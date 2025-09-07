Statistiche e quote Serie C: Lecco-Dolomiti Bellunesi, i dati

L’incontro tra Lecco e Dolomiti Bellunesi, valido per la terza giornata del Girone A di Serie C 2025/2026, si disputerà domenica 7 settembre 2025 alle ore 15:00 presso lo Stadio Rigamonti Ceppi. La sfida vede protagonisti i blucelesti, desiderosi di consolidare la loro serie positiva, contro i rosaverdi, neopromossi ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale in tutte le competizioni.
Analisi dell’evento: Lecco in cerca di conferme contro i neopromossi
Il Lecco si presenta a questa importante sfida dopo un avvio di stagione altalenante. La squadra lombarda ha dovuto dire addio alla Coppa Italia di Serie C in modo prematuro, eliminata dall’Ospitaletto ai trentaduesimi di finale, proprio allo Stadio Rigamonti Ceppi. Tuttavia, i blucelesti hanno prontamente reagito in campionato, superando la stessa Ospitaletto e pareggiando nella successiva trasferta contro la Triestina. La formazione guidata da mister Valente punta a mantenere l’imbattibilità e a sfruttare il fattore campo per continuare la propria serie positiva. Sul fronte opposto, la Dolomiti Bellunesi – allenata da Nicola Zanini – sta ancora prendendo confidenza con la categoria. Dopo l’eliminazione in Coppa per mano dell’Union Brescia, i rosaverdi hanno raccolto due punti in campionato, frutto dei pareggi contro Albinoleffe e Novara. La squadra bellunese è quindi ancora alla ricerca del primo successo stagionale.
Statistiche a confronto: forma, precedenti e rendimento recente
Osservando i dati recenti, emergono alcuni elementi chiave per l’analisi dell’incontro:
- Lecco ha vinto una partita e pareggiato la seconda in campionato, dopo l’eliminazione in Coppa Italia di Serie C.
- La Dolomiti Bellunesi ha invece collezionato due pareggi nelle prime due giornate, senza ancora trovare la via della vittoria.
- Entrambe le squadre sono state eliminate subito dalla Coppa di categoria.
- Il Lecco dovrà fare a meno di Mattia Rizzo, impegnato con la nazionale Under 20 svizzera.
Le statistiche indicano dunque una squadra di casa leggermente più in forma, mentre gli ospiti cercano ancora di sbloccarsi e adattarsi al nuovo livello competitivo.
Probabili formazioni: scelte tattiche dei due allenatori
Le formazioni previste per questa partita vedono il Lecco schierato con il 3-4-3, formazione che dovrebbe comprendere Furlan, Battistini, Tanco e Ferrini in difesa, Pellegrino, Metlika, Zanellato e Kritta a centrocampo, con il tridente offensivo composto da Frigerio, Sipos e Furrer. Per la Dolomiti Bellunesi, invece, spazio a un 3-4-2-1 con Consiglio, Barbini, Milesi e Gobetti in difesa; Alcides, Burrai, Brugnolo e Mignanelli a centrocampo; Agosti e Clemenza a supporto della punta Toci. La scelta degli schieramenti rispecchia la volontà di entrambe le squadre di mantenere equilibrio in campo e cercare soluzioni offensive concrete.
Quote principali: i mercati favoriscono il Lecco
Secondo le principali società di scommesse, i favori del pronostico sono per i padroni di casa. Le quote Snai aggiornate indicano:
|Esito
|Quota
|Vittoria Lecco (1)
|1.73
|Pareggio (X)
|3.40
|Vittoria Dolomiti Bellunesi (2)
|4.25
Queste quote riflettono una fiducia degli operatori nel valore espresso finora dal Lecco, anche in virtù dell’esperienza in categoria e del vantaggio del fattore campo. Il successo degli ospiti, secondo i dati, appare meno probabile ma non impossibile, mentre il pareggio viene valutato come soluzione intermedia.
Tendenze e curiosità statistiche: focus sul Rigamonti Ceppi
Analizzando le recenti tendenze, si evidenziano alcuni aspetti interessanti:
- Il Lecco ha mostrato una certa solidità nelle partite casalinghe, anche se la recente eliminazione in Coppa Italia di Serie C suggerisce che il fattore campo non sia sempre determinante.
- La Dolomiti Bellunesi si è dimostrata capace di ottenere punti sia in casa che in trasferta, pur senza ancora riuscire a imporsi in modo netto.
- Entrambe le squadre puntano su una struttura difensiva ben organizzata, come dimostrano i pochi gol subiti nelle gare iniziali.
Questi elementi rendono la sfida particolarmente interessante dal punto di vista statistico e confermano la ricerca di equilibrio da parte di entrambe le formazioni.
In conclusione, la partita tra Lecco e Dolomiti Bellunesi si preannuncia come un confronto aperto, caratterizzato da due squadre con obiettivi e stati di forma differenti. Le statistiche e le quote aggiornate suggeriscono un leggero vantaggio per i padroni di casa, ma il calcio di Serie C sa sempre riservare sorprese e spunti di interesse per appassionati e analisti dei numeri.