storia recente e le statistiche evidenziano che il risultato resta tutt’altro che scontato, con entrambe le squadre capaci di sorprendere in base agli episodi della partita.
Tendenze e curiosità numeriche: tra costanza e incognite
Alcune curiosità e tendenze statistiche da tenere a mente in vista di Sambenedettese-Carpi:
- Il Carpi ha segnato solo una volta in trasferta in questa stagione, proprio a Pianese.
- La Sambenedettese ha collezionato più pareggi che vittorie finora, ma davanti ai propri tifosi vanta una tradizione positiva nei confronti diretti con gli emiliani.
- L’incrocio tra i fratelli Touré rappresenta un evento raro e sentito, aggiungendo pathos a una partita che promette di essere combattuta sotto tutti i punti di vista.
Le statistiche suggeriscono un confronto aperto, con il potenziale per vedere reti da entrambe le parti e diversi episodi chiave legati alla tenuta difensiva delle due squadre.
In conclusione, la sfida tra Sambenedettese e Carpi si annuncia equilibrata e ricca di spunti statistici, con entrambe le formazioni chiamate a invertire il trend delle ultime settimane. I dati numerici, le quote e le curiosità rendono il match uno dei più interessanti della quinta giornata di Serie C, in attesa di scoprire chi saprà sfruttare al meglio le proprie occasioni.