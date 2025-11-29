Home | Statistiche e quote Serie C: Gubbio-Livorno tra sogni e timori

Serie C torna protagonista con la sedicesima giornata del girone B, che vede di fronte Gubbio e Livorno allo stadio Pietro Barbetti. L’incontro si disputerà sabato 29 novembre 2025 alle ore 14.30 e rappresenta un crocevia importante per entrambe le squadre, che vivono una situazione di classifica differente e puntano a obiettivi diversi in questa fase del campionato.

Gubbio-Livorno: un confronto tra ambizioni differenti

La sfida tra Gubbio e Livorno si inserisce in un momento chiave della stagione di Serie C. I padroni di casa, forti dei loro 20 punti, occupano attualmente una posizione utile per accedere ai playoff e affrontano questa partita con la volontà di consolidare la propria presenza nella parte alta della classifica. L’ultimo periodo ha visto il Gubbio protagonista di una serie di pareggi importanti contro avversari di spessore come Ravenna e Ascoli, risultati che danno morale e continuità. Dall’altra parte, il Livorno arriva galvanizzato dal recente successo contro la Torres, risultato che ha permesso ai toscani di salire a quota 14 punti. Nonostante occupino una posizione ancora delicata, la squadra di Venturato ha ridotto il distacco dalla zona salvezza diretta e si presenta a questo appuntamento con rinnovate speranze di scalare la classifica.

Forma recente e precedenti: analisi dei dati delle due squadre

Analizzando il percorso delle due formazioni, emergono alcuni dati significativi che aiutano a comprendere meglio le dinamiche dell’incontro. Il Gubbio è reduce da quattro pareggi consecutivi, segno di una squadra solida ma che fatica a trovare la vittoria:

Pareggio nell’ultimo recupero contro Juventus U23

Pareggi di prestigio contro Ravenna e Ascoli

e Una posizione in classifica che attualmente varrebbe i playoff

Il Livorno, invece, si è rilanciato grazie alla vittoria contro la Torres, ma rimane ancora nella parte bassa della classifica. Tuttavia, la squadra toscana ha accorciato le distanze dalle dirette concorrenti:

Vittoria fondamentale nell’ultimo turno per rilanciare la corsa salvezza

Situazione in classifica migliorata ma ancora critica

Sei punti di differenza dal Gubbio, margine potenzialmente colmabile

Le quote principali per l’incontro tra Gubbio e Livorno

Le principali agenzie di scommesse attribuiscono un leggero favore al Gubbio, che gioca in casa e può vantare una maggiore continuità di risultati nelle ultime giornate. Secondo le quote disponibili, il successo degli umbri è quotato a 2,10; il pareggio viene proposto a 3,10, mentre la vittoria esterna del Livorno è offerta a 3,20. Questi valori riflettono l’equilibrio che caratterizza spesso le gare di Serie C, ma sottolineano anche la maggiore solidità del Gubbio in questo momento della stagione. Le quote, inoltre, suggeriscono che il match potrebbe essere combattuto, senza un netto favorito.

Tendenze e curiosità numeriche: cosa dicono i numeri

Alcuni trend interessanti emergono dai numeri recenti delle due squadre:

Il Gubbio ha collezionato quattro pareggi consecutivi, tre dei quali contro squadre di alta classifica

ha collezionato quattro pareggi consecutivi, tre dei quali contro squadre di alta classifica Il Livorno ha ottenuto la sua seconda vittoria stagionale nell’ultimo turno

ha ottenuto la sua seconda vittoria stagionale nell’ultimo turno Entrambe le squadre hanno mostrato solidità difensiva, con diversi match terminati a basso punteggio

Il margine di sei punti tra le due formazioni potrebbe ridursi drasticamente in caso di affermazione ospite

Questi dati confermano come la gara si presenti equilibrata e aperta a diversi scenari, con il Gubbio che proverà a sfruttare il fattore campo e il Livorno deciso a dare continuità al proprio percorso di crescita.

In sintesi, Gubbio–Livorno rappresenta un confronto cruciale per il girone B di Serie C. Le statistiche e le quote raccontano di una sfida equilibrata, in cui ogni dettaglio potrebbe fare la differenza. Entrambe le squadre hanno motivazioni forti: il Gubbio punta ai playoff, il Livorno cerca punti salvezza. L’analisi dei dati suggerisce una partita aperta e combattuta, dove la solidità difensiva e la gestione dei dettagli saranno fondamentali.