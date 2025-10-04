Statistiche e quote Serie C: Lumezzane-Giana Erminio in equilibrio

Il campionato di Serie C propone una sfida interessante tra Lumezzane e Giana Erminio, in programma oggi alle ore 14.30 presso lo stadio Città di Gorgonzola. L’incontro si inserisce in un momento delicato per la formazione ospite, che cerca di riscattare la recente sconfitta contro l’Inter Under 23. L’attenzione è alta sia per le condizioni delle due squadre sia per le implicazioni che le statistiche e le quote dei bookmakers possono offrire agli appassionati.

Un incontro segnato da assenze e voglia di riscatto

Il Lumezzane arriva a questa partita con il desiderio di lasciarsi alle spalle la sconfitta immeritata patita nell’ultimo turno contro l’Inter Under 23. Tuttavia, la rosa allenata da Emanuele Troise deve fare i conti con una serie di assenze pesanti, soprattutto in difesa. Sono infatti indisponibili per problemi muscolari sia Pogliano che Ndiaye, mentre Deratti è ancora fuori per infortunio al ginocchio. L’unico centrale di ruolo rimasto a disposizione è De Marino, che sarà affiancato da Moscati, giocatore duttile già impiegato in questa posizione nella partita precedente. Inoltre, la squalifica di Paghera, espulso nello scorso match, complica ulteriormente i piani. Nonostante ciò, l’allenatore si mostra fiducioso sulle potenzialità della squadra, sottolineando la capacità del gruppo di reagire anche in situazioni di difficoltà.

Analisi dei precedenti e confronto statistico tra le squadre

Osservando i precedenti tra Lumezzane e Giana Erminio, emerge un bilancio non favorevole agli ospiti. La storia degli scontri diretti giocati al Città di Gorgonzola evidenzia:

3 vittorie per la Giana Erminio

1 pareggio

0 vittorie per il Lumezzane nello stadio avversario

Allargando lo sguardo ai dieci confronti totali, il Lumezzane ha ottenuto soltanto due vittorie, un dato che testimonia le difficoltà storiche contro questa avversaria. Queste statistiche suggeriscono una tendenza che vede la Giana Erminio spesso in posizione di vantaggio, soprattutto in casa propria.

Forma attuale e rendimento recente delle due formazioni

Il Lumezzane si presenta a questa sfida dopo una serie di prestazioni altalenanti, condizionate anche dagli infortuni che hanno limitato le scelte del tecnico. La squadra ha dimostrato, però, una certa solidità e spirito di gruppo, riuscendo spesso a restare in partita nonostante le difficoltà. La Giana Erminio, dal canto suo, può vantare una buona tenuta casalinga e una discreta continuità nei risultati, soprattutto quando affronta avversari che storicamente fatica a battere. Da segnalare anche la presenza di Andrea Capelli tra le fila della Giana Erminio, ex della partita che nella stagione 23/24 ha realizzato quattro gol e cinque assist proprio con il Lumezzane.

Le quote principali disponibili per la partita

I bookmakers propongono quote equilibrate, riflettendo le incertezze legate alle condizioni attuali delle due squadre. In particolare, il successo della Giana Erminio viene leggermente favorito, considerando il fattore campo e i precedenti positivi. La vittoria del Lumezzane appare invece meno probabile secondo le valutazioni degli operatori, soprattutto alla luce delle assenze in difesa:

Vittoria Giana Erminio : quota leggermente inferiore a 2.50

: quota leggermente inferiore a 2.50 Pareggio: tra 2.80 e 3.10

Vittoria Lumezzane: quota tra 2.80 e 3.20

Le quote per il numero di gol sono mediamente basse, segno che ci si attende una partita equilibrata e con pochi spazi concessi dagli attacchi avversari.

Tendenze e curiosità numeriche della sfida

Alcuni dati statistici meritano attenzione per comprendere meglio la natura dell’incontro:

Il Lumezzane ha vinto solo 2 dei 10 confronti diretti.

ha vinto solo 2 dei 10 confronti diretti. Negli ultimi 4 incontri al Città di Gorgonzola , la Giana Erminio è rimasta imbattuta.

, la è rimasta imbattuta. L’assenza di diversi difensori chiave nel Lumezzane potrebbe influire sulla stabilità della retroguardia.

potrebbe influire sulla stabilità della retroguardia. Andrea Capelli affronta la sua ex squadra da avversario, elemento che aggiunge un interesse particolare alla partita.

In sintesi, la sfida tra Giana Erminio e Lumezzane si preannuncia combattuta, con le statistiche e le quote che riflettono l’equilibrio e le difficoltà di entrambe le formazioni. Gli appassionati potranno seguire un match ricco di spunti, sia dal punto di vista tecnico che statistico, in attesa di conferme o sorprese dai protagonisti in campo.