Statistiche e quote Serie C: Gubbio-Bra e Sambenedettese-Carpi

Il girone B di Serie C si prepara a vivere una quinta giornata ricca di spunti interessanti, con due sfide che attirano l’attenzione di appassionati e analisti: Gubbio-Bra e Sambenedettese-Carpi. Entrambi i match, in programma sabato 20 settembre alle ore 15:00, sono caratterizzati da situazioni di classifica e statistiche che offrono diversi elementi di riflessione, soprattutto per quanto concerne le quote dei bookmaker e i trend numerici emersi in questo avvio di stagione.

Gubbio-Bra: analisi della situazione e contesto della sfida

Al Pietro Barbetti di Gubbio si affrontano due squadre con ambizioni e stati di forma diversi. I padroni di casa, guidati da Domenico Di Carlo, sono ancora imbattuti e forti di una difesa solida, con soli due gol subiti in quattro giornate. Hanno raccolto otto punti, frutto di due vittorie (entrambe fuori casa contro Rimini e Forlì) e due pareggi interni (Sambenedettese e Perugia). Il Bra, invece, è alla ricerca del primo risultato di rilievo in trasferta dopo aver ottenuto soltanto due pareggi in quattro gare, nonostante alcune prestazioni convincenti. Gli uomini di Nisticò occupano attualmente la diciannovesima posizione con due punti, e sono chiamati a concretizzare maggiormente le occasioni create. Da segnalare che non ci sono precedenti tra le due formazioni, aggiungendo ulteriore incertezza all’esito della gara.

Sambenedettese-Carpi: confronto tra squadre dal rendimento simile

Al Riviera delle Palme va in scena una sfida tra squadre che condividono lo stesso percorso nelle prime quattro giornate: Sambenedettese e Carpi hanno raccolto 5 punti ciascuna. I marchigiani, guidati nuovamente da Ottavio Palladini dopo il turno di squalifica, puntano a bissare la vittoria dell’esordio contro il Bra e a sfruttare il fattore campo, che nei pochi precedenti ha sorriso ai rossoblù: due successi su due contro il Carpi tra le mura amiche. Gli ospiti, reduci da una pesante sconfitta contro la Ternana, cercano il riscatto e sperano di ritrovare la solidità mostrata nei primi turni, dove avevano raccolto tre risultati utili consecutivi.

Sambenedettese : 1 vittoria (contro Bra ), 2 pareggi e 1 sconfitta

: 1 vittoria (contro ), 2 pareggi e 1 sconfitta Carpi: 1 vittoria (contro Pianese), 2 pareggi e 1 sconfitta

Statistiche a confronto: forma, precedenti e rendimento

La solidità difensiva è una delle principali caratteristiche del Gubbio, che ha subito soltanto due gol e ha costruito la sua imbattibilità su una retroguardia attenta. Curiosamente, però, i successi sono arrivati lontano dal proprio stadio, mentre in casa sono giunti due pareggi. Il Bra non è ancora riuscito a vincere, ma ha mostrato segnali di crescita, specie nei match casalinghi.

Per quanto riguarda Sambenedettese e Carpi, la parità di rendimento si riflette anche nei numeri: entrambe hanno segnato e subito lo stesso numero di reti e sono alla ricerca di una svolta che possa lanciare la stagione.

Squadra Punti Vittorie Pareggi Sconfitte Gol Fatti Gol Subiti Gubbio 8 2 2 0 5 2 Bra 2 0 2 2 2 5 Sambenedettese 5 1 2 1 4 4 Carpi 5 1 2 1 4 4

Dati stimati sulla base delle informazioni disponibili.

Quote dei bookmaker: favoriti e valori in campo

I principali bookmaker vedono favorito il Gubbio nella sfida contro il Bra: la quota per il segno 1 (vittoria degli umbri) si attesta tra 1.60 e 1.70, mentre il successo degli ospiti è quotato tra 5.00 e 6.00, segno di una netta differenza nei valori percepiti. Il pareggio si aggira intorno a quota 3.50.

Più equilibrio nelle valutazioni della partita tra Sambenedettese e Carpi. La vittoria dei padroni di casa è data a 2.00, il successo degli emiliani a 3.50, mentre il segno X oscilla attorno a 3.05. Questi valori riflettono un bilanciamento di forze e l’imprevedibilità della sfida.

Gubbio-Bra : 1 (1.60-1.70), X (3.50), 2 (5.00-6.00)

: 1 (1.60-1.70), X (3.50), 2 (5.00-6.00) Sambenedettese-Carpi: 1 (2.00), X (3.05), 2 (3.50)

Tendenze e curiosità: numeri interessanti e trend

Alcuni dati emergono in modo particolare analizzando l’inizio di stagione delle quattro squadre:

Gubbio è ancora imbattuto ma deve ancora trovare il primo successo casalingo.

è ancora imbattuto ma deve ancora trovare il primo successo casalingo. Bra non ha ancora vinto e cerca il primo risultato utile in trasferta.

non ha ancora vinto e cerca il primo risultato utile in trasferta. Sambenedettese ha sempre segnato in casa, mentre Carpi non ha mai vinto al Riviera delle Palme nei precedenti.

ha sempre segnato in casa, mentre non ha mai vinto al nei precedenti. Entrambe le sfide vedono squadre alla ricerca di una svolta, sia per ambizioni di classifica sia per invertire trend recenti.

In conclusione, la quinta giornata del girone B di Serie C si preannuncia ricca di spunti, tra squadre ancora imbattute, altre in cerca di riscatto e quote che riflettono sia il valore delle rose che i trend numerici emersi. Gli occhi saranno puntati su Gubbio, Bra, Sambenedettese e Carpi, con la curiosità di vedere se le statistiche troveranno conferma anche sul campo.