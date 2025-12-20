Statistiche e quote Serie C: Samb-Vis Pesaro analisi completa

Ultima sfida del girone d’andata in Serie C per la Sambenedettese, che sabato 20 dicembre alle ore 17:30 ospiterà al Riviera delle Palme la Vis Pesaro. Le due squadre si sono già affrontate in questa stagione in Coppa Italia, con un successo per 2-0 dei rossoblu, ma il contesto di campionato offre uno scenario molto diverso e ricco di spunti statistici. L’incontro rappresenta un crocevia importante per entrambe, tra chi cerca continuità e chi ha bisogno di punti per risalire la classifica.

Analisi dell’evento: Vis Pesaro e Sambenedettese a confronto

La Vis Pesaro arriva a questa gara forte di un ottimo rendimento in Serie C: attualmente ottava in classifica con 24 punti, ha perso solo in tre occasioni su 17 partite. A fare la differenza è soprattutto la solidità difensiva: con 14 reti subite, la squadra vanta la terza miglior difesa del girone e può contare su ben 8 partite concluse senza subire gol (clean sheet). Questo rendimento le ha permesso di ottenere risultati di rilievo anche contro avversarie di spessore, come dimostrano la vittoria per 1-0 contro il Ravenna e il pareggio per 1-1 contro l’Ascoli, rispettivamente secondo e terzo miglior attacco del campionato.

La Samb, invece, è reduce da un pareggio per 1-1 sul campo del Pontedera, un risultato comunque importante in chiave salvezza. La squadra è chiamata a interrompere un digiuno di vittorie che dura ormai da troppo tempo, e dovrà affrontare un’avversaria ostica ma già battuta ad agosto. L’allenatore della Vis Pesaro, Roberto Stellone, ha impostato una formazione molto attenta in fase di non possesso, con un modulo che si trasforma spesso in un 5-3-2, garantendo così grande compattezza difensiva.

Statistiche a confronto: difesa di ferro e qualche limite offensivo

Di seguito alcune delle principali statistiche che caratterizzano il percorso delle due squadre:

Vis Pesaro : 24 punti in 17 partite, 3 sconfitte, 14 gol subiti (3ª miglior difesa), 8 clean sheet

: 24 punti in 17 partite, 3 sconfitte, 14 gol subiti (3ª miglior difesa), 8 clean sheet Vis Pesaro : 18 gol segnati, capocannoniere Davide Pio Stabile con 5 reti

: 18 gol segnati, capocannoniere con 5 reti Samb: pareggio per 1-1 nell’ultimo turno, vittoria in Coppa Italia ad agosto (2-0 contro Vis Pesaro)

La Vis Pesaro costruisce la propria classifica su una fase difensiva estremamente solida, spesso a discapito della produzione offensiva. L’attacco, infatti, si ferma a 18 reti in 17 giornate, con una tendenza a sfruttare soprattutto la vena realizzativa del giovane Stabile. Dall’altra parte, la Samb cerca maggiore continuità, soprattutto in termini di risultati, per allontanarsi dalle zone calde della classifica.

Quote principali disponibili per la sfida

In vista della partita, i bookmakers propongono quote che riflettono l’equilibrio tra le due squadre. La Vis Pesaro, grazie all’ottimo andamento in campionato e alla difesa solida, parte leggermente favorita secondo alcuni operatori, ma la memoria della sconfitta in Coppa Italia e il fattore campo della Samb bilanciano i valori. Ecco una panoramica dei mercati principali:

Vittoria Samb : la quota si aggira attorno a 2.50-2.60

: la quota si aggira attorno a 2.50-2.60 Pareggio : quota tra 2.90 e 3.10

: quota tra 2.90 e 3.10 Vittoria Vis Pesaro: offerta tra 2.70 e 2.85

Le quote evidenziano come sia attesa una gara equilibrata, dove ogni risultato appare possibile. Le scommesse sui gol complessivi tendono a suggerire una partita con poche reti, vista la solidità difensiva della Vis Pesaro e le difficoltà realizzative di entrambe.

Curiosità e numeri chiave: tendenze disciplinari e difensive

Un elemento interessante riguarda la disciplina: la Vis Pesaro è prima per media di cartellini gialli a partita (2,6), insieme ad altre quattro squadre (Arezzo, Pianese, Pontedera e Forlì), e ha già ricevuto 3 cartellini rossi. Questa aggressività difensiva si traduce in una grande attenzione nella propria area, ma anche in rischi di inferiorità numerica. Inoltre:

La Vis Pesaro ha ottenuto 8 clean sheet nelle prime 17 giornate

ha ottenuto 8 clean sheet nelle prime 17 giornate L’ultima vittoria della Samb risale allo scorso 4 ottobre

risale allo scorso 4 ottobre Il modulo 5-3-2 adottato da Stellone è centrale nella solidità della squadra

Questi dati confermano la tendenza a incontri chiusi e combattuti, con il rischio di cartellini e poche reti.

In conclusione, la sfida tra Samb e Vis Pesaro rappresenta un banco di prova importante per entrambe. Le statistiche raccontano di una Vis Pesaro solida e attenta in difesa, ma con qualche limite offensivo, mentre la Samb cerca la svolta per rilanciarsi. Le quote riflettono l’equilibrio di valori in campo, promettendo una gara combattuta e ricca di spunti da seguire.