Statistiche e Quote Serie C: Monopoli-Picerno, dati e trend

Il prossimo appuntamento del girone C di Serie C vede il Monopoli ospitare il Picerno sabato 22 novembre 2025. Il match, in programma nel pomeriggio, rappresenta un punto di svolta per entrambe le formazioni: il Monopoli cerca continuità nelle zone alte della classifica, mentre il Picerno è alla ricerca di punti fondamentali per abbandonare le ultime posizioni.

Monopoli-Picerno: una sfida tra necessità opposte

La partita tra Monopoli e Picerno offre spunti interessanti per analizzare l’andamento delle due squadre. Da una parte, la formazione guidata da Alberto Colombo vive un momento positivo: attualmente è quinta in classifica con 22 punti raccolti in 14 giornate. Il bilancio è di sei vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte, con una differenza reti in perfetto equilibrio (17 gol fatti e 17 subiti). Questo dato indica una squadra solida che, pur mostrando qualche fragilità difensiva, riesce comunque a mantenere un rendimento costante.

Al contrario, il Picerno, allenato da Valerio Bertotto, si trova in fondo alla classifica con soli 10 punti. Il percorso degli ospiti è stato finora complicato: due sole vittorie, quattro pareggi e ben otto sconfitte. Uno degli aspetti più critici è la fase difensiva, con 32 reti incassate, a fronte di 18 segnate. In trasferta, il Picerno ha ottenuto solo una vittoria e un pareggio, subendo cinque sconfitte.

Statistiche comparative: forma, precedenti e rendimento

L’analisi dei dati delle due squadre mette in luce alcune differenze chiave:

Monopoli Quinta posizione in classifica 6 vittorie, 4 pareggi, 4 sconfitte 17 gol fatti e 17 subiti Stato di forma recente positivo

Picerno Ventesima posizione in classifica 2 vittorie, 4 pareggi, 8 sconfitte 18 gol segnati, 32 subiti Un solo successo esterno



Le statistiche indicano un Monopoli più equilibrato, capace di capitalizzare le occasioni e mantenere una certa solidità difensiva. Il Picerno, invece, mostra difficoltà soprattutto lontano dal proprio campo, dove la tenuta difensiva si rivela particolarmente fragile.

Quote principali disponibili per Monopoli-Picerno

Le quote dei principali bookmaker riflettono l’andamento delle due squadre. In genere, il Monopoli viene indicato come favorito grazie alla posizione in classifica e al rendimento recente. Le principali tipologie di quote offerte riguardano:

Vittoria Monopoli : quota mediamente più bassa

: quota mediamente più bassa Pareggio : quota intermedia

: quota intermedia Vittoria Picerno: quota più alta, a causa delle difficoltà degli ospiti

Oltre all’esito finale, i mercati più gettonati includono il numero di gol segnati, con particolare attenzione alla possibilità di “Over 2.5” o “Under 2.5”, dato il rendimento offensivo e difensivo delle due squadre. La tendenza del Picerno a subire numerose reti fuori casa potrebbe influenzare anche le quote sui gol.

Tendenze e curiosità numeriche: dati da non sottovalutare

Alcuni dati statistici aggiungono valore all’analisi della partita:

Monopoli ha segnato almeno un gol in tutte le ultime cinque partite casalinghe

ha segnato almeno un gol in tutte le ultime cinque partite casalinghe Picerno ha la seconda peggior difesa del girone con 32 reti subite

ha la seconda peggior difesa del girone con 32 reti subite La differenza reti delle due squadre evidenzia la stabilità del Monopoli rispetto alle difficoltà del Picerno

Questi numeri suggeriscono che la partita potrebbe offrire diverse occasioni da gol, in particolare per la formazione di casa.

In conclusione, l’incontro tra Monopoli e Picerno rappresenta una tappa importante sia per chi punta a consolidare la propria posizione playoff che per chi cerca una svolta in classifica. Le statistiche e le quote disponibili restituiscono il quadro di una sfida con elementi di interesse sia per gli appassionati di calcio che per chi segue da vicino l’andamento della Serie C.