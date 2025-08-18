Home | Statistiche e quote Serie C: Inglese, Scafetta e le tendenze

Serie C si prepara ad accendere i riflettori sulla nuova stagione, con le prime sfide ufficiali già andate in scena nel turno inaugurale della Coppa Italia di Serie C. Dopo la lunga estate, le squadre sono tornate in campo per testare la forma e dare il via a un’annata che promette emozioni e sorprese. In particolare, il territorio vastese vive una stagione da record, con ben quattro giocatori presenti contemporaneamente nel campionato di terza serie. Gli occhi sono puntati su Roberto Inglese, Francesco Scafetta, Thiago Menna e Lorenzo Peschetola, pronti a scrivere nuove pagine nei rispettivi club.

Debutto stagionale tra entusiasmo e prime indicazioni

Il primo turno della Coppa Italia di Serie C ha segnato il ritorno ufficiale in campo per molte squadre e giocatori. Tra i protagonisti, spicca la prestazione di Francesco Scafetta, che dopo un anno lontano dalle gare ufficiali ha subito conquistato la fiducia di Mister Ottavio Palladini, partendo titolare con la Sambenedettese e restando in campo per 60 minuti nel successo per 2-0 contro la Vis Pesaro. Per Roberto Inglese, invece, l’esordio con la Salernitana all’Arechi è stato ricco di emozioni: dopo aver segnato il gol del pareggio, è stato protagonista sfortunato nella lotteria dei rigori, fallendo il primo tentativo e vedendo la propria squadra eliminata dal Sorrento. Per Thiago Menna, approdato al Pineto, la prima esperienza in Serie C è iniziata dalla panchina nella sfida di coppa contro l’Ascoli, mentre Lorenzo Peschetola del Team Altamura ha dovuto scontare un turno di squalifica, assistendo alla partita dalla tribuna.

Statistiche comparative: giocatori vastesi in Serie C

La presenza contemporanea di quattro giocatori originari del territorio vastese rappresenta un dato storico per la Serie C. Analizzando il rendimento nelle prime uscite ufficiali, emergono alcune indicazioni interessanti:

La stagione che si apre vede dunque protagonisti giovani e veterani, pronti a dare il proprio contributo nei rispettivi club e a tenere alta la bandiera della loro terra d’origine.

Quote principali e confronto con le aspettative

La nuova stagione di Serie C vede le principali agenzie di scommesse proporre quote equilibrate per i match dei gironi A, B e C. In particolare, la Salernitana di Inglese è considerata tra le favorite per il vertice nel Girone C, soprattutto dopo i recenti investimenti e la rosa rinnovata. Le quote per la vittoria nei rispettivi incontri di campionato riflettono le ambizioni delle squadre:

La Salernitana , chiamata al pronto riscatto dopo le retrocessioni, gode di una quota bassa per il successo interno contro il Siracusa .

, chiamata al pronto riscatto dopo le retrocessioni, gode di una quota bassa per il successo interno contro il . La Sambenedettese di Scafetta parte favorita nella sfida casalinga contro il Bra .

di parte favorita nella sfida casalinga contro il . Per il Pineto di Menna e il Team Altamura di Peschetola, le quote riflettono l’incertezza tipica delle neo-promosse e delle squadre in cerca di identità.

Questi valori sono soggetti a variazioni in base alle ultime notizie di formazione e alle condizioni fisiche dei protagonisti, ma segnalano fin da subito quali squadre sono chiamate a recitare un ruolo di primo piano.

Tendenze numeriche e curiosità: esordi e record locali

Il dato più significativo di questo avvio di stagione è la presenza record di quattro giocatori vastesi in Serie C, mai verificatasi prima. Un altro aspetto interessante riguarda le prestazioni individuali all’esordio:

Scafetta ha confermato la fiducia di allenatore e tifosi con una prestazione solida da titolare.

ha confermato la fiducia di allenatore e tifosi con una prestazione solida da titolare. Inglese si è subito reso protagonista, dimostrando di poter essere il terminale offensivo principale della Salernitana.

Sul piano dei risultati, le eliminazioni in coppa di Salernitana, Pineto e Team Altamura testimoniano un avvio di stagione ricco di insidie e di equilibrio, elementi che potrebbero caratterizzare anche il prossimo campionato. La tendenza a preferire formazioni giovani e motivate sembra confermata dalle scelte tecniche operate nelle prime gare ufficiali.

La nuova stagione di Serie C parte sotto il segno delle statistiche e dell’attesa per il debutto dei protagonisti locali. Il cammino di Inglese, Scafetta, Menna e Peschetola sarà seguito con attenzione, così come l’evoluzione delle quote e dei dati numerici che accompagneranno questa annata. Le prime indicazioni offrono spunti interessanti su forma, ambizioni e possibili sorprese, in un campionato che si preannuncia equilibrato e ricco di spunti statistici.