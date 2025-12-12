Statistiche e quote Serie C: Picerno-Salernitana a confronto

Serie C Girone C propone un appuntamento importante sabato 13 dicembre alle ore 14:30 con la sfida Picerno-Salernitana. In un momento cruciale della stagione, i lucani padroni di casa, ultimi in classifica con 13 punti, ospitano una delle principali candidate alla promozione, la Salernitana, attualmente quarta a quota 32. L’incontro rappresenta una tappa delicata per entrambe, tra chi lotta per la salvezza e chi punta in alto.

Picerno-Salernitana: analisi e contesto della sfida di Serie C

Il confronto tra Picerno e Salernitana si inserisce in un quadro di grande tensione per la parte bassa e alta della classifica. I lucani, guidati da Gaetano Auteri, cercano disperatamente punti per alimentare la speranza salvezza, forti di una formazione che punta su compattezza difensiva e rapide ripartenze. Di contro, la formazione ospite allenata da Giuseppe Raffaele vuole consolidare la propria posizione tra le prime quattro, presentando un undici equilibrato e qualitativamente dotato, con Liguori e Ferraris alle spalle del centravanti Inglese. Le diverse motivazioni rendono la sfida particolarmente interessante e aperta, nonostante sulla carta la Salernitana parta favorita.

Statistiche a confronto: stato di forma, precedenti e rendimento

Analizzando il rendimento stagionale:

Picerno ha raccolto solo 13 punti in stagione, attestandosi in ultima posizione. La squadra ha mostrato difficoltà soprattutto nella fase difensiva e nella concretezza offensiva.

ha raccolto solo 13 punti in stagione, attestandosi in ultima posizione. La squadra ha mostrato difficoltà soprattutto nella fase difensiva e nella concretezza offensiva. Salernitana vanta 32 punti, frutto di una serie di risultati positivi che l’hanno portata ai vertici della classifica. La formazione campana si distingue per solidità, equilibrio tra i reparti e capacità di capitalizzare le occasioni.

I precedenti recenti tra le due squadre sono limitati, ma la differenza di rendimento in questo campionato è netta. Il Picerno predilige un modulo 4-2-3-1, con Abreu come riferimento offensivo e Esposito, Santarcangelo e Bocic a supporto. In mediana, Bianchi e Marino garantiscono equilibrio.

La Salernitana si schiera invece con un più strutturato 3-4-2-1, facendo leva sulla qualità dei trequartisti e su una difesa solida, composta da Anastasio, Golemic e Matino, oltre al portiere Donnarumma.

Le principali quote disponibili per Picerno-Salernitana

Le quote dei bookmaker riflettono il divario in classifica e rendimento fra le due squadre. Pur senza dettagli numerici precisi, gli operatori considerano la Salernitana favorita, mentre il successo del Picerno rappresenterebbe una sorpresa significativa. Solitamente, in partite simili:

La quota per la vittoria della squadra ospite si attesta su valori bassi, segno di fiducia per la Salernitana .

. Il pareggio e la vittoria del Picerno sono invece quotati più alti, a testimonianza delle difficoltà dei lucani.

Le principali piattaforme offrono inoltre mercati su gol totali, marcatori e risultato esatto, utili per chi cerca dati aggiuntivi in fase di analisi.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche sulla partita

Dai dati raccolti emergono alcune curiosità interessanti:

Picerno fatica a segnare, con una media reti tra le più basse del girone C.

fatica a segnare, con una media reti tra le più basse del girone C. La Salernitana ha invece dimostrato una certa regolarità offensiva, andando spesso a segno sia in casa che in trasferta.

ha invece dimostrato una certa regolarità offensiva, andando spesso a segno sia in casa che in trasferta. La solidità difensiva degli ospiti è un ulteriore elemento che spinge i bookmaker a favore della squadra campana.

La necessità di punti del Picerno potrebbe tuttavia portare la squadra ad adottare un approccio più aggressivo del solito.

Questi elementi rendono la gara interessante non solo per la posta in palio, ma anche per i dati statistici che la caratterizzano.

In conclusione, Picerno-Salernitana rappresenta uno dei match più attesi del prossimo turno di Serie C, con la squadra campana favorita secondo le statistiche e le quote. Tuttavia, il calcio spesso regala sorprese, soprattutto in gare dove le motivazioni sono elevate da entrambe le parti. Le analisi numeriche offrono spunti utili per comprendere i possibili sviluppi della sfida.