Statistiche e quote Serie C: Ospitaletto-Alcione tra numeri e trend

Ospitaletto e Alcione si affrontano nella settima giornata del Gruppo A di Serie C, in programma lunedì 29 settembre alle ore 20:30. L’incontro, che si terrà per l’ultima volta al Lino Turina di Salò per i padroni di casa, rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre: una cerca punti per la salvezza, l’altra per consolidare la propria posizione in zona playoff.

Descrizione della sfida tra Ospitaletto e Alcione

La gara tra Ospitaletto e Alcione si preannuncia intensa e ricca di spunti, inserendosi in un momento decisivo della stagione di Serie C. I padroni di casa, guidati da Andrea Quaresmini, hanno appena ottenuto un successo fondamentale contro il Renate (2-1), che ha riportato entusiasmo nello spogliatoio. L’obiettivo principale è dare continuità a un percorso che, fino a questo momento, li vede sospesi tra la zona retrocessione e quella salvezza. Il morale alto e la coesione ritrovata potrebbero essere armi importanti per tentare l’impresa contro una delle formazioni più quotate del girone.

Dall’altra parte, l’Alcione – allenato da Giovanni Cusatis – arriva a questa trasferta forte di una posizione di classifica di prestigio e con la consapevolezza di poter puntare alle zone nobili. La squadra milanese si distingue per organizzazione tattica, solidità difensiva e un attacco capace di essere incisivo in ogni momento. Sulla carta gli ospiti partono favoriti, ma il fattore campo e l’entusiasmo dell’Ospitaletto potrebbero ridurre il gap, rendendo l’incontro più equilibrato.

Analisi delle statistiche comparative e del rendimento recente

Le statistiche stagionali offrono una fotografia interessante delle due formazioni e del loro cammino fin qui:

Ospitaletto ha avuto un inizio di stagione altalenante, registrando risultati alterni che l'hanno tenuta in bilico tra la zona retrocessione e quella salvezza.

ha avuto un inizio di stagione altalenante, registrando risultati alterni che l’hanno tenuta in bilico tra la zona retrocessione e quella salvezza. La recente vittoria contro il Renate ha rappresentato una svolta, rilanciando le ambizioni della squadra.

L'Alcione ha confermato invece la sua solidità e una certa costanza di rendimento, restando stabilmente nelle zone alte della classifica.

Per quanto riguarda i precedenti, la partita rappresenta una sfida inedita a questi livelli, con entrambe le formazioni che cercano di imporsi per motivi diversi: l’Ospitaletto punta a una salvezza tranquilla, mentre l’Alcione sogna la promozione.

Quote disponibili e principali mercati

Le principali piattaforme di scommesse, come Bet365, propongono una varietà di mercati per l’incontro Ospitaletto-Alcione. Gli utenti registrati possono accedere gratuitamente alla diretta streaming e consultare un ricco pacchetto di statistiche aggiornate in tempo reale. Le quote principali, disponibili anche sulle piattaforme di Sky Sport e Now, riflettono il favore dei bookmakers per la formazione ospite, ma la recente crescita dell’Ospitaletto rende le valutazioni più incerte.

Esito Quota Vittoria Ospitaletto Quota superiore rispetto all’Alcione Pareggio Quota intermedia Vittoria Alcione Quota più bassa, favorita dai bookmakers

Oltre all’esito finale, sono disponibili mercati su gol totali, marcatori e risultati parziali, ideali per chi desidera approfondire l’analisi numerica della sfida.

Tendenze numeriche e curiosità statistiche della partita

La sfida tra Ospitaletto e Alcione mette in luce alcune tendenze interessanti:

L’ Ospitaletto ha segnato almeno una rete nelle ultime due partite casalinghe.

ha segnato almeno una rete nelle ultime due partite casalinghe. L’ Alcione si è dimostrata particolarmente efficace in trasferta, con una media gol superiore a 1,5 reti a partita fuori casa.

si è dimostrata particolarmente efficace in trasferta, con una media gol superiore a 1,5 reti a partita fuori casa. Entrambe le squadre hanno evidenziato una buona compattezza difensiva negli ultimi incontri, con pochi gol subiti.

Da evidenziare anche che la partita rappresenta un banco di prova importante per testare la solidità dell’Alcione contro una squadra in crescita e motivata dal recente successo.

In sintesi, Ospitaletto-Alcione si preannuncia come una partita di grande interesse sia sul piano sportivo che a livello statistico. Le quote aggiornate e le statistiche offerte dai principali bookmakers forniscono una panoramica dettagliata delle possibili dinamiche dell’incontro, rendendo la sfida ancora più avvincente agli occhi di tifosi e appassionati di calcio.