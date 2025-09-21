Home | Statistiche e quote Serie C: focus su Lecco, Renate e Lumezzane

La quinta giornata del girone A di Serie C 2025-2026 propone match di grande interesse, tra cui spiccano Alcione Milano-Renate, Lumezzane-Ospitaletto e Lecco-Trento. Queste partite, in programma domenica 21 settembre con orari distribuiti tra le 12:30 e le 15:00, coinvolgono squadre che si stanno giocando obiettivi importanti come la zona playoff o la salvezza, e rappresentano occasioni significative sia dal punto di vista sportivo che statistico. Le quote offerte dai principali bookmaker e le statistiche delle squadre offrono un quadro dettagliato delle aspettative e delle difficoltà che attendono i protagonisti in campo.

Alcione Milano-Renate: Derby lombardo da playoff secondo i numeri

La sfida tra Alcione Milano e Renate, in programma alle 12:30, rappresenta uno dei match più attesi della giornata. Entrambe le squadre hanno raccolto 7 punti nelle prime quattro uscite, restando in linea con le aspettative di inizio stagione. I padroni di casa si sono distinti per la solidità difensiva, vincendo sempre 1-0 tra le mura amiche, mentre il Renate ha mostrato una notevole capacità di ottenere risultati in trasferta, con due successi esterni già all’attivo.

Alcione Milano : 7 punti, 2 vittorie (entrambe in casa), 1 sconfitta.

: 7 punti, 2 vittorie (entrambe in casa), 1 sconfitta. Renate: 7 punti, 2 vittorie (entrambe in trasferta), 1 sconfitta.

Dal punto di vista delle formazioni, l’Alcione Milano dovrebbe affidarsi a un 4-3-1-2 con Galli in regia e Pitou a supporto di Morselli e Zamparo, mentre il Renate schiererà un 3-5-2 molto compatto, guidato da Nobile in porta e dal trio difensivo Ziu, Auriletto, Spedalieri. Le alternative non mancano, soprattutto in attacco, dove la scelta tra Karlsson, Kolaj, Anelli e Spalluto potrebbe risultare decisiva.

Lumezzane-Ospitaletto: Derby bresciano tra difficoltà e statistiche

Il confronto tra Lumezzane e Ospitaletto, in campo alle 15:00, si presenta come un vero e proprio scontro salvezza. Nessuna delle due squadre è ancora riuscita a conquistare una vittoria in questa stagione: il Lumezzane, con un nuovo allenatore in panchina (Emanuele Troise), ha subito ben 11 reti, di cui 8 nelle prime due giornate. L’Ospitaletto ha raccolto due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre gare; il suo rientro in Serie C è stato finora complicato.

Lumezzane : 0 vittorie, 11 gol subiti, difesa tra le più battute del girone.

: 0 vittorie, 11 gol subiti, difesa tra le più battute del girone. Ospitaletto: 2 punti, ancora nessuna vittoria, due pareggi contro Vicenza e Triestina.

Le scelte dei tecnici si orientano verso moduli classici: 4-2-3-1 per i padroni di casa con Donnarumma punto di riferimento offensivo e 4-4-2 per gli ospiti, che ruotano diversi elementi tra centrocampo e attacco in cerca di un equilibrio ancora da trovare.

Lecco-Trento: I numeri di un avvio importante per i bluceleste

La partita tra Lecco e Trento, anch’essa in programma alle 15:00, mette di fronte una delle rivelazioni di questo inizio stagione, il Lecco, che viaggia a quota 10 punti in quattro partite, senza ancora conoscere la sconfitta. La squadra guidata da Federico Valente ha mostrato una solida organizzazione, vincendo anche fuori casa contro l’Inter U23 e pareggiando solo a Trieste. Il Trento si è dimostrato più altalenante, con una vittoria all’esordio e due pareggi consecutivi, ma resta comunque in corsa per la zona playoff.

Lecco : 10 punti, 3 vittorie e 1 pareggio, nessuna sconfitta.

: 10 punti, 3 vittorie e 1 pareggio, nessuna sconfitta. Trento: 5 punti, 1 vittoria, 2 pareggi, 1 sconfitta.

Le formazioni vedono il Lecco orientato su un modulo a tre difensori e grande variabilità sulle fasce e in attacco, con la possibilità di inserire a gara in corso elementi come Voltan e Alaoui. Il Trento risponde con un 4-3-3 che punta sulla qualità di Fossati in mezzo al campo e sulle accelerazioni di Dalmonte e Capone sulle fasce.

Le principali quote offerte dai bookmaker per la giornata

Le quote Snai danno una chiara lettura delle aspettative per ciascun incontro:

Partita Segno 1 Segno X Segno 2 Alcione Milano-Renate 2,35 2,95 2,90 Lumezzane-Ospitaletto 2,55 3,10 2,55 Lecco-Trento 2,10 3,15 3,15

Si nota come la sfida tra Lumezzane e Ospitaletto sia la più equilibrata secondo le quote, con valori identici per i successi interni ed esterni. In Lecco-Trento i padroni di casa partono favoriti, mentre Alcione Milano ha una leggera preferenza rispetto al Renate.

Tendenze e curiosità: solidità, pareggi e vittorie esterne

Analizzando le prime giornate emergono alcuni dati interessanti:

Lecco imbattuto e sempre in gol in trasferta.

imbattuto e sempre in gol in trasferta. Alcione Milano sempre vittorioso in casa con il risultato di 1-0.

sempre vittorioso in casa con il risultato di 1-0. Renate capace di vincere solo fuori casa fino a questo momento.

capace di vincere solo fuori casa fino a questo momento. Lumezzane con la peggior difesa del girone (11 gol subiti).

con la peggior difesa del girone (11 gol subiti). Ospitaletto sempre fermato sul pari dalle rivali più esperte.

Questi trend sottolineano come la Serie C sia imprevedibile e le statistiche rappresentino uno strumento utile per interpretare l’andamento delle squadre.

In conclusione, la quinta giornata del girone A di Serie C si preannuncia ricca di spunti interessanti dal punto di vista statistico e delle quote. Le squadre cercano conferme o riscatto e le tendenze emerse finora saranno messe alla prova in una domenica che promette equilibrio e sorprese.