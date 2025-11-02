Statistiche e quote Serie C: Cittadella-Pro Vercelli in equilibrio

La dodicesima giornata del girone A di Serie C vedrà protagoniste due squadre in ottima forma: Cittadella e Pro Vercelli. L’incontro, in programma il 2 novembre 2025 allo Stadio Pier Cesare Tombolato, si preannuncia come un antipasto dei possibili playoff promozione. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport (canale 255) e in streaming su SkyGo e NowTv. In questo articolo analizziamo le statistiche recenti delle due squadre, i dati di forma, le quote offerte dai principali bookmaker e alcune curiosità numeriche utili per comprendere il valore dell’incontro.

Due squadre in ottima forma, tra risalita e continuità

Il Cittadella arriva a questa sfida dopo aver invertito una tendenza negativa a inizio stagione. La squadra granata ha collezionato cinque risultati utili consecutivi, tra cui tre vittorie nelle ultime tre partite. Di rilievo il successo per 0-1 in casa dell’Inter U23, che ha consolidato il settimo posto in classifica con 15 punti. L’obiettivo dichiarato è quello di migliorare ulteriormente la posizione per tornare subito protagonista in Serie C.

La Pro Vercelli, invece, ha vissuto una stagione più lineare, caratterizzata da risultati alterni senza gravi crisi. Attualmente occupa il sesto posto con 16 punti, frutto di una serie di prestazioni equilibrate. Di recente, la squadra piemontese ha ottenuto due vittorie consecutive, l’ultima per 2-0 contro la Pergolettese. Il prossimo obiettivo sarà dare continuità a questa striscia positiva, per consolidare la posizione in classifica.

Statistiche a confronto: rendimento e precedenti recenti

Cittadella – Ultime 5 partite: 3 vittorie, 2 pareggi, 0 sconfitte

– Ultime 5 partite: 3 vittorie, 2 pareggi, 0 sconfitte Pro Vercelli – Ultime 5 partite: 2 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta

– Ultime 5 partite: 2 vittorie, 2 pareggi, 1 sconfitta Punti in classifica: Pro Vercelli 16, Cittadella 15

16, 15 Ultimi risultati significativi: Cittadella ha battuto Inter U23 0-1; Pro Vercelli ha superato Pergolettese 2-0

Le statistiche evidenziano quindi una leggera superiorità della Pro Vercelli in termini di punti, ma una maggiore continuità di rendimento recente per il Cittadella. La partita si presenta dunque come molto equilibrata, con entrambe le squadre intenzionate a consolidare il proprio percorso positivo.

Quote principali e percezione dell’equilibrio

I principali bookmaker, tra cui Sisal, giudicano la sfida tra Cittadella e Pro Vercelli estremamente combattuta. La vittoria del Cittadella è leggermente favorita, ma il margine rispetto al successo della Pro Vercelli è minimo. Il pareggio, invece, viene considerato l’esito meno probabile ma comunque remunerativo, dato il valore delle quote offerte.

Esito Quote principali Vittoria Cittadella Quota leggermente favorita Vittoria Pro Vercelli Quota di poco superiore Pareggio Quota più alta

Le quote esatte possono variare a seconda dei bookmaker e verranno aggiornate fino al fischio d’inizio.

In sintesi, la percezione generale degli operatori del settore è quella di un incontro molto aperto, in cui nessuna delle due squadre parte nettamente sfavorita.

Tendenze e curiosità numeriche: punti chiave dell’incontro

Cittadella è imbattuto da cinque gare e ha vinto le ultime tre

è imbattuto da cinque gare e ha vinto le ultime tre Pro Vercelli cerca la terza vittoria consecutiva, mai ottenuta in stagione

cerca la terza vittoria consecutiva, mai ottenuta in stagione Entrambe le squadre hanno vinto l’ultimo incontro senza subire gol

Il pareggio è risultato frequente nelle sfide passate, ma quest’anno le due squadre hanno spesso alternato vittorie e sconfitte

Questi dati suggeriscono una tendenza all’equilibrio e una buona solidità difensiva da parte di entrambe le formazioni nelle ultime uscite, elementi che potrebbero influire sull’andamento della gara.

In conclusione, Cittadella e Pro Vercelli si affrontano in un momento positivo per entrambe le squadre, con ambizioni di alta classifica e playoff. Le statistiche e le quote indicano una sfida incerta, dove ogni dettaglio potrebbe risultare decisivo. Gli appassionati potranno seguire un match intenso e ricco di spunti, sia dal punto di vista sportivo che statistico.