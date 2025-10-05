Statistiche e quote Serie C: Gubbio-Pontedera sfida i numeri

Il campionato di Serie C, Girone B, propone una sfida interessante tra Gubbio e Pontedera, in programma nella giornata domenicale. Un incontro che vede le due squadre partire da posizioni opposte in classifica, ma accomunate dalla necessità di ottenere punti importanti: i padroni di casa per consolidare il ruolo tra le prime, gli ospiti per risalire la china. L’analisi che segue offre uno sguardo dettagliato su statistiche, rendimento e le principali quote disponibili per questa partita.

Analisi introduttiva dell’incontro Gubbio-Pontedera

La sfida tra Gubbio e Pontedera rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della giornata di Serie C. Il Gubbio, guidato da Domenico Di Carlo, si trova attualmente in una posizione di vertice, occupando il quarto posto con 12 punti. Il cammino della squadra umbra è stato caratterizzato da continuità e solidità, elementi che la pongono come una delle formazioni più affidabili del girone. Di fronte troverà un Pontedera che sta vivendo un momento di difficoltà, avendo raccolto solo 7 punti e occupando la sedicesima posizione. La necessità di invertire la tendenza è evidente per la formazione toscana, allenata da Leonardo Menichini, che dovrà cercare di ottenere un risultato positivo in trasferta per rilanciare le proprie ambizioni.

Statistiche comparative tra Gubbio e Pontedera: forma e rendimento

Analizzando nel dettaglio i numeri delle due squadre, emergono alcune differenze significative:

Gubbio ha raccolto 3 vittorie, 3 pareggi e 1 sola sconfitta, con 6 gol segnati e 5 subiti. Nelle partite casalinghe, la squadra è imbattuta, avendo ottenuto 1 vittoria e 2 pareggi.

ha raccolto 3 vittorie, 3 pareggi e 1 sola sconfitta, con 6 gol segnati e 5 subiti. Nelle partite casalinghe, la squadra è imbattuta, avendo ottenuto 1 vittoria e 2 pareggi. Pontedera, invece, ha collezionato 2 successi, 1 pareggio e ben 4 sconfitte, con 6 gol all’attivo e 13 al passivo. Il rendimento esterno è stato particolarmente negativo: 2 sconfitte e 1 pareggio lontano dal proprio stadio.

Le statistiche mettono in evidenza una maggiore solidità difensiva da parte del Gubbio e una maggiore difficoltà del Pontedera soprattutto nella fase difensiva, come dimostrano i 13 gol subiti.

Quote principali disponibili: panoramica dei mercati

I principali operatori di scommesse propongono una gamma di quote che riflettono le differenze di rendimento tra le due squadre. Il Gubbio, forte del buon andamento e del fattore campo, viene generalmente considerato favorito per la vittoria. Le quote per il segno “1” (vittoria del Gubbio) risultano sensibilmente inferiori rispetto a quelle attribuite al pareggio o alla vittoria esterna del Pontedera. Le quote relative al numero di gol segnati sono influenzate dalla bassa prolificità offensiva delle due formazioni, con una tendenza verso l’Under 2.5. Anche il mercato “Entrambe le squadre a segno” vede una leggera preferenza per il “No”, vista la solidità difensiva del Gubbio e le difficoltà offensive degli ospiti.

Tendenze e curiosità numeriche: imbattibilità e difficoltà esterne

Alcune curiosità statistiche da segnalare:

Gubbio è ancora imbattuto in casa in questa stagione (1 vittoria e 2 pareggi).

è ancora imbattuto in casa in questa stagione (1 vittoria e 2 pareggi). Pontedera ha subito almeno 2 reti in ognuna delle ultime due trasferte.

ha subito almeno 2 reti in ognuna delle ultime due trasferte. Entrambe le squadre hanno segnato in media meno di un gol a partita, sintomo di attacchi poco prolifici.

Questi dati suggeriscono una partita potenzialmente equilibrata, ma con una leggera prevalenza della squadra locale in termini di affidabilità e rendimento recente.

In conclusione, la gara tra Gubbio e Pontedera si presenta come una sfida tra due squadre dalle motivazioni opposte ma entrambe bisognose di punti. Le statistiche e le quote disponibili delineano un quadro in cui il Gubbio appare favorito, soprattutto per la solidità mostrata in casa, mentre il Pontedera dovrà cambiare rotta per uscire dalla crisi di risultati esterni.