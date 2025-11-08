Home | Statistiche e quote Serie C: Ravenna-Torres, numeri e tendenze

La 13ª giornata del campionato di Serie C vede affrontarsi Ravenna e Torres in un incontro che promette emozioni forti. Il match si gioca nel contesto del Girone B, con fischio d’inizio previsto per l’8 novembre 2025. Da una parte i padroni di casa puntano con decisione alle prime posizioni della classifica, mentre dall’altra la formazione ospite cerca riscatto dopo un periodo complicato. L’evento sarà disponibile anche in diretta streaming, rendendo accessibile la partita a tutti gli appassionati.

Ravenna-Torres: due squadre alla prova tra obiettivi e difficoltà

La sfida fra Ravenna e Torres si preannuncia come una delle più interessanti della giornata. I padroni di casa, guidati da Marco Marchionni, stanno attraversando un ottimo periodo di forma. Dopo il piccolo stop contro l’Arezzo, il Ravenna ha collezionato due successi consecutivi (entrambi per 1-0) contro Pianese e Ascoli, confermandosi tra le squadre più solide del girone. Con 30 punti raccolti in 12 partite e una sola lunghezza di distacco dalla vetta, la formazione romagnola può contare su una rosa compatta e determinata. In casa, il rendimento è di altissimo livello: 5 vittorie su 6 incontri, 11 gol realizzati e 8 subiti.

Al contrario, la Torres si trova in una situazione delicata. Dopo un avvio promettente, la squadra sarda è precipitata al penultimo posto in classifica, appaiata al Perugia con soli 7 punti. Il recente cambio di guida tecnica, con l’esonero di Michele Pazienza e l’arrivo ad interim di Marco Sanna, non ha ancora invertito il trend negativo: l’ultima sconfitta contro il Carpi (0-1) conferma le difficoltà, soprattutto lontano dal pubblico amico.

Statistiche comparative: forma attuale e precedenti a confronto

Analizzando i dati delle due squadre emergono tendenze molto differenti:

Ravenna ha raccolto 30 punti in 12 partite, con una media di 2,5 punti a incontro.

ha raccolto 30 punti in 12 partite, con una media di 2,5 punti a incontro. La squadra romagnola ha vinto 5 delle 6 gare casalinghe stagionali.

Torres ha ottenuto solo 7 punti, frutto di poche vittorie nelle prime 12 giornate.

ha ottenuto solo 7 punti, frutto di poche vittorie nelle prime 12 giornate. In trasferta, la Torres non ha mai vinto: 3 punti in 5 partite fuori casa.

non ha mai vinto: 3 punti in 5 partite fuori casa. La differenza reti premia nettamente il Ravenna, mentre la Torres fatica a trovare la via del gol e a mantenere la porta inviolata.

Dal punto di vista delle probabili formazioni, il Ravenna dovrebbe confermare il modulo collaudato (3-5-2), con il tandem offensivo Spini–Luciani e Tenkorang in cabina di regia. La Torres invece opterà per un sistema più coperto (4-3-2-1), affidandosi davanti a Musso supportato da Mastinu e Lunghi.

Quote principali e andamento dei mercati scommesse

Secondo i principali operatori di scommesse, il Ravenna parte favorito nella sfida casalinga, grazie ai risultati fin qui ottenuti e al rendimento interno. Le quote per il segno “1” (vittoria Ravenna) risultano generalmente inferiori rispetto a quelle per il segno “2” (vittoria Torres), a testimonianza della differenza nei cammini delle due squadre. Anche il mercato legato ai gol vede i padroni di casa avvantaggiati: la tendenza a segnare tra le mura amiche e le difficoltà difensive degli ospiti suggeriscono una gara potenzialmente ricca di reti.

Il mercato delle scommesse sui marcatori offre particolare attenzione a Spini e Luciani, mentre per la Torres gli occhi sono puntati su Musso, chiamato a interrompere il digiuno offensivo della squadra.

Tendenze numeriche e curiosità: Ravenna imbattuto in casa

Alcuni dati statistici offrono ulteriori spunti di riflessione per questa sfida:

Ravenna non ha mai perso in casa in questa stagione di Serie C .

non ha mai perso in casa in questa stagione di . La squadra romagnola ha mantenuto la porta inviolata in 4 delle 6 gare casalinghe.

Torres non ha mai vinto in trasferta durante il campionato attuale.

non ha mai vinto in trasferta durante il campionato attuale. La media gol subiti dalla Torres fuori casa è superiore a 1,5 a partita.

fuori casa è superiore a 1,5 a partita. Entrambe le squadre presentano cambi in panchina rispetto alla scorsa stagione, elemento che ha influito sugli equilibri di gioco.

In sintesi, la partita tra Ravenna e Torres mette di fronte due realtà agli antipodi per forma e rendimento. Le statistiche e le quote dei bookmakers riflettono il momento positivo dei padroni di casa e le difficoltà della formazione ospite, offrendo agli appassionati numerosi spunti di analisi in vista del fischio d’inizio.