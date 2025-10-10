Statistiche e Quote Serie C: focus su Foggia-Crotone e Catania

La Serie C prosegue senza sosta nonostante la pausa per le Nazionali, offrendo agli appassionati due sfide di grande interesse per la decima giornata: Foggia-Crotone e Giugliano-Catania. Entrambi gli incontri si giocheranno domani alle 14:30, rappresentando appuntamenti chiave per le ambizioni di classifica delle rispettive squadre. Mentre il Catania cerca conferme nella parte alta del girone C, Foggia e Crotone si sfidano per consolidare il proprio percorso. Vediamo nel dettaglio le statistiche, le quote principali e le curiosità numeriche che caratterizzano questa giornata.
Forma e rendimento recente: confronto tra le squadre protagoniste
Analizzando la situazione delle quattro squadre in campo, emergono alcune differenze nette in termini di rendimento e forma:
- Crotone: Tre vittorie nelle ultime cinque gare, attualmente sesto in classifica con 14 punti. La squadra calabrese si distingue per una difesa solida, fondamentale per la risalita in graduatoria.
- Foggia: Soltanto cinque reti segnate in otto giornate, dato che rappresenta il secondo peggior attacco del girone. La squadra ha bisogno di ritrovare incisività offensiva per migliorare la propria posizione.
- Catania: Dopo tre pareggi consecutivi, ha ritrovato il successo contro il Siracusa. I rossazzurri si segnalano per la miglior difesa del girone C, con appena cinque gol subiti fino a questo momento.
- Giugliano: Sedicesimo in classifica su venti squadre, solo due punti nelle ultime cinque partite. La necessità di invertire la rotta è impellente, anche se l’avversario si presenta come uno dei più ostici.
Precedenti e statistiche comparative: cosa dicono i numeri
Le statistiche delle prime giornate mettono in luce alcune tendenze significative:
- Catania è tra le protagoniste assolute del girone insieme a Salernitana e Benevento, rispettivamente con 19, 16 e 15 punti.
- La difesa si conferma fattore determinante: il Catania ha subito in media meno di un gol a partita, un dato che spiega la sua presenza nelle zone alte.
- Il Foggia fatica invece a trovare la via della rete, segnando solo cinque gol in otto partite, a differenza di squadre come Crotone che hanno saputo bilanciare attacco e difesa.
- Il Giugliano sta vivendo un periodo difficile: la squadra non vince da cinque turni e ha raccolto soltanto 2 punti su 15 disponibili.
|Squadra
|Punti
|Ultime 5 partite (V-P-S)
|Gol Fatti
|Gol Subiti
|Crotone
|14
|3-1-1
|–
|–
|Foggia
|–
|–
|5
|–
|Catania
|15
|1-3-1
|–
|5
|Giugliano
|–
|0-2-3
|–
|–
Le principali quote disponibili sulle partite
Per chi è interessato ad approfondire il quadro delle scommesse, le quote offerte dai principali bookmaker riflettono il momento delle squadre:
- Per Foggia-Crotone, i bookmaker tendono a dare leggero favore agli ospiti, forti del momento e della migliore posizione in classifica. Tuttavia, il fattore campo resta sempre insidioso in Serie C.
- Nella sfida Giugliano-Catania, la quota per la vittoria del Catania è generalmente più bassa, a conferma della maggiore solidità dei siciliani e delle difficoltà del Giugliano.
- I mercati più richiesti riguardano spesso il numero di reti totali, dato che il Foggia fatica a segnare mentre il Catania si affida a una difesa di ferro.
Tendenze e curiosità numeriche sui match di giornata
Alcuni dati curiosi emergono dalle statistiche delle prime nove giornate del girone C:
- Il Catania è la squadra che ha subito meno gol in assoluto nel girone, confermando una grande organizzazione difensiva.
- Il Foggia è secondo per minor numero di gol segnati, un dato che mette in evidenza le difficoltà offensive della formazione pugliese.
- Il Giugliano non vince da cinque partite e ha raccolto solo due punti nel periodo, mostrando una tendenza negativa da invertire al più presto.
- Il Crotone ha la possibilità di avvicinarsi ulteriormente alle prime posizioni in caso di vittoria, grazie anche a una rosa in buona forma.
In sintesi, la decima giornata di Serie C offre incontri dal grande interesse statistico e tecnico. Le analisi sui dati e le quote evidenziano il momento delle squadre, con Catania e Crotone chiamate a confermarsi e Foggia e Giugliano alla ricerca di un cambio di passo. Sarà una giornata da seguire con attenzione, sia per gli appassionati che per chi desidera comprendere meglio le dinamiche del campionato.