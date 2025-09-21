Statistiche e quote Serie C: focus su Lecco, Renate e Lumezzane

La quinta giornata del girone A di Serie C 2025-2026 propone match di grande interesse, tra cui spiccano Alcione Milano-Renate, Lumezzane-Ospitaletto e Lecco-Trento. Queste partite, in programma domenica 21 settembre con orari distribuiti tra le 12:30 e le 15:00, coinvolgono squadre che si stanno giocando obiettivi importanti come la zona playoff o la salvezza, e rappresentano occasioni significative sia dal punto di vista sportivo che statistico. Le quote offerte dai principali bookmaker e le statistiche delle squadre offrono un quadro dettagliato delle aspettative e delle difficoltà che attendono i protagonisti in campo.
Alcione Milano-Renate: Derby lombardo da playoff secondo i numeri
La sfida tra Alcione Milano e Renate, in programma alle 12:30, rappresenta uno dei match più attesi della giornata. Entrambe le squadre hanno raccolto 7 punti nelle prime quattro uscite, restando in linea con le aspettative di inizio stagione. I padroni di casa si sono distinti per la solidità difensiva, vincendo sempre 1-0 tra le mura amiche, mentre il Renate ha mostrato una notevole capacità di ottenere risultati in trasferta, con due successi esterni già all’attivo.
- Alcione Milano: 7 punti, 2 vittorie (entrambe in casa), 1 sconfitta.
- Renate: 7 punti, 2 vittorie (entrambe in trasferta), 1 sconfitta.
Dal punto di vista delle formazioni, l’Alcione Milano dovrebbe affidarsi a un 4-3-1-2 con Galli in regia e Pitou a supporto di Morselli e Zamparo, mentre il Renate schiererà un 3-5-2 molto compatto, guidato da Nobile in porta e dal trio difensivo Ziu, Auriletto, Spedalieri. Le alternative non mancano, soprattutto in attacco, dove la scelta tra Karlsson, Kolaj, Anelli e Spalluto potrebbe risultare decisiva.
Lumezzane-Ospitaletto: Derby bresciano tra difficoltà e statistiche
Il confronto tra Lumezzane e Ospitaletto, in campo alle 15:00, si presenta come un vero e proprio scontro salvezza. Nessuna delle due squadre è ancora riuscita a conquistare una vittoria in questa stagione: il Lumezzane, con un nuovo allenatore in panchina (Emanuele Troise), ha subito ben 11 reti, di cui 8 nelle prime due giornate. L’Ospitaletto ha raccolto due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre gare; il suo rientro in Serie C è stato finora complicato.
- Lumezzane: 0 vittorie, 11 gol subiti, difesa tra le più battute del girone.
- Ospitaletto: 2 punti, ancora nessuna vittoria, due pareggi contro Vicenza e Triestina.
Le scelte dei tecnici si orientano verso moduli classici: 4-2-3-1 per i padroni di casa con Donnarumma punto di riferimento offensivo e 4-4-2 per gli ospiti, che ruotano diversi elementi tra centrocampo e attacco in cerca di un equilibrio ancora da trovare.
Lecco-Trento: I numeri di un avvio importante per i bluceleste
La partita tra Lecco e Trento, anch’essa in programma alle 15:00, mette di fronte una delle rivelazioni di questo inizio stagione, il Lecco, che viaggia a quota 10 punti in quattro partite, senza ancora conoscere la sconfitta. La squadra guidata da Federico Valente ha mostrato una solida organizzazione, vincendo anche fuori casa contro l’Inter U23 e pareggiando solo a Trieste. Il Trento si è dimostrato più altalenante, con una vittoria all’esordio e due pareggi consecutivi, ma resta comunque in corsa per la zona playoff.
- Lecco: 10 punti, 3 vittorie e 1 pareggio, nessuna sconfitta.
- Trento: 5 punti, 1 vittoria, 2 pareggi, 1 sconfitta.
Le formazioni vedono il Lecco orientato su un modulo a tre difensori e grande variabilità sulle fasce e in attacco, con la possibilità di inserire a gara in corso elementi come Voltan e Alaoui. Il Trento risponde con un 4-3-3 che punta sulla qualità di Fossati in mezzo al campo e sulle accelerazioni di Dalmonte e Capone sulle fasce.
Le principali quote offerte dai bookmaker per la giornata
Le quote Snai danno una chiara lettura delle aspettative per ciascun incontro:
|Partita
|Segno 1
|Segno X
|Segno 2
|Alcione Milano-Renate
|2,35
|2,95
|2,90
|Lumezzane-Ospitaletto
|2,55
|3,10
|2,55
|Lecco-Trento
|2,10
|3,15
|3,15
Si nota come la sfida tra Lumezzane e Ospitaletto sia la più equilibrata secondo le quote, con valori identici per i successi interni ed esterni. In Lecco-Trento i padroni di casa partono favoriti, mentre Alcione Milano ha una leggera preferenza rispetto al Renate.
Tendenze e curiosità: solidità, pareggi e vittorie esterne
Analizzando le prime giornate emergono alcuni dati interessanti:
- Lecco imbattuto e sempre in gol in trasferta.
- Alcione Milano sempre vittorioso in casa con il risultato di 1-0.
- Renate capace di vincere solo fuori casa fino a questo momento.
- Lumezzane con la peggior difesa del girone (11 gol subiti).
- Ospitaletto sempre fermato sul pari dalle rivali più esperte.
Questi trend sottolineano come la Serie C sia imprevedibile e le statistiche rappresentino uno strumento utile per interpretare l’andamento delle squadre.
In conclusione, la quinta giornata del girone A di Serie C si preannuncia ricca di spunti interessanti dal punto di vista statistico e delle quote. Le squadre cercano conferme o riscatto e le tendenze emerse finora saranno messe alla prova in una domenica che promette equilibrio e sorprese.