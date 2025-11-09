Statistiche e quote Serie C: Inter U23-Vicenza, il confronto

Domenica 9 novembre 2025, alle ore 12:30, lo U-Power Stadium di Monza sarà teatro della sfida tra Inter U23 e Vicenza, valida per la tredicesima giornata del girone A di Serie C. Un match attesissimo che vede i giovani nerazzurri fronteggiare la capolista, in un confronto che potrebbe dire molto sulle ambizioni delle due squadre in questa fase cruciale della stagione.

Inter U23-Vicenza: scontro al vertice per obiettivi differenti

Il confronto tra Inter U23 e Vicenza si configura come uno dei più interessanti del turno di Serie C. I padroni di casa, guidati da Stefano Vecchi, stanno offrendo prestazioni convincenti che li hanno portati al quarto posto solitario con 22 punti in classifica. Dopo la sconfitta di misura contro il Cittadella, i nerazzurri hanno saputo riscattarsi immediatamente, imponendosi nel derby contro l’Albinoleffe per 3-1.Il Vicenza, allenato da Gallo, si presenta invece da autentica dominatrice: la formazione biancorossa ha collezionato ben 32 punti e guida la graduatoria senza alcuna sconfitta nelle prime dodici giornate. Nell’ultimo turno, il Vicenza ha confermato la propria solidità superando la Giana Erminio grazie a una rete nei minuti di recupero siglata da Raul Talarico. Il divario di dieci punti tra le due squadre sottolinea quanto la capolista sia riuscita a mantenere costanza di rendimento, mentre l’Inter U23 punta a sfruttare il fattore campo per accorciare le distanze dalla vetta.

Statistiche e forma recente: i numeri chiave del match

Vicenza ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite, segnando regolarmente e mantenendo una difesa solida.

ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite, segnando regolarmente e mantenendo una difesa solida. Inter U23 ha conquistato otto punti nelle ultime cinque partite, con una sola sconfitta e prestazioni in crescendo sotto la guida di Vecchi .

ha conquistato otto punti nelle ultime cinque partite, con una sola sconfitta e prestazioni in crescendo sotto la guida di . Il Vicenza è attualmente l’unica squadra imbattuta del girone A di Serie C .

è attualmente l’unica squadra imbattuta del girone A di . Entrambe le squadre adottano il modulo 3-5-2, prediligendo un centrocampo folto e due attaccanti di riferimento.

Il cammino del Vicenza appare straordinario non solo per i risultati, ma anche per la capacità di ottenere successi in extremis, come dimostrato dal gol decisivo di Talarico nell’ultima giornata. L’Inter U23, dal canto suo, ha evidenziato una crescita costante, trovando una buona quadratura e riuscendo a ottenere punti pesanti anche fuori casa. Lo scontro diretto metterà quindi a confronto la miglior difesa e una delle più prolifiche fasi offensive del torneo.

Quote principali del match: favorita la capolista Vicenza

L’analisi delle quote offerte dai principali bookmakers riflette l’andamento del campionato. Secondo Sisal, il successo esterno del Vicenza viene quotato a 1.85, a conferma dello status di favorita della capolista. Il pareggio è offerto a 3.20, mentre la vittoria casalinga dell’Inter U23 è proposta a 4.15, evidenziando come gli operatori attribuiscano maggiori possibilità agli ospiti. Queste valutazioni rispecchiano la solidità mostrata dal Vicenza nelle ultime uscite e la sua imbattibilità stagionale, senza tuttavia sottovalutare la crescita degli uomini di Vecchi.

Tendenze e curiosità numeriche: Vicenza imbattuto, Inter U23 in crescita

Tra i dati più significativi in vista del match spicca il fatto che il Vicenza non abbia ancora conosciuto la sconfitta in questa stagione di Serie C, consolidando la propria leadership con successi spesso maturati nella seconda parte di gara. Sul fronte opposto, l’Inter U23 ha dimostrato di saper reagire alle difficoltà, come evidenziato dal pronto riscatto dopo l’unico passo falso recente. Da sottolineare anche la capacità dei biancorossi di segnare gol pesanti nei minuti finali, elemento che potrebbe rivelarsi decisivo anche nello scontro diretto.

In sintesi, la sfida tra Inter U23 e Vicenza si annuncia ricca di spunti statistici e numerici, con le quote che premiano la capolista ma lasciano aperto ogni scenario. Il match sarà un banco di prova importante per le ambizioni delle due formazioni, entrambe determinate a confermare il proprio percorso positivo nel girone A di Serie C.