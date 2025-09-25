Home | Statistiche e quote Serie C: focus su Vicenza e Virtus Verona

Il prossimo turno del Gruppo A di Serie C propone due sfide di grande interesse per gli appassionati di calcio e per chi vuole approfondire le statistiche e le quote aggiornate: Dolomiti Bellunesi-Vicenza e Giana Erminio-Virtus Verona. Entrambe le partite si disputeranno giovedì 25 settembre, rispettivamente alle ore 20:45 e 18:30, e rappresentano appuntamenti chiave per le ambizioni delle squadre coinvolte.

Derby veneto: contesto e significato della sfida tra Dolomiti Bellunesi e Vicenza

La partita tra Dolomiti Bellunesi e Vicenza, in programma allo Zugni Tauro, è uno dei derby veneti più attesi della stagione. I padroni di casa stanno vivendo un avvio complicato, non essendo ancora riusciti a conquistare una vittoria dopo cinque giornate. Con 4 punti frutto di quattro pareggi e una sconfitta, la formazione allenata da Nicola Zanini cerca una svolta per invertire la tendenza negativa. Dall’altra parte, il Vicenza di Fabio Gallo si presenta come capolista, forte di 13 punti ottenuti grazie a quattro vittorie e un solo pareggio. La squadra biancorossa ha mostrato una difesa solida (appena 1 gol subito) e un attacco prolifico (11 reti realizzate), elementi che confermano il buon momento di forma. Questa sfida rappresenta quindi un crocevia importante per entrambe le compagini: i bellunesi cercano la prima gioia stagionale, mentre il Vicenza vuole consolidare il primato.

Giana Erminio-Virtus Verona: equilibrio e necessità di riscatto

Alle 18:30 scenderanno in campo Giana Erminio e Virtus Verona, due squadre appaiate al decimo posto in classifica con 5 punti. Entrambe le formazioni non vincono da due turni e puntano a interrompere questa serie negativa per migliorare la propria posizione. La Giana Erminio, guidata da Vinicio Espinal, ha mostrato difficoltà in fase offensiva, con soli 3 gol segnati in cinque partite e una difesa che ha subito 6 reti. In casa, la squadra alterna prestazioni positive a cali di concentrazione che hanno spesso inciso sul risultato finale. La Virtus Verona, allenata da Luigi Fresco, può vantare invece 7 gol fatti ma altrettanti subiti, a conferma di una maggiore propensione offensiva ma anche di una retroguardia meno solida. Per entrambe, la sfida rappresenta un’opportunità per rilanciarsi in classifica e trovare continuità di risultati.

Analisi delle statistiche: rendimento, precedenti e forma

Analizzando i numeri delle quattro squadre coinvolte nelle due sfide:

Dolomiti Bellunesi : 4 punti (4 pareggi, 1 sconfitta), 5 gol fatti, 8 subiti. Nessuna vittoria in casa.

: 4 punti (4 pareggi, 1 sconfitta), 5 gol fatti, 8 subiti. Nessuna vittoria in casa. Vicenza : 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio), 11 gol fatti, 1 subito. Capolista con ottimo rendimento difensivo.

: 13 punti (4 vittorie, 1 pareggio), 11 gol fatti, 1 subito. Capolista con ottimo rendimento difensivo. Giana Erminio : 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi, 2 sconfitte), 3 gol segnati, 6 subiti.

: 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi, 2 sconfitte), 3 gol segnati, 6 subiti. Virtus Verona: 5 punti, 7 gol fatti e 7 subiti. Alternanza di risultati, difesa da registrare.

Squadra Punti Vittorie Pareggi Sconfitte Gol Fatti Gol Subiti Dolomiti Bellunesi 4 0 4 1 5 8 Vicenza 13 4 1 0 11 1 Giana Erminio 5 1 2 2 3 6 Virtus Verona 5 1 2 2 7 7

Questi dati evidenziano un Vicenza in grande forma e una Dolomiti Bellunesi che cerca ancora la prima vittoria. Giana Erminio e Virtus Verona sono invece in una fase di equilibrio e cercano il cambio di passo.

Le quote principali sui match della sesta giornata

Le agenzie di scommesse propongono quote che rispecchiano l’andamento delle squadre. Per Dolomiti Bellunesi-Vicenza, il successo degli ospiti è generalmente quotato a quota bassa, a conferma del ruolo di favorita della capolista. Un’eventuale vittoria dei padroni di casa, invece, appare meno probabile secondo i bookmaker, con una quota sensibilmente più alta. Il pareggio si assesta su quote intermedie. Per quanto riguarda Giana Erminio-Virtus Verona, l’equilibrio in classifica si riflette nelle quote offerte: nessuna delle due squadre è nettamente favorita e le possibilità di un pareggio sono considerate elevate. Le quote per il segno “1” (vittoria della Giana) o “2” (vittoria della Virtus) sono simili, segno di una sfida molto incerta.

Curiosità numeriche e tendenze da tenere d’occhio

Vicenza ha subito un solo gol in cinque partite, dimostrando grande solidità difensiva.

ha subito un solo gol in cinque partite, dimostrando grande solidità difensiva. Dolomiti Bellunesi non ha ancora vinto in casa in questa stagione.

non ha ancora vinto in casa in questa stagione. Giana Erminio fatica a segnare (3 gol in 5 partite), mentre la Virtus Verona ha la tendenza a subire e segnare spesso (7 gol fatti e 7 subiti).

fatica a segnare (3 gol in 5 partite), mentre la ha la tendenza a subire e segnare spesso (7 gol fatti e 7 subiti). Entrambe le sfide rappresentano uno snodo importante per le ambizioni di classifica delle quattro formazioni.

In sintesi, la sesta giornata del Gruppo A di Serie C offre due confronti ricchi di spunti statistiche e di interesse per gli appassionati. Le tendenze numeriche e le quote proposte delineano scenari diversi, con il Vicenza favorito nel derby veneto e grande equilibrio tra Giana Erminio e Virtus Verona. Sarà interessante vedere come evolveranno questi duelli e quali risposte arriveranno dal campo.