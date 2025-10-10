Home | Statistiche e Quote Serie C: focus su Foggia-Crotone e Catania

La Serie C prosegue senza sosta nonostante la pausa per le Nazionali, offrendo agli appassionati due sfide di grande interesse per la decima giornata: Foggia-Crotone e Giugliano-Catania. Entrambi gli incontri si giocheranno domani alle 14:30, rappresentando appuntamenti chiave per le ambizioni di classifica delle rispettive squadre. Mentre il Catania cerca conferme nella parte alta del girone C, Foggia e Crotone si sfidano per consolidare il proprio percorso. Vediamo nel dettaglio le statistiche, le quote principali e le curiosità numeriche che caratterizzano questa giornata.

Forma e rendimento recente: confronto tra le squadre protagoniste

Analizzando la situazione delle quattro squadre in campo, emergono alcune differenze nette in termini di rendimento e forma:

Crotone : Tre vittorie nelle ultime cinque gare, attualmente sesto in classifica con 14 punti. La squadra calabrese si distingue per una difesa solida, fondamentale per la risalita in graduatoria.

: Tre vittorie nelle ultime cinque gare, attualmente sesto in classifica con 14 punti. La squadra calabrese si distingue per una difesa solida, fondamentale per la risalita in graduatoria. Foggia : Soltanto cinque reti segnate in otto giornate, dato che rappresenta il secondo peggior attacco del girone. La squadra ha bisogno di ritrovare incisività offensiva per migliorare la propria posizione.

: Soltanto cinque reti segnate in otto giornate, dato che rappresenta il secondo peggior attacco del girone. La squadra ha bisogno di ritrovare incisività offensiva per migliorare la propria posizione. Catania : Dopo tre pareggi consecutivi, ha ritrovato il successo contro il Siracusa . I rossazzurri si segnalano per la miglior difesa del girone C, con appena cinque gol subiti fino a questo momento.

: Dopo tre pareggi consecutivi, ha ritrovato il successo contro il . I rossazzurri si segnalano per la miglior difesa del girone C, con appena cinque gol subiti fino a questo momento. Giugliano: Sedicesimo in classifica su venti squadre, solo due punti nelle ultime cinque partite. La necessità di invertire la rotta è impellente, anche se l’avversario si presenta come uno dei più ostici.

Precedenti e statistiche comparative: cosa dicono i numeri

Le statistiche delle prime giornate mettono in luce alcune tendenze significative:

Catania è tra le protagoniste assolute del girone insieme a Salernitana e Benevento , rispettivamente con 19, 16 e 15 punti.

è tra le protagoniste assolute del girone insieme a e , rispettivamente con 19, 16 e 15 punti. La difesa si conferma fattore determinante: il Catania ha subito in media meno di un gol a partita, un dato che spiega la sua presenza nelle zone alte.

ha subito in media meno di un gol a partita, un dato che spiega la sua presenza nelle zone alte. Il Foggia fatica invece a trovare la via della rete, segnando solo cinque gol in otto partite, a differenza di squadre come Crotone che hanno saputo bilanciare attacco e difesa.

fatica invece a trovare la via della rete, segnando solo cinque gol in otto partite, a differenza di squadre come che hanno saputo bilanciare attacco e difesa. Il Giugliano sta vivendo un periodo difficile: la squadra non vince da cinque turni e ha raccolto soltanto 2 punti su 15 disponibili.

Squadra Punti Ultime 5 partite (V-P-S) Gol Fatti Gol Subiti Crotone 14 3-1-1 – – Foggia – – 5 – Catania 15 1-3-1 – 5 Giugliano – 0-2-3 – –

Le principali quote disponibili sulle partite

Per chi è interessato ad approfondire il quadro delle scommesse, le quote offerte dai principali bookmaker riflettono il momento delle squadre:

Per Foggia-Crotone , i bookmaker tendono a dare leggero favore agli ospiti, forti del momento e della migliore posizione in classifica. Tuttavia, il fattore campo resta sempre insidioso in Serie C.

, i bookmaker tendono a dare leggero favore agli ospiti, forti del momento e della migliore posizione in classifica. Tuttavia, il fattore campo resta sempre insidioso in Serie C. Nella sfida Giugliano-Catania , la quota per la vittoria del Catania è generalmente più bassa, a conferma della maggiore solidità dei siciliani e delle difficoltà del Giugliano .

, la quota per la vittoria del è generalmente più bassa, a conferma della maggiore solidità dei siciliani e delle difficoltà del . I mercati più richiesti riguardano spesso il numero di reti totali, dato che il Foggia fatica a segnare mentre il Catania si affida a una difesa di ferro.

Tendenze e curiosità numeriche sui match di giornata

Alcuni dati curiosi emergono dalle statistiche delle prime nove giornate del girone C:

Il Catania è la squadra che ha subito meno gol in assoluto nel girone, confermando una grande organizzazione difensiva.

è la squadra che ha subito meno gol in assoluto nel girone, confermando una grande organizzazione difensiva. Il Foggia è secondo per minor numero di gol segnati, un dato che mette in evidenza le difficoltà offensive della formazione pugliese.

è secondo per minor numero di gol segnati, un dato che mette in evidenza le difficoltà offensive della formazione pugliese. Il Giugliano non vince da cinque partite e ha raccolto solo due punti nel periodo, mostrando una tendenza negativa da invertire al più presto.

non vince da cinque partite e ha raccolto solo due punti nel periodo, mostrando una tendenza negativa da invertire al più presto. Il Crotone ha la possibilità di avvicinarsi ulteriormente alle prime posizioni in caso di vittoria, grazie anche a una rosa in buona forma.

In sintesi, la decima giornata di Serie C offre incontri dal grande interesse statistico e tecnico. Le analisi sui dati e le quote evidenziano il momento delle squadre, con Catania e Crotone chiamate a confermarsi e Foggia e Giugliano alla ricerca di un cambio di passo. Sarà una giornata da seguire con attenzione, sia per gli appassionati che per chi desidera comprendere meglio le dinamiche del campionato.